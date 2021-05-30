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З Днем Києва: красиві вірші і привітання українською мовою

Сьогодні, 09:39

Вітаємо з Днем Києва-2021

Київ
Київ
Фото: Pixabay

Сьогодні, 30 травня, в останню весняну неділю, Київ відзначає 1539-річчя від дня свого заснування. Life Сьогодні зібрали для вас ефектні, цікаві і гарні вірші, присвячені нашій столиці.

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Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Вірші про Київ

***

Київ – серце України
І найстарше місто в світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь – в зимі і в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.

Р. Купчинський

Київ
Київ
Фото: Pixabay

Вірші про Київські каштани

***

Зацвіли каштани у моєму місті,
Золотистим цвітом зарясніли в листі.
Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,
Зацвіли каштани вчора опівночі.
А під ними ходять вулицею люди.
Зацвіли каштани тут і там, усюди.
Холодку багато, пахощів багато.
У моєму місті гарно, як на свято.

М. Познанська

Київ
Київ
Фото: Pixabay

Короткі вірші про Київ

***

Там, де сонечко іскриться,
Де весняний вітер віє,
Де на горах є столиця –
Наш великий славний Київ,
Там є наша Батьківщина –
Україна!

Л. Полтава

Київ
Київ
Фото: Pixabay

Київ: вірші відомих поетів

***

Наш Київ розіслався
На горах над Дніпром,
Садами заквітчався,
Мов дівчина вінком.

Його побудували
Брати, батьки, діди.
І славно захищали
Від лютої біди...

М. Рильський

Київ
Київ
Фото: Depositphotos

Вірші, присвячені столиці

***

Чудовий день. Ясна пора.
Легенький вітерець повіяв.
На кручах сивого Дніпра
Стоїть столиця наша – Київ.
Квітує свічками каштан,
На храмах грає позолота.
Ось Володимир, ось Богдан,
Он сяють золоті ворота.
Летить у небі голуб-птах,
Над ними хмарки, мов пір’їни.
Й тріпоче синьо-жовтий стяг,
Як вільне серце України.

А. Камінчук

Київ
Київ
Фото: Pixabay

Вірші про Київ для дітей

***

Наш Хрещатик славний
Урочисто вбраний:
Зацвіли каштани,
Гомонять фонтани.
І машини крутять шини
Без упину, без упину…
Виринають пішоходи
Із підземних переходів:
Всі такі величні,
Всі такі столичні.
Місто Київ молодіє
І Хрещатиком радіє.

А. Чубач

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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