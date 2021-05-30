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Привітання на День Києва в прозі і віршах

Сьогодні, 05:35

З Днем Києва: ефектні привітання, вірші і фото на день міста-2021

З Днем Києва: картинки, фото і привітання
З Днем Києва: картинки, фото і привітання
Фото: Depositphotos

Сьогодні День Києва, який щорічно відзначається останньої неділі травня і 2021 року припадає на 31-ше число. І за традицією кияни вже з суботи починають святкувати іменини рідного міста.

Обов'язково привітайте киян з їхнім святом, а ми підготували для вас красиві і добрі вітання з Днем Києва в картинках, віршах, прозі і смс.

А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

День Києва: привітання у віршах

***

Киев нынче отмечает
Праздник – день рождения.
Нет столицы нашей краше –
Знаем без сомнения.

Процветай, любимый город,
Радостный, каштановый.
Ты могучий и прекрасный,
Поздравляем заново!

День Києва: картинки та побажання
День Києва: картинки та побажання
Фото: Depositphotos

Найкращі привітання на День Києва у віршах

***

Краса всех городов
И россыпь православных храмов.
Для Киева нет равных слов,
Здесь Русь взяла свое начало.
С размахом встретит праздник славный –
День города в разгар войдет.
Пускай ему не будет равных,
Пусть будет счастлив весь народ.
Гулянье, торжество, веселье
Прольются соловьиной трелью.

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З Днем Києва: привітання своїми словами

***

Вітаю з Днем Києва! Цього теплого травневого дня хочу побажати улюбленій столиці всього доброго, світлого, найкращого. Нехай Київ завжди тішить своїх мешканців та гостей чистими вулицями, чистими помислами і чистими справами. Нехай це красиве місто дарує багато позитивних емоцій, хороших новин, приємних моментів і постійного кругообігу яскравих подій.

День Києва: привітання і фото
День Києва: привітання і фото
Фото: Depositphotos

Короткі привітання на День Києва

***

Именинник Киев-град нам безумно нравится,
Белыми каштанами издавна он славится!
Киевляне, вам желаю доброты и света,
Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета!

З Днем міста, Києве!

***

Киев – город добрых граждан,
Здесь радушию почет,
Каждый гость желанный, важный,
Счастье в Киеве живет.

И сегодня, в день рожденья,
В праздник светлый и святой
Принимаешь поздравленья,
Киев драгоценный мой!

З Днем Києва: фото і картинки
З Днем Києва: фото і картинки
Фото: Pixabay

День Києва: привітання в прозі

***

Дорогі кияни, вітаю вас із днем народження вашого міста! Бажаю міцного здоров'я, незмінної удачі, благополуччя, добра, радості, любові, щастя, гарного настрою, посмішок, яскравих вражень. Нехай тепло і затишок завжди наповнюють ваші оселі, нехай сонячне світло зігріває за будь-якої погоди, а бажання виконуються при одній думці про них.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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