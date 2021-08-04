Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Куда ехать в августе

Обновляем гардероб

Ритуалы утра

Покоряем горы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

3 салата из яиц к завтраку, если надоел омлет

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
4 августа, 07:01
Копировать ссылку
Эти салаты отлично сочетаются с сельдереем, зеленью, твердым сыром и огурцами. Они могут быть как привычными нам, так и по консистенции, как паштеты. Заправлять их лучше сметаной или греческим йогуртом
Рецепты яичных салатов
Рецепты яичных салатов / Фото: unsplash.com

Для многих яйца – это неотъемлемый атрибут завтрака. Кто-то жарит яичницу, кто-то идет дальше и готовит из них воздушные запеканки. И если омлеты и глазуньи немного надоели, можно сконцентрироваться с утра на салатах из яиц. Удобно, что их можно намазывать на хлеб или хлебцы, кто как любит. Если в планах есть пикник, то запастись продуктами для него нужно уже начинать – здесь узнаете, как это сделать по оптимальным ценам.

Яичный салат с огурцом

Салат из яиц с огурцом
Салат из яиц с огурцом / Фото: instagram.com/na.dezhda3244/

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)

  • отварные яйца;
  • огурцы;
  • зеленый лук;
  • сметана;
  • соль.

Способ приготовления

  1. Отварить яйца, нарезать кубиком.
  2. Огурцы предварительно очистить от кожуры и нарезать кубиком.
  3. Все смешать, заправить сметаной и посолить.

Читайте также:

Густой яичный салат с сыром

Яичный салат с сыром
Яичный салат с сыром / Фото: instagram.com/tanya.tanya1974/

Ингредиенты

  • яйца – 6 шт.;
  • сыр – 100 г;
  • соль, перец черный молотый – по вкусу;
  • майонез или сметана – 3 ст. л.

Способ приготовления

  1. Вареные яйца можно натереть на терке или порезать кубиком. Сыр натереть.
  2. Смешать яйца и сыр. Добавить соль и перец, заправить майонезом или сметаной.
  3. Подавать с огурцами и помидорами.

Яичный салат с сельдереем

Яичный салат с сельдереем
Яичный салат с сельдереем / Фото: instagram.com/cooking.with.zefiranet/

Ингредиенты

  • Яйцо – 4 шт.;
  • Лук зеленый;
  • Сельдерей стеблевой – 1 шт.;
  • Французская горчица с зернами – 1 ч. л.;
  • Майонез или сметана – 1 ст. л.;
  • Соль, перец черный молотый.

Способ приготовления

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить, порезать кубиками.
  2. Мелко порубить стебель сельдерея.
  3. Добавить в полученную массу мелко порезанный зеленый лук, заправить майонезом или сметаной и горчицей. Посолить и поперчить по вкусу.

Также к завтраку можно приготовить лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами. Как это сделать – узнаете из видео.

И еще 10 неожиданных блюд из яиц к завтраку найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше всего покупать продукты
Хочу знать
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Перекусывать правильно
Почему это важно?
Лайфхак дня
Джейми Оливер советует: 17 подсказок для вкусной еды
Хакнуть
Сольник звезды
МОГИЛЕВСКАЯ
14 августа / 20:00
5 главных концертов августа
Леди Гага в платье-накидке от Valentino
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
1 - 7 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Сможешь отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять