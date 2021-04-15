10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого
Запеките его в духовке с овощами, используйте в открытых пирогах или приготовьте шашлык
Все, что приготовлено из куриного филе, имеет несколько преимуществ. Первое – это сравнительно недорого, второе – это вкусно и третье – вам не понадобится куча времени и сил, чтобы приготовить такую еду. Куриное филе и блюда из него хороши как на обед, так и на ужин. Курицу можно пожарить на сковороде, а можно запечь в духовке, приготовить открытый пирог или использовать в салатах. Ниже найдете 10 быстрых и вкусных вариантов для применения куриного филе.
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Куриные шашлыки с овощами
Ингредиенты
- Филе куриное – 800 г
- Кефир – 1 ст.
- Лук – 1-2 шт.
- Помидор – 2 шт.
- Болгарский перец – 2 шт.
- Карри – 1 ст. л.
- Черный перец, соль, пряные травы – по вкусу
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Чеснок – 2-3 зуб.
Способ приготовления
- В кефир добавить измельченный чеснок, специи, оливковое масло и травы, солим. Перемешать.
- Куриное филе нарезать на крупные кубики, лук – кольцами.
- Соединить курицу с луком, залить маринадом, перемешать. Поставить в холодильник на 2 часа.
- Крупно нарезать помидоры и очищенный перец.
- Насадить мясо на деревянные шпажки, чередуя с луком и нарезанными овощами.
- Выстелить противень фольгой, слегка смазать маслом и выложить шашлычки.
- Выпекать в заранее прогретой духовке 35 минут при 180 градусах.
Куриное филе со шпинатом и сыром
Ингредиенты
- Куриное филе – 3 шт.
- Моцарелла – 150 г
- Помидор – 1 шт.
- Шпинат – 100-150 г
- Соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Куриное филе промыть, просушить, разрезать вдоль не до конца, чтобы получился кармашек. Посолить, поперчить и приправить специями.
- Моцареллу натереть на крупной терке. Шпинат промыть и просушить. Помидор нарезать на тонкие ломтики.
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Форму для запекания сбрызнуть маслом. Выложить несколько листиков шпината, затем кусочки филе, начинить их шпинатом, сыром и помидором.
- Запекать в духовке 25 минут, пока не подрумянится сверху. За 5 минут до готовности сверху присыпать сыром.
Куриное филе в сливочном соусе
Ингредиенты
- Куриное филе – 1 шт.
- Шампиньоны – 300 г
- Сливки – 200 мл
- Моцарелла – 100 г
- Соль, перец, зелень, приправы для курицы
Способ приготовления
- Куриное филе нарезать на небольшие кусочки и обжарить с двух сторон до готовности, примерно 5-7 минут с каждой стороны.
- Убрать филе и на этой же сковороде обжарить грибы, нарезанные на четвертинки, до золотистого цвета.
- Добавить сливки и сыр. Вымешивать соус до полного растворения сыра.
- Вернуть филе в сковороду и тушить в соусе 2-3 минуты. Украсить зеленью, подавать с любым гарниром.
Куриное филе с курагой
На 4 порции
- 4 куриных филе
- 200 г кураги
- 2 ст. л. абрикосового джема
- 1 ч. л. зернистой горчицы
- 0,5 ч. л. порошка карри
- 2 ст. л. оливкового масла
- соль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления
- Замочите курагу в горячей воде на полчаса. Затем жидкость слейте, а сушеные абрикосы мелко порежьте или взбейте в блендере. Приправьте карри и молотым перцем.
- В каждой грудке сделайте кармашек, прорезав мякоть в верхней трети грудок.
- Разложите по кармашкам смесь из кураги со специями.
- Духовку разогрейте до 200 С.
- Смешайте подогретый абрикосовый джем, горчицу, соль и оливковое масло. Смажьте филе получившейся глазурью.
- Запекайте грудки в духовке 25-30 минут, пока не появится румяная корочка и при прокалывании не станет выделяться прозрачный сок.
- Подавайте блюдо с любым гарниром на свой вкус.
Совет: если абрикосовый джем слишком сладкий, добавьте в него немного лимонного сока.
"Гармошки" из куриного филе с помидорами и сыром
Ингредиенты
- Куриное филе – 600 г
- Помидор – 50 г
- Твердый сыр – 65 г
- Соль, специи – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Панировочные сухари – для присыпки
Способ приготовления
- Промыть мясо и обсушить его бумажными полотенцами. Посолить, поперчить, натереть любимыми специями. Надрезать филе, сделать в нем кармашки.
- Нарезать сыр и помидоры пластинками.
- На фольгу налить масло, посыпать сухарями. Сверху уложить филе. В разрезы вставить кусочки сыра и помидора, добавить измельченную зелень.
