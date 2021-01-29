Як приготувати ідеальне яйце пашот: ТОП-5 лайфхаків
Потрібні виключно свіжі яйця та невеличка вправність
Французи називають його "оф пош", що означає – яйце, ошпарене окропом. Ми називаємо їх яйця пашот від слова pochette (пошет) – тобто мішечок. Але суті це не міняє: яйця пашот – прекрасний варіант для смачного сніданку. Правда, багатьох лякає процес приготування яєць пашот. Ну от як, просто взяти і вилити яйце в окріп? А як же цілісність його форми? Познайомимося з процесом варіння та дізнаємося важливі лайфхаки цієї справи.
Крім безпосередньо яєць, потрібно організувати
- каструлю побільше
- оцет 9%
- ложку
- паперовий рушник
- Закип'ятити воду в каструлі.
- Посолити і додати 1 ст. л оцту на 1 літр води.
- Розбити яйце в чашці, в окропі за допомогою ложки закрутити воронку.
- Влити яйце не в центр воронки, а трохи поруч . Білок має повністю схопитися, а жовток – залишитися рідким.
- Дуже обережно дістаньте яйце шумівкою і перекладіть на паперовий рушник.
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Лайфхак №1
Яйця. Яйця мають бути виключно свіжими. Інакше жовток розтечеться.
Лайфхак №2
Проколіть яйце (помите) голкою і варіть 10 секунд перед тим, як розбивати у воронку. Цей лайфхак більше для новачків, так ви отримаєте більше шансів, що яйце не розпадеться.
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Лайфхак №3
Перед варінням яйця мають бути холодними, тому діставати їх з холодильника треба безпосередньо перед приготуванням.
Лайфхак №4
Яйце має бути в крутому окропі лише 5 секунд. Потім треба зменшити вогонь і варити яйце до готовності від 3 до 5 хвилин.
Лайфхак №5
Не забувайте, що зараз у допомогу нам є різні формочки та харчова плівка, в яких теж можна швидко і легко приготувати яйця пашот.
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