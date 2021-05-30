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30 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 06:05

День Києва – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 30 травня

День Києва
День Києва
Фото: Pixabay

Яке сьогодні свято, 30 травня? День Києва, День хіміка. Католицька Трійця. День апостола Андроніка і святий Іуніі – в православному календарі. Євдокія Свистунья – в народному календарі. Іменини святкують: Адріан, Опанас, Давид, Євдокія, Єфросинія, Степан, Юнія.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 30 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 30 травня.

  • Міжнародний день хіміка – у багатьох пострадянських країнах в останню неділю травня відзначається професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості.
  • Всесвітній день боротьби проти астми й алергії – проводиться під егідою ВООЗ, головною метою якого є привернення уваги людей до цих важливих проблем здоров'я.
  • Міжнародний день фемінізму або День жіночої емансипації – встановлений в пам'ять національної героїні Франції Жанни д'Арк.
  • День Києва – щорічно кияни та гості столиці відзначають в останню неділю травня день народження української столиці.

Яке сьогодні свято

30 травня в православній церкві відзначається 5-та неділя після Великодня, про самарянку. Шанується пам'ять апостола Андроника і святого Юніі, мучеників Солохона, Памфамира і Памфалона, воїнів, святителя Стефана, патріарха Константинопольського.

У західних християн 30 травня відзначається Трійця-2021. Це перша неділя після П'ятидесятниці, на відміну від православної традиції, де святкування П'ятидесятниці і дня Святої Трійці поєднане.

У народі 30 травня шанувалася Євдокія Свистунья. У цей день підсапували картоплю і звали дощі. Вважається, що в цей день дмуть сильні вітри.

Прикмети на 30 травня

  • на Євдокію завжди вітри сильні;
  • яка погода на Євдокію, таким буде і все літо;
  • якщо дме північний вітер – до холодного літа.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 травня

  • 1431 – спалена на багатті Жанна д'Арк.
  • 1896 – в Америці офіційно зафіксовано перше в історії ДТП.
  • 1985 – в авіакосмічному салоні у Франції відбувся перший показ літака Ан-124 "Руслан".

Хто народився 30 травня

  • 1846 – Карл Фаберже, російський ювелір.
  • 1887 – Олександр Архипенко, український скульптор, піонер кубістських скульптури.
  • 1934 – Олексій Леонов, радянський космонавт, що вперше вийшов у відкритий космос.
  • 1937 – Олександр Дем'яненко, радянський кіноактор, відомий за роллю Шурика.
  • 1957 – Оксана Білозір, українська співачка і політик.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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