С Днем Киева: красивые стихи и поздравления на украинском языке

Поздравляем с Днем Киева-2021

Киев Фото: Pixabay

Сегодня, 30 мая, в последнее весеннее воскресенье, Киев отмечает 1539-летие со дня своего основания. Life Сегодня собрали для вас эффектные, интересные и красивые стихи, посвященные нашей столице.

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Стихи о Киеве

***

Київ – серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь – в зимі і в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

Р. Купчинский

Киев Фото: Pixabay

Стихи о Киевских каштанах

***

Зацвіли каштани у моєму місті,

Золотистим цвітом зарясніли в листі.

Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,

Зацвіли каштани вчора опівночі.

А під ними ходять вулицею люди.

Зацвіли каштани тут і там, усюди.

Холодку багато, пахощів багато.

У моєму місті гарно, як на свято.

М. Познанская

Киев Фото: Pixabay

Короткие стихи о Киеве

***

Там, де сонечко іскриться,

Де весняний вітер віє,

Де на горах є столиця –

Наш великий славний Київ,

Там є наша Батьківщина –

Україна!

Л. Полтава

Киев Фото: Pixabay

Киев: стихи известных поэтов

***

Наш Київ розіслався

На горах над Дніпром,

Садами заквітчався,

Мов дівчина вінком.

Його побудували

Брати, батьки, діди.

І славно захищали

Від лютої біди...

М. Рыльский

Киев Фото: Depositphotos

Стихи, посвященные столице

***

Чудовий день. Ясна пора.

Легенький вітерець повіяв.

На кручах сивого Дніпра

Стоїть столиця наша – Київ.

Квітує свічками каштан,

На храмах грає позолота.

Ось Володимир, ось Богдан,

Он сяють золоті ворота.

Летить у небі голуб-птах,

Над ними хмарки, мов пір’їни.

Й тріпоче синьо-жовтий стяг,

Як вільне серце України.

А. Каминчук

Киев Фото: Pixabay

Стихи о Киеве для детей

***

Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину…

Виринають пішоходи

Із підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

А. Чубач

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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