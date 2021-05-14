10 способів максимально смачно скористатися сезоном спаржі
Супи, пироги, закуски і навіть сніданки – спаржа смакує всюди
Добре, що тепер спаржа доступна і спробувати її можна не тільки в дорогих ресторанах. Вона корисна і завжди прикрасить стіл завдяки своєму вигляду та ні з чим незрівняному смаку. Хтось радить доповнювати спаржею свої улюблені сніданки, а хтось пропонує ідеї начинок для легких пирогів. Настав час скористатися сезоном спаржі сповна. Нижче – 10 варіантів, як це зробити смачно.
Якщо потрібен найоригінальніший подарунок на свята травня, скористайтеся ідеями з нашого календаря свят.
Пиріг зі спаржею і сулугуні
Інгредієнти
- Листкове тісто – 1 упаковка
- Спаржа – 300 г
- Бекон – 150 г
- Сулугуні – 200 г
- Чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- Тісто розкачати в прямокутник на присипаній борошном поверхні.
- У спаржі відрізати тверді частини. Промити, висушити.
- Обернути шматочками бекону. Сир натерти на крупній тертці або тонко нарізати.
- Тісто перекласти на деко, застелене папером для випічки.
- Викласти сир, спаржу. Поперчити за смаком.
- Випікати за 200 градусів 30-40 хвилин до рум'яної скоринки.
Спаржа кордон блю
Інгредієнти
- Спаржа – 12 шт.
- Сир, шинка – по 4 скибочки
- Борошно, панірувальні сухарі – по 100 г
- Яйця – 2 шт.
- Спеції – за смаком
- Вершкове масло – 1 ч. л.
- Цукор – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Спаржу почистити, відварити 7-9 хвилин у підсоленій воді з вершковим маслом і цукром.
- Спаржу розділити на 4 порції і кожну порцію обернути сиром, потім шинкою. Зафіксувати зубочисткою.
- Обваляти рулетики спочатку в борошні, потім в яйці та в сухарях.
- Смажити на середньому вогні до золотавого кольору.
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Лосось зі спражею
Інгредієнти
- Лосось – 170 г
- Спаржа – 450 г
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Часник – 2 зуб.
- Сіль, чорний перець, зелень – за смаком
- Лимон – 1 шт.
Спосіб приготування ⠀
- Розігріти духовку до 205 градусів. Підготувати 4 листи харчової фольги.
- Розділити спаржу на 4 рівні частини і розкласти в центрі кожної фольги.
- Змішати олію з подрібненим часником. Скропити спаржу, посолити, поперчити.
- Філе лосося просушити і розрізати на 4 частини, розкласти на спаржу.
- Скропити рибу часниковою сумішшю, приправити за смаком.
- Зверху викласти свіжу зелень і скибочки лимона, загорнути фольгу в конвертики.
- Випікати близько 20-25 хвилин.
Скрембл з козячим сиром і спаржею
Інгредієнти
- Спаржа – 4-5 стебел
- Яйця – 3 шт.
- Молоко – 50 мл
- Вершкове масло – 1 ч. л.
- Козій сир м'який – 2 ч. л.
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Спаржу очистити, відламати жорстку нижню частину (2-3 см), бланшувати 5 хвилин у киплячій воді. Злити і залишити на кілька хвилин в мисці з крижаною водою (для збереження зеленого кольору).
- Відрізати верхівки (5 см) і відкласти, решту нарізати на шматочки 0.5 см.
- Яйця збити з молоком, посолити, поперчити, додати шматочки спаржі.
- На сковороді розігріти олію, вилити яєчну суміш і смажити кілька хвилин на сильному вогні, постійно перемішуючи. Знімайте щойно скрембл "схопиться".
- Викласти скрембл на тарілку, зверху додати верхівки спаржі, козячий сир.
Листковий пиріг зі спаржею
Інгредієнти
- Листкове тісто – 1 упаковка
- Сир – 200 г
- Спаржа – 100 г
- Бекон – 100 г
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Розкачати тісто. Присипати тертим сиром і викласти спаржу, попередньо обернувши її в беконі.
- Зверху додати тертий сир. Краї пирога змастити жовтком.
- Випікати 25-30 хвилин за 180 градусів.
Крем-суп зі спаржі
Інгредієнти
- 600 г спаржі
- 2 ст. л. вершкового масла
- 2 ст. л. борошна
- 1/2 склянки білого сухого вина
- 3 склянки овочевого бульйону або води
- 3 ст. л. вершків
- Сіль і перець за смаком
- 1 цибулина
Спосіб приготування
- Підготовлену спаржу нарізати на шматочки.
- Цибулю подрібнити і припустити до м'якості в каструлі з товстим дном. Додати спаржу і готувати, помішуючи, 4 хвилини.
- Влити вино і тушкувати ще 4 хвилини, потім додати сіль, перець і бульйон. Довівши до кипіння, варити 10 хвилин.
- Додати борошно, розведене в невеликій кількості води. Варити, поки суп трохи не загусне. Довести суп до консистенціїї пюре блендером.
