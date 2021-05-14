10 способів максимально смачно скористатися сезоном спаржі

Супи, пироги, закуски і навіть сніданки – спаржа смакує всюди

Добре, що тепер спаржа доступна і спробувати її можна не тільки в дорогих ресторанах. Вона корисна і завжди прикрасить стіл завдяки своєму вигляду та ні з чим незрівняному смаку. Хтось радить доповнювати спаржею свої улюблені сніданки, а хтось пропонує ідеї начинок для легких пирогів. Настав час скористатися сезоном спаржі сповна. Нижче – 10 варіантів, як це зробити смачно.

Якщо потрібен найоригінальніший подарунок на свята травня, скористайтеся ідеями з нашого календаря свят.

Пиріг зі спаржею і сулугуні

Фото: instagram.com/lolaelagina/

Інгредієнти

Листкове тісто – 1 упаковка

Спаржа – 300 г

Бекон – 150 г

Сулугуні – 200 г

Чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

Тісто розкачати в прямокутник на присипаній борошном поверхні. У спаржі відрізати тверді частини. Промити, висушити. Обернути шматочками бекону. Сир натерти на крупній тертці або тонко нарізати. Тісто перекласти на деко, застелене папером для випічки. Викласти сир, спаржу. Поперчити за смаком. Випікати за 200 градусів 30-40 хвилин до рум'яної скоринки.

Спаржа кордон блю

Фото: instagram.com/ira.bondaruk/

Інгредієнти

Спаржа – 12 шт.

Сир, шинка – по 4 скибочки

Борошно, панірувальні сухарі – по 100 г

Яйця – 2 шт.

Спеції – за смаком

Вершкове масло – 1 ч. л.

Цукор – 1 ст. л.

Спосіб приготування

Спаржу почистити, відварити 7-9 хвилин у підсоленій воді з вершковим маслом і цукром. Спаржу розділити на 4 порції і кожну порцію обернути сиром, потім шинкою. Зафіксувати зубочисткою. Обваляти рулетики спочатку в борошні, потім в яйці та в сухарях. Смажити на середньому вогні до золотавого кольору.

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Лосось зі спражею

Фото: instagram.com/marina.dietolog/

Інгредієнти

Лосось – 170 г

Спаржа – 450 г

Оливкова олія – 2 ст. л.

Часник – 2 зуб.

Сіль, чорний перець, зелень – за смаком

Лимон – 1 шт.

Спосіб приготування ⠀

Розігріти духовку до 205 градусів. Підготувати 4 листи харчової фольги. Розділити спаржу на 4 рівні частини і розкласти в центрі кожної фольги. Змішати олію з подрібненим часником. Скропити спаржу, посолити, поперчити. Філе лосося просушити і розрізати на 4 частини, розкласти на спаржу. Скропити рибу часниковою сумішшю, приправити за смаком. Зверху викласти свіжу зелень і скибочки лимона, загорнути фольгу в конвертики. Випікати близько 20-25 хвилин.

Скрембл з козячим сиром і спаржею

Фото: instagram.com/svetlana_pp_resept/

Інгредієнти

Спаржа – 4-5 стебел

Яйця – 3 шт.

Молоко – 50 мл

Вершкове масло – 1 ч. л.

Козій сир м'який – 2 ч. л.

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Спаржу очистити, відламати жорстку нижню частину (2-3 см), бланшувати 5 хвилин у киплячій воді. Злити і залишити на кілька хвилин в мисці з крижаною водою (для збереження зеленого кольору). Відрізати верхівки (5 см) і відкласти, решту нарізати на шматочки 0.5 см. Яйця збити з молоком, посолити, поперчити, додати шматочки спаржі. На сковороді розігріти олію, вилити яєчну суміш і смажити кілька хвилин на сильному вогні, постійно перемішуючи. Знімайте щойно скрембл "схопиться". Викласти скрембл на тарілку, зверху додати верхівки спаржі, козячий сир.

Листковий пиріг зі спаржею

Фото: instagram.com/mom_bakery26/

Інгредієнти

Листкове тісто – 1 упаковка

Сир – 200 г

Спаржа – 100 г

Бекон – 100 г

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Розкачати тісто. Присипати тертим сиром і викласти спаржу, попередньо обернувши її в беконі. Зверху додати тертий сир. Краї пирога змастити жовтком. Випікати 25-30 хвилин за 180 градусів.

Крем-суп зі спаржі

Крем-суп зі спаржі Фото: Depositphotos

Інгредієнти

600 г спаржі

2 ст. л. вершкового масла

2 ст. л. борошна

1/2 склянки білого сухого вина

3 склянки овочевого бульйону або води

3 ст. л. вершків

Сіль і перець за смаком

1 цибулина

Спосіб приготування

Підготовлену спаржу нарізати на шматочки. Цибулю подрібнити і припустити до м'якості в каструлі з товстим дном. Додати спаржу і готувати, помішуючи, 4 хвилини. Влити вино і тушкувати ще 4 хвилини, потім додати сіль, перець і бульйон. Довівши до кипіння, варити 10 хвилин. Додати борошно, розведене в невеликій кількості води. Варити, поки суп трохи не загусне. Довести суп до консистенціїї пюре блендером.

