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С Днем Киева: красивые стихи и поздравления на украинском языке

Сегодня, 09:39

Поздравляем с Днем Киева-2021

Киев
Киев
Фото: Pixabay

Сегодня, 30 мая, в последнее весеннее воскресенье, Киев отмечает 1539-летие со дня своего основания. Life Сегодня собрали для вас эффектные, интересные и красивые стихи, посвященные нашей столице.

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Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Стихи о Киеве

***

Київ – серце України
І найстарше місто в світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь – в зимі і в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.

Р. Купчинский

Киев
Киев
Фото: Pixabay

Стихи о Киевских каштанах

***

Зацвіли каштани у моєму місті,
Золотистим цвітом зарясніли в листі.
Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,
Зацвіли каштани вчора опівночі.
А під ними ходять вулицею люди.
Зацвіли каштани тут і там, усюди.
Холодку багато, пахощів багато.
У моєму місті гарно, як на свято.

М. Познанская

Киев
Киев
Фото: Pixabay

Короткие стихи о Киеве

***

Там, де сонечко іскриться,
Де весняний вітер віє,
Де на горах є столиця –
Наш великий славний Київ,
Там є наша Батьківщина –
Україна!

Л. Полтава

Киев
Киев
Фото: Pixabay

Киев: стихи известных поэтов

***

Наш Київ розіслався
На горах над Дніпром,
Садами заквітчався,
Мов дівчина вінком.

Його побудували
Брати, батьки, діди.
І славно захищали
Від лютої біди...

М. Рыльский

Киев
Киев
Фото: Depositphotos

Стихи, посвященные столице

***

Чудовий день. Ясна пора.
Легенький вітерець повіяв.
На кручах сивого Дніпра
Стоїть столиця наша – Київ.
Квітує свічками каштан,
На храмах грає позолота.
Ось Володимир, ось Богдан,
Он сяють золоті ворота.
Летить у небі голуб-птах,
Над ними хмарки, мов пір’їни.
Й тріпоче синьо-жовтий стяг,
Як вільне серце України.

А. Каминчук

Киев
Киев
Фото: Pixabay

Стихи о Киеве для детей

***

Наш Хрещатик славний
Урочисто вбраний:
Зацвіли каштани,
Гомонять фонтани.
І машини крутять шини
Без упину, без упину…
Виринають пішоходи
Із підземних переходів:
Всі такі величні,
Всі такі столичні.
Місто Київ молодіє
І Хрещатиком радіє.

А. Чубач

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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