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Як позбутися білої плями на меблях: 3 лайфхаки

Сьогодні, 20:09

Плями на меблях можна прибрати підручними засобами

Розтеклася рідина, капнула олія або чашка з чаєм виявилася занадто гарячою – і ось уже на улюбленій стільниці "красується" пляма. Раніше ми розповідали, як прибрати відбитки пальців з меблів, а цього разу порадимо, що робити з білими плямами. Як виправити дефект і самостійно позбавитися плями підручними засобами, читайте в нашій статті.

Не забувайте радувати друзів, рідних і близьких людей. Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята березня.

  • Лайфхак 1. Приберіть пляму за допомогою праски.

Як прибрати з меблів плями
Як прибрати з меблів плями
Фото: Pinterest

Не бійтеся, раз обпікшись на гарячому. Бавовняну серветку складіть у кілька шарів, накрийте нею пляму і поставте зверху включену праску, вибравши паровий режим. Потримайте кілька секунд і дивіться на результат. При необхідності всі повторіть. Пар здатний видалити плями. Для поновлення меблів після процедури відполіруйте олією, наприклад, лляною.

  • Лайфхак 2. Підкоригує колір йодом.

Як прибрати з меблів плями
Як прибрати з меблів плями
Фото: Pinterest

Якщо пляма не дуже велика, використовуйте йод для її маскування. Розведіть йод у воді, починаючи з маленької концентрації. Спонжем або ватною паличкою нанесіть суміш на проблемне місце. При необхідності змініть пропорцію йоду і води і повторіть процедуру. Після висихання відполіруйте меблі м'якою тканиною.

  • Лайфхак 3. Пляма піде від солі з олією.

Як прибрати з меблів плями
Як прибрати з меблів плями
Фото: Pinterest

Якщо пляма виникла від пролитої рідини, спрацює принцип від зворотного. Посипте її сіллю, змастіть рослинною олією і потріть губкою. Залиште суміш на дві години, а потім гарненько протріть сухою ганчіркою. Обробіть місце плями меблевим воском або вазеліном.

Раніше ми публікували перевірені лайфхаки, як відіпрати червоне вино.

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