3 салата из яиц к завтраку, если надоел омлет

Эти салаты отлично сочетаются с сельдереем, зеленью, твердым сыром и огурцами. Они могут быть как привычными нам, так и по консистенции, как паштеты. Заправлять их лучше сметаной или греческим йогуртом

Рецепты яичных салатов / Фото: unsplash.com

Для многих яйца – это неотъемлемый атрибут завтрака. Кто-то жарит яичницу, кто-то идет дальше и готовит из них воздушные запеканки. И если омлеты и глазуньи немного надоели, можно сконцентрироваться с утра на салатах из яиц. Удобно, что их можно намазывать на хлеб или хлебцы, кто как любит. Если в планах есть пикник, то запастись продуктами для него нужно уже начинать – здесь узнаете, как это сделать по оптимальным ценам.

Яичный салат с огурцом

Салат из яиц с огурцом / Фото: instagram.com/na.dezhda3244/

Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)

отварные яйца;

огурцы;

зеленый лук;

сметана;

соль.

Способ приготовления

Отварить яйца, нарезать кубиком. Огурцы предварительно очистить от кожуры и нарезать кубиком. Все смешать, заправить сметаной и посолить.

Густой яичный салат с сыром

Яичный салат с сыром / Фото: instagram.com/tanya.tanya1974/

Ингредиенты

яйца – 6 шт.;

сыр – 100 г;

соль, перец черный молотый – по вкусу;

майонез или сметана – 3 ст. л.

Способ приготовления

Вареные яйца можно натереть на терке или порезать кубиком. Сыр натереть. Смешать яйца и сыр. Добавить соль и перец, заправить майонезом или сметаной. Подавать с огурцами и помидорами.

Яичный салат с сельдереем

Яичный салат с сельдереем / Фото: instagram.com/cooking.with.zefiranet/

Ингредиенты

Яйцо – 4 шт.;

Лук зеленый;

Сельдерей стеблевой – 1 шт.;

Французская горчица с зернами – 1 ч. л.;

Майонез или сметана – 1 ст. л.;

Соль, перец черный молотый.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, остудить, порезать кубиками. Мелко порубить стебель сельдерея. Добавить в полученную массу мелко порезанный зеленый лук, заправить майонезом или сметаной и горчицей. Посолить и поперчить по вкусу.

Также к завтраку можно приготовить лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами. Как это сделать – узнаете из видео.

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