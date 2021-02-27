Алкогольний гороскоп на 27 лютого: Терезам краще пити Hennessy, а Овнам — "Дайкірі"

Алкогольний прогноз на 27 лютого для всіх знаків зодіаку

Дізнайтеся, яку алкогольну історію передбачили вам астрологи. І що варто пити в суботу 27 лютого, щоб відпочинок пройшов незабутньо.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Астрологи вам рекомендують зігріти душу приємними розмовами ввечері, бо день буде не з легких. І ймовірно, після складного дня ви захочете тиші і спокою. Тому підіть в бар і насолодіться атмосферою під коктейль "Дайкірі". Частка рому в напої підніме вам настрій.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Наведіть порядок і завершіть домашні справи, а ще — вирішіть проблеми з другою половинкою. Хмм. Тут ніяк без вина, ви ж розумієте? Тому оберіть пляшку червоного на суботній вечір. З ним вирішення питань піде як по маслу.

Фото: Pexels

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Субота 27 лютого переверне ваш світ, а речі будуть відбуватися незвичайні. Рекомендуємо вечір зробити таким же нетиповим з авторським коктейлем або напоєм, який ви ще не куштували. Наприклад, оберіть інстаграмний "Тайський Сауер".

Фото: F.U.L.L bar

Рак (22 червня – 22 липня)

Зірки вам рекомендують не брати на себе занадто багато і тримати душевну рівновагу. Тому пийте не більше одного коктейлю в суботу ввечері! Бажано, щоб він був оригінальним, наприклад, як "Б 52". Не лише на смак, але й на вигляд ви його запам'ятаєте.

Фото: alco-boss

Лев (23 липня – 21 серпня)

Згідно з зірковими прогнозами, субота пройде з поганим самопочуттям, якому зарадити може кохана людина. Але якщо ви без другої половинки, то випийте коктейль "Космополітен". Він ще той експерт в душевних темах. Але якщо ви цієї суботи зі своєю парою, то ігристе – ідеальний варіант.

Фото: freepik.com

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Вас чекає нелегкий тиждень, події можуть похитнути вашу самооцінку і авторитет. І щоб ви впоралися з труднощами – зробіть вечір релаксу і подумайте про життя під "Апероль". Він допоможе думками полетіти не лише в Італію, але і розставити вдалі пріоритети в житті.

Фото: Depositphotos

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки рекомендують вам почати серйозно вести свої фінанси і завантажити для цього додаток. Кажуть, що ви розтринькувач. Доведіть їм, що це не так: замовте не 5 напоїв, як зазвичай, а один, і запишіть його прайс в додаток, який підсумує місячні витрати. Але замовте Hennessy, під його градус все-таки буде легше записувати витрати.

Фото: Depositphotos

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Не рекомендується вам сьогодні вирішувати серйозні справи: одружуватися або переїжджати. Тому що час розслаблятися, субота ж. Тому влаштовуйтеся зручніше, замовляйте не один коктейль, а два. Почніть з "Піна Колади" і продовжіть "Сексом на пляжі". Бо заперечувати зіркам не відпочивши – поганий знак.

"Піна колада" Фото: freepik.com

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Зірки просять не братися за щось масштабне і нове! Тому коктейлі, які досі не пробували, заплануйте на наступний вікенд. А сьогодні за класикою жанру потіште себе білим вином.

Фото: Pexels

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Сьогодні у вас алкогольні плани різко зміняться. Якщо ви планували випити 1 або 2 коктейлі ввечері, то забудьте. Швидше за все їх буде більше, і в форматі шотів. Головне, вміло адаптуйтеся до кількості алкоголю.

Фото: Pinterest

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Вечір обіцяє подарувати вам цікаві історії, а все нове буде вабити вас. Тож якщо відвідаєте бар, то скоріш за все не зможете відмовитися від нових оригінальних коктейлів. Оберіть напій на основі джину — це саме те, що вас потішить.

Фото: Pexels

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки рекомендують вечір приділити собі. Залиштеся вдома і влаштуйте вечірку на одного. А ще приготуйте домашній зимовий коктейль – глінтвейн. Це 100% напій вашого вечора: такий ж затишний, теплий, але моментами з характером – терпкий.

Фото: Онлайн-меню "Без дверей Espresso Bar"

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