- Сделать лодочки из фольги. Запекать в них курицу при 200 градусов в течение 25-30 минут.
Тушеное куриное филе с баклажанами
Ингредиенты
- 1 куриное филе или 2 филе бедер
- 2 средних баклажана
- 3 средних помидора
- 2-3 сладких перца
- 1 репчатый лук
- Щепотка молотого перца
- 3 ст. л. томатного соуса
- Подсолнечное масло
- Соль – по вкусу
- Зелень – для украшения
Способ приготовления
- Помойте мясо и нарежьте его кусочками средних размеров.
- Помойте болгарский перец, баклажаны и помидоры. Нарежьте овощи небольшими кубиками.
- С лука снимите кожуру. Мелко его покрошите.
- Раскалите подсолнечное масло на сковороде. Выложите курицу и обжарьте со всех сторон в течение 5 минут.
- Как только мясо поменяет цвет с розового на белый, добавьте к нему все подготовленные ранее овощи – баклажаны, перец, лук, помидоры.
- Перемешайте овощи с мясом. Добавьте по вкусу соль, черный перец и томатную пасту.
- Тушите, не накрывая крышкой и периодически помешивая, около 10 минут.
- Дайте блюду немного настояться, а затем подавайте к столу, посыпав зеленью.
Куриное филе с помидорами и сыром в духовке
Ингредиенты
- 4 куриных филе
- 700 г томатного соуса для пасты
- 400 г протертых консервированных томатов
- 50 г муки
- 75 г панировочных сухарей
- 50 г тертого пармезана
- 2 яйца
- 3 ст. л. оливкового масла
- 150 г моцареллы
- 2 стебля базилика
Способ приготовления
- Выложите томатный соус и консервированные томаты в кастрюлю и поставьте на маленький огонь.
- Куриные грудки выложите на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте до толщины в 1 см. Муку смешайте с солью и выложите на тарелку. Отдельно в контейнере смешайте панировочные сухари с натертым пармезаном. Яйца слегка взбейте вилкой в отдельном контейнере.
- Нагрейте масло в большой сковороде. Куриные грудки обваляйте в муке, обмакните в яичную смесь, затем обваляйте в панировке с пармезаном и обжарьте до золотистого цвета с двух сторон.
- Перелейте томатный соус в форму для запекания, выложите куриные грудки, сверху – ломтики моцареллы.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 5-8 минут.
Салат с куриным филе и ананасами
Ингредиенты
- 200 г куриного филе
- 100 г консервированного ананаса
- 50 г сыра
- 1-2 яйца
- 1 болгарский перец
- 2 ст. л. майонеза
- Несколько веточек петрушки
- Соль по вкусу
Способ приготовления
- Куриное филе и яйца отварить до готовности, остудить. Яйца очистить.
- В миску нарезать мелким кубиками куриное филе и яйца.
- Добавить кубиками нарезанный болгарский перец и ананасы.
- Добавить тертый сыр и майонез. Посолить по вкусу.
- Перемешать и украсить зеленью петрушки.
Киш с курицей, кабачками и брынзой
Для пирога
- 300 г несладкого песочного теста
- 1 кабачок или цукини (около 300 г)
- 150 г сливочного сыра
- 100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)
- 100 г кедровых орешков
- 50 г брынзы
- 1 стаканчик густого йогурта без добавок
- 1 яйцо
- Несколько веточек базилика
- Соль, перец
Для теста (500 г)
- 300 г муки
- 150 г сливочного масла
- Большая щепотка соли
- 1 яйцо
- 2 ст. л. очень холодной воды
Способ приготовления
- Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло.
- Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду.
- Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом.
- Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края.
- Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца.
- Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу для тарта выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу.
- Выпекать киш 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.
Кордон блю
Ингредиенты
- 6 куриных грудок
- 6 ломтиков швейцарского сыра
- 6 ломтиков ветчины или карбоната
- 3 ст. л. муки
- 2 яйца
- 2 ст. л. горчицы
- Панировочные сухари
- Соль, перец
- Растительное масло
Способ приготовления
- Куриное филе помыть, положить на пленку, надрезать посередине, не дорезая до конца, и отбить через еще один слой пленки.
- Каждую плоскую грудку смазать горчицей. Сверху выложить по кусочку ветчины и сыра, завернуть в рулет и скрепить зубочистками.
- Разбить яйца в миску и перемешать их вилкой до однородной консистенции.
- В третью миску насыпать панировочные сухари. Добавить в муку соль и молотый перец, обвалять каждую грудку сначала в муке, затем в яйце и потом в сухарях.
- Обжарить грудки с каждой стороны золотистого цвета, после чего запечь в духовке в течение 15-20 минут при 175 градусов.
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