Як приготувати ідеальне яйце пашот: ТОП-5 лайфхаків

Потрібні виключно свіжі яйця та невеличка вправність

Французи називають його "оф пош", що означає – яйце, ошпарене окропом. Ми називаємо їх яйця пашот від слова pochette (пошет) – тобто мішечок. Але суті це не міняє: яйця пашот – прекрасний варіант для смачного сніданку. Правда, багатьох лякає процес приготування яєць пашот. Ну от як, просто взяти і вилити яйце в окріп? А як же цілісність його форми? Познайомимося з процесом варіння та дізнаємося важливі лайфхаки цієї справи.

Які "інструменти" знадобляться?

Фото: Pinterest



Крім безпосередньо яєць, потрібно організувати

каструлю побільше

оцет 9%

ложку

паперовий рушник

Як варити яйце пашот?

Закип'ятити воду в каструлі. Посолити і додати 1 ст. л оцту на 1 літр води. Розбити яйце в чашці, в окропі за допомогою ложки закрутити воронку. Влити яйце не в центр воронки, а трохи поруч . Білок має повністю схопитися, а жовток – залишитися рідким. Дуже обережно дістаньте яйце шумівкою і перекладіть на паперовий рушник.

Яйця пашот: лайфхаки

Фото: instagram.com/tanja_tastyfood/

Лайфхак №1

Яйця. Яйця мають бути виключно свіжими. Інакше жовток розтечеться.

Лайфхак №2

Проколіть яйце (помите) голкою і варіть 10 секунд перед тим, як розбивати у воронку. Цей лайфхак більше для новачків, так ви отримаєте більше шансів, що яйце не розпадеться.

Лайфхак №3

Перед варінням яйця мають бути холодними, тому діставати їх з холодильника треба безпосередньо перед приготуванням.

Лайфхак №4

Яйце має бути в крутому окропі лише 5 секунд. Потім треба зменшити вогонь і варити яйце до готовності від 3 до 5 хвилин.

Лайфхак №5

Не забувайте, що зараз у допомогу нам є різні формочки та харчова плівка, в яких теж можна швидко і легко приготувати яйця пашот.

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