Повний місяць 27 лютого: який вплив матиме на людей
Направляйте свою енергію в роботу і творчість
В останню суботу зими, 27 лютого, відбудеться повний місяць в Діві. Чому цей період називають емоційним і як він вплине на людей – далі в матеріалі.
Вже зараз, коли енергія Місяць сильна, а небесне світило перебуває у Леві, хочеться максимально проявити себе, показати з усіх боків і купатися в променях слави.
Якщо вийде направити місячну енергію в роботу і творчість, то з'являться нові ідеї та ненудні думки, як проявити себе.
Як повний місяць 27 лютого вплине на людей
Ще за кілька днів до повного місяця з'явиться багато дрібних справ, які потрібно буде терміново зробити. В цей час підвищиться важливість особистого здоров'я.
А ось напередодні повного місяця люди стануть більш буркотливими і прискіпливими. І в цей період, якщо направити свою енергію нікуди, то розрядка може статися на вашого партнера, а це в свою чергу може привести до скандалу.
Сварки в цей повний місяць будуть особливо емоційні. Тому постарайтеся краще в час повного місяця напланувала собі так багато різних справ, щоб просто не було часу на лайку.
Що важливо зробити в повний місяць (і найближчими днями до і після нього):
- в повний місяць записуйте цілі та конкретні кроки до них для розвитку популярності, знаменитості, публічного успіху, поваги, захоплення;
- наведіть порядок в зберіганні речей, створіть картотеки, купіть системи зберігання;
- зробіть те, що собі забороняли. Влаштуйте сюрприз собі коханому;
- запишіться на обстеження. Зараз може виявитися те, що не виявлялося;
- складіть резюме і приступайте до пошуку нової роботи, якщо давно це планували;
- заводите нові знайомства – вони можуть зіграти роль у вашому кар'єрному зростанні.
Як метеозалежність впливає на людей – дивіться відео:
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