Сніданок з беконом, яйцями і спаржею
Інгредієнти
- 5-6 шт. зеленої спаржі
- 2 смужки бекону
- 1-2 яйця
- 1 ч. л. з гіркою середньо-гострої гірчиці
- 2 ч. л. лимонного соку
- 3 ст. л. оливкової олії
- Сіль, чорний перець
Спосіб приготування
- Спаржу бланшувати 2 хвилини в киплячій підсоленій воді.
- Бекон підсмажити на повільному вогні так, щоб жир максимально витопити, а бекон залишився сухувато-хрустким.
- Яйце відварити до стану "в мішечок". Це тоді, коли білок зварився, а жовток тільки "схопився" і ще рідкий. Для цього покласти його в воду, дати закипіти і варити 4 хвилини. Потім одразу перекласти в холодну воду. Очистити яйце.
- Зробити гірчичний соус вінегрет. Для цього збити вінчиком у мисці оливкову олію, трохи солі та перцю, гірчицю і лимонний сік.
- Подавати спаржу з яйцем, беконом і гірчичним соусом.
Крем-суп із зеленої спаржі
Інгредієнти
- 600 г спаржі
- 2 ст. л. вершкового масла
- 2 ст. л. борошна
- 1/2 склянки білого сухого вина
- 3 склянки овочевого бульйону або води
- 3 ст. л. вершків
- Сіль і перець за смаком
- 1 цибулина
Спосіб приготування
- Підготовлену спаржу нарізати на шматочки.
- Цибулю подрібнити і припустити до м'якості в каструлі з товстим дном. Додати спаржу і готувати, помішуючи, 4 хвилини.
- Влити вино і тушкувати ще 4 хвилини, потім додати сіль, перець і бульйон. Довівши до кипіння, варити 10 хвилин.
- Додати борошно, розведене в невеликій кількості води. Варити, доки суп трохи не загусне. Довести суп до консистенціїї пюре блендером.
- Влити вершки, розлити по тарілках. Подавати до столу, збризнувши оливковою олією і за бажанням додавши сир – наприклад, козячий.
Кіш з томатами і спаржею
Інгредієнти
Для тіста
- 300 г борошна
- 1 ч. л. солі
- 160 г масла
- Кілька ложок крижаної води або молока
Для начинки
- 500 г зеленої спаржі
- 250 г чері-томатів
- 150 г сиру з блакитною пліснявою
- 2 яйця
- 250 г вершкового сиру
- Чорний перець
- Мускатний горіх
- Оливкова олія
Спосіб приготування
- Борошно, масло, сіль порубати ножем в дрібну крихту. Додати воду і швидко замісити тісто. Відправити його в холодильник мінімум на півгодини.
- Викласти тісто у форму діаметром 28 см і сформувати пальцями бортики.
- Спаржу помити, відрізати кінчики, нижню частину почистити. Розрізати на дві-три частини. Верхівки відкласти, а нижні частини розрізати на шматочки завдовжки 1 см.
- Відкладену спаржу відварити впродовж хвилини в киплячій воді, одразу облити холодною водою.
- Помідори чері помити і розрізати навпіл.
- Сир, яйця, сіль, перець, мускатний горіх скласти в чашу блендера і збити до отримання однорідної маси. Додати дрібно нарізану спаржу, викласти начинку на тісто.
- Зверху розкласти шматочки спаржі та помідорів.
- Випікати пиріг в розігрітій до 200 градусів духовці впродовж 35 хвилин. За цей час тісто має підрум'янитися, а начинка – схопитися.
- Перед подачею остудити і розрізати на порційні шматки.
Салат зі спаржі, горошку або яєць
Інгредієнти
- 2 курячих яйця
- 100 г бланшированої або консервованої спаржі
- 100 г замороженої стручкової квасолі
- 100 г зеленого горошку (замороженого)
Для заправки
- 4 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 ч. л. меду
- 1 ч. л. готової гірчиці
- 1 ч. л. бальзамічного оцту
- сіль за смаком
Спосіб приготування
- Яйця відварити круто або зробити яйця пашот. Для останніх потрібно закип'ятити в каструлі воду, додати трохи оцту і посолити. Яйце розбити в чарку або стаканчик. Воду добре розмішати ложкою, щоб утворився вир, і акуратно вилити яйце. Через хвилину викласти його шумівкою на паперовий кухонний рушник і дати просохнути.
- Квасоля і горошок розморозити, відварити з додаванням солі до готовності (приблизно 5-7 хвилин), відкинути на друшляк і обдати холодною водою для збереження кольору овочів.
- Зелену спаржу підрізати (1-2 см стебла знизу), очистити картоплечисткою з середини вниз. У білої спаржі з допомогою економки слід очистити тільки під верхівкою. Закип'ятити воду в каструлі, додати трошки солі й лимона, покласти спаржу. Варити 3 хвилини. Обдати крижаною водою.
- Для заправки змішати лимонний сік з медом, додати оливкову олію, гірчицю і бальзамічний оцет, розмішати до однорідного стану, додати сіль за смаком.
- У салатник покласти квасолю, горошок і спаржу, полити готовим соусом, зверху покласти четвертинки яєць. За бажанням прикрасити зеленню петрушки.
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