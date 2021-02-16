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Репортаж

"Тайский сауeр" — найінстаграмніший коктейль Києва! Де його знайти та чим він особливий

Сьогодні, 17:24

Точно забажаєте спробувати! Але перш за все — сфотографувати

Коктейлі — алкогольний формат, який актуальний завжди! Тому в новій рубриці NO STRESS ми запускаємо серію матеріалів про найоригінальніші коктейлі України.

Так, тепер вам не потрібно писати в пошуку Google "що випити у Києві?" (чи іншому місті), бо ми самотужки знайдемо найцікавіші алкогольні поєднання.

Дебютний коктейль нашої серії — "Тайський сауер" зі столичного F.U.L.L bar

"Тайский сауер"
Фото: F.U.L.L bar

Думаєте, це просто бар? Ні, це перша українська локальна лабораторія (що й заховано за абревіатурою "F.U.L.L"), де зібрано понад 30 оригінальних коктейлів за рецептурою співзасновника закладу та переможця World Class Ukraine 2018 Назара Макарова.

F.U.L.L bar
F.U.L.L bar
Фото: Сьогодні

І всі вони створені у власній лабораторії бару, куди й вабить відвідувачів-поціновувачів алкомистецтва.

Лабораторія F.U.L.L bar
Лабораторія F.U.L.L bar
Фото: Сьогодні

"Тайський сауер" також входить до списку особливих поєднань і є фаворитом коктейльної карти. Звісно, я не могла його не спробувати!

"Тайський сауер"
Фото: Сьогодні

Коктейль роблять на настоянці, куди входить: преміум-горілка, листя кафірського лайму, перець чилі та лемонграс. Її настоюють біля 12 годин і додають 40 мл для 1 порції коктейлю.

Такоже у рецептурі коктейлю є:

  • лікер "Bols" Natural Yoghurt 25 мл,
  • кокосовий лікер 10 мл,
  • цитрусовий мікс (фреш лимону та лайму) 25 мл,
  • сироп фруктози 20 мл,
  • сироп гумміарабіки 30 мл, який змішують з ізіфомом (альтернативою яєчному білку) для ефекту пінки.

Частина інгредієнтів коктейлю: листя кафірського лайму та перець чилі
Частина інгредієнтів коктейлю: листя кафірського лайму та перець чилі
Фото: Сьогодні

Звичайний білок, який є у багатьох класичних сауерах, у цьому коктейлі не використовують! Старший бармен закладу Руслан Сухотеплий зазначив, що причина цьому — специфічний запах білка, який був би відчутний у напої.

Піну верхнього шару в коктейлі все ж вдалося зберегти без використання білка, але за рахунок ізіфому! На розробку ідеальної рецептури коктейлю загалом пішов тиждень.

Я протестувала "Тайський сауер"! Які враження?

Це гастрономічна насолода, яка сподобається любителям оригінальних слабоалкогольних коктейлів та солодко-гострих поєднань. Бо у "Тайському сауері" виражені не лише нотки кокосу та цитрусових, а й перцю чилі.

Ну і не могла проігнорувати родзинку коктейлю — інстаграмну подачу з кулькою, яку роблять за допомогою флейвербластера*.

*приладу для утворення ароматичного кулі на коктейлях

Флейвербластер
Флейвербластер
Фото: https://www.liquor.com/flavour-blaster-bar-tool-5075579

До слова, ви таке побачите лише в концептуальних барах, у яких на меті не лише здивувати смаком коктейлю, а й естетично задовольнити клієнта. Старший бармен Руслан додав, що саме ця кулька зробила коктейль найпопулярнішим у барній карті.

Тримається ефект кулі біля 30 секунд і має солодкуватий запах. Так, саме стільки часу дається, щоб зазнімкувати оригінальний сауер.

"Тайский сауер" без ефекту кулі
"Тайский сауер" без ефекту кулі
Фото: Сьогодні

Зазвичай, в розпал вечора бармени роблять біля 20 таких сауерів, а столичні інстаграмні стрічки поповнюються коктейлем, який всі хочуть спробувати.

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Джерела: F.U.L.L bar , https://www.liquor.com/flavour-blaster-bar-tool-5075579
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