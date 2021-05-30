Привітання на День Києва в прозі і віршах

З Днем Києва: ефектні привітання, вірші і фото на день міста-2021

З Днем Києва: картинки, фото і привітання Фото: Depositphotos

Сьогодні День Києва, який щорічно відзначається останньої неділі травня і 2021 року припадає на 31-ше число. І за традицією кияни вже з суботи починають святкувати іменини рідного міста.

Обов'язково привітайте киян з їхнім святом, а ми підготували для вас красиві і добрі вітання з Днем Києва в картинках, віршах, прозі і смс.

А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

День Києва: привітання у віршах

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Киев нынче отмечает

Праздник – день рождения.

Нет столицы нашей краше –

Знаем без сомнения.



Процветай, любимый город,

Радостный, каштановый.

Ты могучий и прекрасный,

Поздравляем заново!

День Києва: картинки та побажання Фото: Depositphotos

Найкращі привітання на День Києва у віршах

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Краса всех городов

И россыпь православных храмов.

Для Киева нет равных слов,

Здесь Русь взяла свое начало.

С размахом встретит праздник славный –

День города в разгар войдет.

Пускай ему не будет равных,

Пусть будет счастлив весь народ.

Гулянье, торжество, веселье

Прольются соловьиной трелью.

З Днем Києва: привітання своїми словами

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Вітаю з Днем Києва! Цього теплого травневого дня хочу побажати улюбленій столиці всього доброго, світлого, найкращого. Нехай Київ завжди тішить своїх мешканців та гостей чистими вулицями, чистими помислами і чистими справами. Нехай це красиве місто дарує багато позитивних емоцій, хороших новин, приємних моментів і постійного кругообігу яскравих подій.

День Києва: привітання і фото Фото: Depositphotos

Короткі привітання на День Києва

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Именинник Киев-град нам безумно нравится,

Белыми каштанами издавна он славится!

Киевляне, вам желаю доброты и света,

Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета!

З Днем міста, Києве!

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Киев – город добрых граждан,

Здесь радушию почет,

Каждый гость желанный, важный,

Счастье в Киеве живет.

И сегодня, в день рожденья,

В праздник светлый и святой

Принимаешь поздравленья,

Киев драгоценный мой!

З Днем Києва: фото і картинки Фото: Pixabay

День Києва: привітання в прозі

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Дорогі кияни, вітаю вас із днем народження вашого міста! Бажаю міцного здоров'я, незмінної удачі, благополуччя, добра, радості, любові, щастя, гарного настрою, посмішок, яскравих вражень. Нехай тепло і затишок завжди наповнюють ваші оселі, нехай сонячне світло зігріває за будь-якої погоди, а бажання виконуються при одній думці про них.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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