3 салати з яєць на сніданок, якщо набрид омлет

Для багатьох яйця – це невід'ємний атрибут сніданку. Хтось смажить яєчню, хтось йде далі та готує з них повітряні запіканки. І якщо омлети і яєчні трохи набридли, можна сконцентруватися з ранку на салатах з яєць. Зручно, що їх можна намазувати на хліб або хлібці, хто як любить. Якщо в планах є пікнік, то запастися продуктами для нього треба вже починати – тут дізнаєтеся, як це зробити за оптимальними цінами.
Яєчний салат із огірком
Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)
- відварені яйця;
- огірки;
- зелена цибуля;
- сметана;
- сіль.
Спосіб приготування
- Відварити яйця, нарізати кубиком.
- Огірки попередньо очистити від шкірки і нарізати кубиком.
- Все змішати, заправити сметаною і посолити.
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Густий яєчний салат із сиром
Інгредієнти
- яйця – 6 шт.;
- сир – 100 г;
- сіль, перець чорний мелений – за смаком;
- майонез або сметана – 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Варені яйця можна натерти на тертці або порізати кубиком. Сир натерти.
- Змішати інгредієнти. Додати сіль і перець, заправити майонезом або сметаною.
- Подавати з огірками та помідорами.
Яєчний салат із селерою
Інгредієнти
- яйце – 4 шт.;
- цибуля зелена;
- стебло селери – 1 шт.;
- французька гірчиця з зернами – 1 ч. л.;
- майонез або сметана – 1 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений.
Спосіб приготування
- Яйця відварити круто, остудити, порізати кубиками.
- Дрібно посікти стебло селери.
- Додати в отриману масу дрібно порізану зелену цибулю, заправити майонезом або сметаною і гірчицею. Посолити і поперчити за смаком.
Також до сніданку можна приготувати лаваш із маринованою куркою, сиром і овочами. Як це зробити – дізнаєтеся з відео.