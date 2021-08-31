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Как определить качество доставки еды и что делать с испорченным заказом – советы эксперта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
31 августа, 13:44
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Обращайте внимание на внешний вид курьера, он должен быть в маске. Упаковка должна быть без повреждений и подтеков. В качественной доставке еды обязательно укажут отклонения в весе заказанного блюда
Как проверить качество доставки еды
Как проверить качество доставки еды / Фото: pexels.com

Вкусную еду можно готовить дома, а можно заказать, когда времени немного. Во времена карантина доставка стала повседневным помощником для многих украинцев. Однако с увеличением спроса качество услуги начало падать. Подгнивший салат, холодная пицца, засохший десерт – с такой неприятностью наверняка многие из нас сталкивались. В программе "Ранок з Україною" Лилия Ребрик и Григорий Герман поговорили с шеф-поваром Дмитрием Руденко и узнали, как проверить качество доставленной вам еды и что делать, если она оказалась непригодной к употреблению.

На что нужно обращать внимание, когда вам привезли еду по доставке

  1. Обратить внимание на внешний вид курьера. Он должен быть опрятным, обязательно с защитной маской и перчатками.
  2. Внимательно изучить упаковку заказанного – она ​​должна быть целостной, без подтеков и повреждений.
  3. Важна температура доставленной еды. Горячие блюда должны быть не ниже 45-ти градусов, допустимый минимум – 40 градусов. Холодные же блюда – до 16 градусов, максимум – 18.
  4. Вес блюда. Он должен соответствовать указанному в заказе, там же должны отметить допустимые отклонения.

Что делать, если доставленная еда некачественная

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Если вы видите, что поврежден пакет, то сразу отказывайтесь от заказа и говорите, что вы не принимаете эту доставку. Вы можете пожаловаться в ресторан, где делали доставку. Они должны привезти вам новый.

А вот если вы уже заплатили и только потом заметили испорченный заказ – сфотографируйте блюдо и свяжитесь с администрацией ресторана. Ведь репутация сейчас значит много.

Здесь узнаете, какие продукты нужно срочно выбросить, если появилась плесень, а какие можно есть.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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