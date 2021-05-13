Як приготувати свинину смачно і щоб нічого не зіпсувати

Перед приготуванням м'ясо має бути кімнатної температури, а солити і перчити його треба наприкінці

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Перше правило, яке забезпечує п'ятдесят відсотків успіху в приготуванні смачної свинини – вибрати і купити хороше м'ясо. Далі треба дотримуватися порад від експертів – і тоді на вашому столі опиниться соковита свинина. 8 важливих правил цього процесу знайдете нижче.

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Правило №1. Перед приготуванням свинина має бути кімнатної температури

Завжди розморожуйте м'ясо перед приготуванням. Починати готувати свинину треба, коли вона кімнатної температури.

Правило №2. Маринуйте м'ясо перед приготуванням

Це, по-перше, додасть м'ясу аромат, по-друге, пом'якшить його і зробить соковитішим. Перед тим, як маринувати м'ясо, зробіть у ньому невеликі надрізи.

Правило №3. Беріть правильні спеції для свинини

Це кмин, перець чилі, орегано, часник, розмарин і чебрець. Часник краще брати свіжий подрібнений. Солити і перчити м'ясо треба після приготування.

Правило №4. Прогрівайте сковороду або духовку перед приготуванням м'яса

Сковорода чи духовка, які не нагріваються до потрібної температури, вплинуть на те, як готується м'ясо, і на час, необхідний для приготування. Якщо смажите м'ясо на сковороді, вона обов'язково має бути дуже гарячою.

Правило №5. Завжди враховуйте розмір сковороди і кількість м'яса

Занадто багато м'яса в маленькій сковороді не дадуть йому нормально приготуватися. Воно смажитиметься нерівномірно.

Правило №6. Видаляйте плівку з м'яса, якщо ви готуєте реберця

Так реберця будуть соковитіше, м'якше та ароматніше.

Правило № 7. Супроводжуйте свинину смачними соусами

Свинина універсальна, поєднується з будь-яким соусом на ваш смак. Найкращі – вершково-грибний, гірчичний або сальса верде.

Правило № 8. Дайте м'ясу відпочити перед подачею

"Відпочинок" дозволить м'язовим волокнам розслабитися, а соки, які були втрачені при розрізанні, реабсорбуються, тому м'ясо залишиться ніжним і соковитим. Нещільно накрийте м'ясо фольгою і залиште 15 хвилин.

За матеріалами: Lovefood.com.

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