З Днем Києва: красиві вірші і привітання українською мовою

Вітаємо з Днем Києва-2021

Київ Фото: Pixabay

Сьогодні, 30 травня, в останню весняну неділю, Київ відзначає 1539-річчя від дня свого заснування. Life Сьогодні зібрали для вас ефектні, цікаві і гарні вірші, присвячені нашій столиці.

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Вірші про Київ

***

Київ – серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь – в зимі і в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

Р. Купчинський

Київ Фото: Pixabay

Вірші про Київські каштани

***

Зацвіли каштани у моєму місті,

Золотистим цвітом зарясніли в листі.

Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,

Зацвіли каштани вчора опівночі.

А під ними ходять вулицею люди.

Зацвіли каштани тут і там, усюди.

Холодку багато, пахощів багато.

У моєму місті гарно, як на свято.

М. Познанська

Київ Фото: Pixabay

Короткі вірші про Київ

***

Там, де сонечко іскриться,

Де весняний вітер віє,

Де на горах є столиця –

Наш великий славний Київ,

Там є наша Батьківщина –

Україна!

Л. Полтава

Київ Фото: Pixabay

Київ: вірші відомих поетів

***

Наш Київ розіслався

На горах над Дніпром,

Садами заквітчався,

Мов дівчина вінком.

Його побудували

Брати, батьки, діди.

І славно захищали

Від лютої біди...

М. Рильський

Київ Фото: Depositphotos

Вірші, присвячені столиці

***

Чудовий день. Ясна пора.

Легенький вітерець повіяв.

На кручах сивого Дніпра

Стоїть столиця наша – Київ.

Квітує свічками каштан,

На храмах грає позолота.

Ось Володимир, ось Богдан,

Он сяють золоті ворота.

Летить у небі голуб-птах,

Над ними хмарки, мов пір’їни.

Й тріпоче синьо-жовтий стяг,

Як вільне серце України.

А. Камінчук

Київ Фото: Pixabay

Вірші про Київ для дітей

***

Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину…

Виринають пішоходи

Із підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

А. Чубач

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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