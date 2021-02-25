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Повний місяць 27 лютого: який вплив матиме на людей

Сьогодні, 17:35

Направляйте свою енергію в роботу і творчість

В останню суботу зими, 27 лютого, відбудеться повний місяць в Діві. Чому цей період називають емоційним і як він вплине на людей – далі в матеріалі.

Вже зараз, коли енергія Місяць сильна, а небесне світило перебуває у Леві, хочеться максимально проявити себе, показати з усіх боків і купатися в променях слави.

Якщо вийде направити місячну енергію в роботу і творчість, то з'являться нові ідеї та ненудні думки, як проявити себе.

Як повний місяць впливає на людей
Як повний місяць впливає на людей
Фото: stocksnap.io

Як повний місяць 27 лютого вплине на людей

Ще за кілька днів до повного місяця з'явиться багато дрібних справ, які потрібно буде терміново зробити. В цей час підвищиться важливість особистого здоров'я.

А ось напередодні повного місяця люди стануть більш буркотливими і прискіпливими. І в цей період, якщо направити свою енергію нікуди, то розрядка може статися на вашого партнера, а це в свою чергу може привести до скандалу.

Сварки в цей повний місяць будуть особливо емоційні. Тому постарайтеся краще в час повного місяця напланувала собі так багато різних справ, щоб просто не було часу на лайку.

Що важливо зробити в повний місяць (і найближчими днями до і після нього):

  • в повний місяць записуйте цілі та конкретні кроки до них для розвитку популярності, знаменитості, публічного успіху, поваги, захоплення;
  • наведіть порядок в зберіганні речей, створіть картотеки, купіть системи зберігання;
  • зробіть те, що собі забороняли. Влаштуйте сюрприз собі коханому;
  • запишіться на обстеження. Зараз може виявитися те, що не виявлялося;
  • складіть резюме і приступайте до пошуку нової роботи, якщо давно це планували;
  • заводите нові знайомства – вони можуть зіграти роль у вашому кар'єрному зростанні.

Як метеозалежність впливає на людей – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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