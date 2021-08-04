3 салати з яєць на сніданок, якщо набрид омлет

Ці салати прекрасно поєднуються із селерою, зеленню, твердим сиром та огірками. Вони можуть бути як звичними нам, так і за консистенцією, як паштети. Заправляти їх краще сметаною або грецьким йогуртом

Рецепти яєчних салатів / Фото: unsplash.com

Для багатьох яйця – це невід'ємний атрибут сніданку. Хтось смажить яєчню, хтось йде далі та готує з них повітряні запіканки. І якщо омлети і яєчні трохи набридли, можна сконцентруватися з ранку на салатах з яєць. Зручно, що їх можна намазувати на хліб або хлібці, хто як любить. Якщо в планах є пікнік, то запастися продуктами для нього треба вже починати – тут дізнаєтеся, як це зробити за оптимальними цінами.

Яєчний салат із огірком

Салат з яєць з огірком / Фото: instagram.com/na.dezhda3244/

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)

відварені яйця;

огірки;

зелена цибуля;

сметана;

сіль.

Спосіб приготування

Відварити яйця, нарізати кубиком. Огірки попередньо очистити від шкірки і нарізати кубиком. Все змішати, заправити сметаною і посолити.

Густий яєчний салат із сиром

Яєчний салат з сиром / Фото: instagram.com/tanya.tanya1974/

Інгредієнти

яйця – 6 шт.;

сир – 100 г;

сіль, перець чорний мелений – за смаком;

майонез або сметана – 3 ст. л.

Спосіб приготування

Варені яйця можна натерти на тертці або порізати кубиком. Сир натерти. Змішати інгредієнти. Додати сіль і перець, заправити майонезом або сметаною. Подавати з огірками та помідорами.

Яєчний салат із селерою

Яєчний салат з селерою / Фото: instagram.com/cooking.with.zefiranet/

Інгредієнти

яйце – 4 шт.;

цибуля зелена;

стебло селери – 1 шт.;

французька гірчиця з зернами – 1 ч. л.;

майонез або сметана – 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, остудити, порізати кубиками. Дрібно посікти стебло селери. Додати в отриману масу дрібно порізану зелену цибулю, заправити майонезом або сметаною і гірчицею. Посолити і поперчити за смаком.

Також до сніданку можна приготувати лаваш із маринованою куркою, сиром і овочами. Як це зробити – дізнаєтеся з відео.

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