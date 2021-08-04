Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди їхати у серпні

Оновлюємо гардероб

Ритуали ранку

Підкорюємо гори

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

3 салати з яєць на сніданок, якщо набрид омлет

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 серпня, 07:01
Копіювати лінк
Ці салати прекрасно поєднуються із селерою, зеленню, твердим сиром та огірками. Вони можуть бути як звичними нам, так і за консистенцією, як паштети. Заправляти їх краще сметаною або грецьким йогуртом
Рецепти яєчних салатів
Рецепти яєчних салатів / Фото: unsplash.com

Для багатьох яйця – це невід'ємний атрибут сніданку. Хтось смажить яєчню, хтось йде далі та готує з них повітряні запіканки. І якщо омлети і яєчні трохи набридли, можна сконцентруватися з ранку на салатах з яєць. Зручно, що їх можна намазувати на хліб або хлібці, хто як любить. Якщо в планах є пікнік, то запастися продуктами для нього треба вже починати – тут дізнаєтеся, як це зробити за оптимальними цінами.

Яєчний салат із огірком

Салат з яєць з огірком
Салат з яєць з огірком / Фото: instagram.com/na.dezhda3244/

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)

  • відварені яйця;
  • огірки;
  • зелена цибуля;
  • сметана;
  • сіль.

Спосіб приготування

  1. Відварити яйця, нарізати кубиком.
  2. Огірки попередньо очистити від шкірки і нарізати кубиком.
  3. Все змішати, заправити сметаною і посолити.

Читайте також:

Густий яєчний салат із сиром

Яєчний салат з сиром
Яєчний салат з сиром / Фото: instagram.com/tanya.tanya1974/

Інгредієнти

  • яйця – 6 шт.;
  • сир – 100 г;
  • сіль, перець чорний мелений – за смаком;
  • майонез або сметана – 3 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Варені яйця можна натерти на тертці або порізати кубиком. Сир натерти.
  2. Змішати інгредієнти. Додати сіль і перець, заправити майонезом або сметаною.
  3. Подавати з огірками та помідорами.

Яєчний салат із селерою

Яєчний салат з селерою
Яєчний салат з селерою / Фото: instagram.com/cooking.with.zefiranet/

Інгредієнти

  • яйце – 4 шт.;
  • цибуля зелена;
  • стебло селери – 1 шт.;
  • французька гірчиця з зернами – 1 ч. л.;
  • майонез або сметана – 1 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений.

Спосіб приготування

  1. Яйця відварити круто, остудити, порізати кубиками.
  2. Дрібно посікти стебло селери.
  3. Додати в отриману масу дрібно порізану зелену цибулю, заправити майонезом або сметаною і гірчицею. Посолити і поперчити за смаком.

Також до сніданку можна приготувати лаваш із маринованою куркою, сиром і овочами. Як це зробити – дізнаєтеся з відео.

І ще 10 несподіваних страв з яєць на сніданок знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де найкраще купувати продукти
Хочу дізнатись
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Правильно перекушувати
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Джеймі Олівер радить: 17 підказок для смачної їжі
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
Леді Гага у сукні-накидці від Valentino
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти