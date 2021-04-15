10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого

Запеките его в духовке с овощами, используйте в открытых пирогах или приготовьте шашлык

Все, что приготовлено из куриного филе, имеет несколько преимуществ. Первое – это сравнительно недорого, второе – это вкусно и третье – вам не понадобится куча времени и сил, чтобы приготовить такую еду. Куриное филе и блюда из него хороши как на обед, так и на ужин. Курицу можно пожарить на сковороде, а можно запечь в духовке, приготовить открытый пирог или использовать в салатах. Ниже найдете 10 быстрых и вкусных вариантов для применения куриного филе.

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Куриные шашлыки с овощами

Фото: instagram.com/obzhoriki/

Ингредиенты

Филе куриное – 800 г

Кефир – 1 ст.

Лук – 1-2 шт.

Помидор – 2 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Карри – 1 ст. л.

Черный перец, соль, пряные травы – по вкусу

Оливковое масло – 1 ст. л.

Чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовления

В кефир добавить измельченный чеснок, специи, оливковое масло и травы, солим. Перемешать. Куриное филе нарезать на крупные кубики, лук – кольцами. Соединить курицу с луком, залить маринадом, перемешать. Поставить в холодильник на 2 часа. Крупно нарезать помидоры и очищенный перец. Насадить мясо на деревянные шпажки, чередуя с луком и нарезанными овощами. Выстелить противень фольгой, слегка смазать маслом и выложить шашлычки. Выпекать в заранее прогретой духовке 35 минут при 180 градусах.

Куриное филе со шпинатом и сыром

Фото: instagram.com/recept_magic/

Ингредиенты

Куриное филе – 3 шт.

Моцарелла – 150 г

Помидор – 1 шт.

Шпинат – 100-150 г

Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

Куриное филе промыть, просушить, разрезать вдоль не до конца, чтобы получился кармашек. Посолить, поперчить и приправить специями. Моцареллу натереть на крупной терке. Шпинат промыть и просушить. Помидор нарезать на тонкие ломтики. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму для запекания сбрызнуть маслом. Выложить несколько листиков шпината, затем кусочки филе, начинить их шпинатом, сыром и помидором. Запекать в духовке 25 минут, пока не подрумянится сверху. За 5 минут до готовности сверху присыпать сыром.

Куриное филе в сливочном соусе

Фото: instagram.com/dom_na_parkovoy/

Ингредиенты

Куриное филе – 1 шт.

Шампиньоны – 300 г

Сливки – 200 мл

Моцарелла – 100 г

Соль, перец, зелень, приправы для курицы

Способ приготовления

Куриное филе нарезать на небольшие кусочки и обжарить с двух сторон до готовности, примерно 5-7 минут с каждой стороны. Убрать филе и на этой же сковороде обжарить грибы, нарезанные на четвертинки, до золотистого цвета. Добавить сливки и сыр. Вымешивать соус до полного растворения сыра. Вернуть филе в сковороду и тушить в соусе 2-3 минуты. Украсить зеленью, подавать с любым гарниром.

Куриное филе с курагой

Фото: instagram.com/nordic_garden/

На 4 порции

4 куриных филе

200 г кураги

2 ст. л. абрикосового джема

1 ч. л. зернистой горчицы

0,5 ч. л. порошка карри

2 ст. л. оливкового масла

соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления

Замочите курагу в горячей воде на полчаса. Затем жидкость слейте, а сушеные абрикосы мелко порежьте или взбейте в блендере. Приправьте карри и молотым перцем. В каждой грудке сделайте кармашек, прорезав мякоть в верхней трети грудок. Разложите по кармашкам смесь из кураги со специями. Духовку разогрейте до 200 С. Смешайте подогретый абрикосовый джем, горчицу, соль и оливковое масло. Смажьте филе получившейся глазурью. Запекайте грудки в духовке 25-30 минут, пока не появится румяная корочка и при прокалывании не станет выделяться прозрачный сок. Подавайте блюдо с любым гарниром на свой вкус.

Совет: если абрикосовый джем слишком сладкий, добавьте в него немного лимонного сока.

"Гармошки" из куриного филе с помидорами и сыром

Куриное филе с помидорами и сыром Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Куриное филе – 600 г

Помидор – 50 г

Твердый сыр – 65 г

Соль, специи – по вкусу

Зелень – по вкусу

Панировочные сухари – для присыпки

Способ приготовления

Промыть мясо и обсушить его бумажными полотенцами. Посолить, поперчить, натереть любимыми специями. Надрезать филе, сделать в нем кармашки. Нарезать сыр и помидоры пластинками. На фольгу налить масло, посыпать сухарями. Сверху уложить филе. В разрезы вставить кусочки сыра и помидора, добавить измельченную зелень. Сделать лодочки из фольги. Запекать в них курицу при 200 градусов в течение 25-30 минут.

Тушеное куриное филе с баклажанами

Курица с летними овощами Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 куриное филе или 2 филе бедер

2 средних баклажана

3 средних помидора

2-3 сладких перца

1 репчатый лук

Щепотка молотого перца

3 ст. л. томатного соуса

Подсолнечное масло

Соль – по вкусу

Зелень – для украшения

Способ приготовления

Помойте мясо и нарежьте его кусочками средних размеров. Помойте болгарский перец, баклажаны и помидоры. Нарежьте овощи небольшими кубиками. С лука снимите кожуру. Мелко его покрошите. Раскалите подсолнечное масло на сковороде. Выложите курицу и обжарьте со всех сторон в течение 5 минут. Как только мясо поменяет цвет с розового на белый, добавьте к нему все подготовленные ранее овощи – баклажаны, перец, лук, помидоры. Перемешайте овощи с мясом. Добавьте по вкусу соль, черный перец и томатную пасту. Тушите, не накрывая крышкой и периодически помешивая, около 10 минут. Дайте блюду немного настояться, а затем подавайте к столу, посыпав зеленью.

Куриное филе с помидорами и сыром в духовке

Курица с сыром в томатном соусе Фото: Depositphotos

Ингредиенты

4 куриных филе

700 г томатного соуса для пасты

400 г протертых консервированных томатов

50 г муки

75 г панировочных сухарей

50 г тертого пармезана

2 яйца

3 ст. л. оливкового масла

150 г моцареллы

2 стебля базилика

Способ приготовления

Выложите томатный соус и консервированные томаты в кастрюлю и поставьте на маленький огонь. Куриные грудки выложите на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте до толщины в 1 см. Муку смешайте с солью и выложите на тарелку. Отдельно в контейнере смешайте панировочные сухари с натертым пармезаном. Яйца слегка взбейте вилкой в отдельном контейнере. Нагрейте масло в большой сковороде. Куриные грудки обваляйте в муке, обмакните в яичную смесь, затем обваляйте в панировке с пармезаном и обжарьте до золотистого цвета с двух сторон. Перелейте томатный соус в форму для запекания, выложите куриные грудки, сверху – ломтики моцареллы. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 5-8 минут.

Салат с куриным филе и ананасами

Фото: Салат с куриным филе и ананасом

Ингредиенты

200 г куриного филе

100 г консервированного ананаса

50 г сыра

1-2 яйца

1 болгарский перец

2 ст. л. майонеза

Несколько веточек петрушки

Соль по вкусу

Способ приготовления

Куриное филе и яйца отварить до готовности, остудить. Яйца очистить. В миску нарезать мелким кубиками куриное филе и яйца. Добавить кубиками нарезанный болгарский перец и ананасы. Добавить тертый сыр и майонез. Посолить по вкусу. Перемешать и украсить зеленью петрушки.

Киш с курицей, кабачками и брынзой

Киш с курицей и кабачками Фото: Depositphotos

Для пирога

300 г несладкого песочного теста

1 кабачок или цукини (около 300 г)

150 г сливочного сыра

100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)

100 г кедровых орешков

50 г брынзы

1 стаканчик густого йогурта без добавок

1 яйцо

Несколько веточек базилика

Соль, перец

Для теста (500 г)

300 г муки

150 г сливочного масла

Большая щепотка соли

1 яйцо

2 ст. л. очень холодной воды

Способ приготовления

Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло. Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом. Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края. Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца. Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу для тарта выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу. Выпекать киш 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.

Кордон блю

Фото: кордон блю Фото: Pinterest

Ингредиенты

6 куриных грудок

6 ломтиков швейцарского сыра

6 ломтиков ветчины или карбоната

3 ст. л. муки

2 яйца

2 ст. л. горчицы

Панировочные сухари

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления

Куриное филе помыть, положить на пленку, надрезать посередине, не дорезая до конца, и отбить через еще один слой пленки. Каждую плоскую грудку смазать горчицей. Сверху выложить по кусочку ветчины и сыра, завернуть в рулет и скрепить зубочистками. Разбить яйца в миску и перемешать их вилкой до однородной консистенции. В третью миску насыпать панировочные сухари. Добавить в муку соль и молотый перец, обвалять каждую грудку сначала в муке, затем в яйце и потом в сухарях. Обжарить грудки с каждой стороны золотистого цвета, после чего запечь в духовке в течение 15-20 минут при 175 градусов.

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