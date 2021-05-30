З Днем Києва: красиві вірші і привітання українською мовою
Вітаємо з Днем Києва-2021
Сьогодні, 30 травня, в останню весняну неділю, Київ відзначає 1539-річчя від дня свого заснування. Life Сьогодні зібрали для вас ефектні, цікаві і гарні вірші, присвячені нашій столиці.
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Вірші про Київ
***
Київ – серце України
І найстарше місто в світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь – в зимі і в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.
Р. Купчинський
Вірші про Київські каштани
***
Зацвіли каштани у моєму місті,
Золотистим цвітом зарясніли в листі.
Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,
Зацвіли каштани вчора опівночі.
А під ними ходять вулицею люди.
Зацвіли каштани тут і там, усюди.
Холодку багато, пахощів багато.
У моєму місті гарно, як на свято.
М. Познанська
Короткі вірші про Київ
***
Там, де сонечко іскриться,
Де весняний вітер віє,
Де на горах є столиця –
Наш великий славний Київ,
Там є наша Батьківщина –
Україна!
Л. Полтава
Київ: вірші відомих поетів
***
Наш Київ розіслався
На горах над Дніпром,
Садами заквітчався,
Мов дівчина вінком.
Його побудували
Брати, батьки, діди.
І славно захищали
Від лютої біди...
М. Рильський
Вірші, присвячені столиці
***
Чудовий день. Ясна пора.
Легенький вітерець повіяв.
На кручах сивого Дніпра
Стоїть столиця наша – Київ.
Квітує свічками каштан,
На храмах грає позолота.
Ось Володимир, ось Богдан,
Он сяють золоті ворота.
Летить у небі голуб-птах,
Над ними хмарки, мов пір’їни.
Й тріпоче синьо-жовтий стяг,
Як вільне серце України.
А. Камінчук
Вірші про Київ для дітей
***
Наш Хрещатик славний
Урочисто вбраний:
Зацвіли каштани,
Гомонять фонтани.
І машини крутять шини
Без упину, без упину…
Виринають пішоходи
Із підземних переходів:
Всі такі величні,
Всі такі столичні.
Місто Київ молодіє
І Хрещатиком радіє.
А. Чубач
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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