Сніданок з беконом, яйцями і спаржею

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

5-6 шт. зеленої спаржі

2 смужки бекону

1-2 яйця

1 ч. л. з гіркою середньо-гострої гірчиці

2 ч. л. лимонного соку

3 ст. л. оливкової олії

Сіль, чорний перець

Спосіб приготування

Спаржу бланшувати 2 хвилини в киплячій підсоленій воді. Бекон підсмажити на повільному вогні так, щоб жир максимально витопити, а бекон залишився сухувато-хрустким. Яйце відварити до стану "в мішечок". Це тоді, коли білок зварився, а жовток тільки "схопився" і ще рідкий. Для цього покласти його в воду, дати закипіти і варити 4 хвилини. Потім одразу перекласти в холодну воду. Очистити яйце. Зробити гірчичний соус вінегрет. Для цього збити вінчиком у мисці оливкову олію, трохи солі та перцю, гірчицю і лимонний сік. Подавати спаржу з яйцем, беконом і гірчичним соусом.

Крем-суп із зеленої спаржі

Спаржевий крем-суп Фото: Pixabay

Інгредієнти

600 г спаржі

2 ст. л. вершкового масла

2 ст. л. борошна

1/2 склянки білого сухого вина

3 склянки овочевого бульйону або води

3 ст. л. вершків

Сіль і перець за смаком

1 цибулина

Спосіб приготування

Підготовлену спаржу нарізати на шматочки. Цибулю подрібнити і припустити до м'якості в каструлі з товстим дном. Додати спаржу і готувати, помішуючи, 4 хвилини. Влити вино і тушкувати ще 4 хвилини, потім додати сіль, перець і бульйон. Довівши до кипіння, варити 10 хвилин. Додати борошно, розведене в невеликій кількості води. Варити, доки суп трохи не загусне. Довести суп до консистенціїї пюре блендером. Влити вершки, розлити по тарілках. Подавати до столу, збризнувши оливковою олією і за бажанням додавши сир – наприклад, козячий.

Кіш з томатами і спаржею

Тарт зі спаржею Фото: Pixabay

Інгредієнти

Для тіста

300 г борошна

1 ч. л. солі

160 г масла

Кілька ложок крижаної води або молока

Для начинки

500 г зеленої спаржі

250 г чері-томатів

150 г сиру з блакитною пліснявою

2 яйця

250 г вершкового сиру

Чорний перець

Мускатний горіх

Оливкова олія

Спосіб приготування

Борошно, масло, сіль порубати ножем в дрібну крихту. Додати воду і швидко замісити тісто. Відправити його в холодильник мінімум на півгодини. Викласти тісто у форму діаметром 28 см і сформувати пальцями бортики. Спаржу помити, відрізати кінчики, нижню частину почистити. Розрізати на дві-три частини. Верхівки відкласти, а нижні частини розрізати на шматочки завдовжки 1 см. Відкладену спаржу відварити впродовж хвилини в киплячій воді, одразу облити холодною водою. Помідори чері помити і розрізати навпіл. Сир, яйця, сіль, перець, мускатний горіх скласти в чашу блендера і збити до отримання однорідної маси. Додати дрібно нарізану спаржу, викласти начинку на тісто. Зверху розкласти шматочки спаржі та помідорів. Випікати пиріг в розігрітій до 200 градусів духовці впродовж 35 хвилин. За цей час тісто має підрум'янитися, а начинка – схопитися. Перед подачею остудити і розрізати на порційні шматки.

Салат зі спаржі, горошку або яєць

Салат із спаржі, яєць та горошку Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 курячих яйця

100 г бланшированої або консервованої спаржі

100 г замороженої стручкової квасолі

100 г зеленого горошку (замороженого)

Для заправки

4 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

1 ч. л. меду

1 ч. л. готової гірчиці

1 ч. л. бальзамічного оцту

сіль за смаком

Спосіб приготування

Яйця відварити круто або зробити яйця пашот. Для останніх потрібно закип'ятити в каструлі воду, додати трохи оцту і посолити. Яйце розбити в чарку або стаканчик. Воду добре розмішати ложкою, щоб утворився вир, і акуратно вилити яйце. Через хвилину викласти його шумівкою на паперовий кухонний рушник і дати просохнути. Квасоля і горошок розморозити, відварити з додаванням солі до готовності (приблизно 5-7 хвилин), відкинути на друшляк і обдати холодною водою для збереження кольору овочів. Зелену спаржу підрізати (1-2 см стебла знизу), очистити картоплечисткою з середини вниз. У білої спаржі з допомогою економки слід очистити тільки під верхівкою. Закип'ятити воду в каструлі, додати трошки солі й лимона, покласти спаржу. Варити 3 хвилини. Обдати крижаною водою. Для заправки змішати лимонний сік з медом, додати оливкову олію, гірчицю і бальзамічний оцет, розмішати до однорідного стану, додати сіль за смаком. У салатник покласти квасолю, горошок і спаржу, полити готовим соусом, зверху покласти четвертинки яєць. За бажанням прикрасити зеленню петрушки.

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