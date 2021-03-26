Как избавиться от белого пятна на мебели: 3 лайфхака

Пятна на мебели можно убрать подручными средствами

Растеклась жидкость, капнуло масло или чашка с чаем оказалась слишком горячей – и вот уже на любимой столешнице "красуется" пятно. Ранее мы рассказывали, как убрать отпечатки пальцев с мебели, а на этот раз посоветуем, что делать с белыми пятнами. Как исправить дефект и самостоятельно избавиться от пятна подручными средствами, читайте в нашей статье.

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Лайфхак 1. Уберите пятно с помощью утюга.

Как убрать с мебели пятна Фото: Pinterest

Не бойтесь, раз обжегшись на горячем. Хлопчатобумажную салфетку сложите в несколько слоев, накройте нею пятно и поставьте сверху включенный утюг, выбрав паровой режим. Подержите несколько секунд и смотрите на результат. При необходимости все повторите. Пар способен удалить пятна. Для обновления мебели после процедуры отполируйте маслом, к примеру, льняным.

Лайфхак 2. Подкорректируйте цвет йодом.

Как убрать с мебели пятна Фото: Pinterest

Если пятно не очень большое, используйте йод для его маскировки. Разведите йод в воде, начиная с маленькой концентрации. Спонжем или ватной палочкой нанесите смесь на проблемное место. При необходимости измените пропорцию йода и воды и повторите процедуру. После высыхания отполируйте мебель мягкой тканью.

Лайфхак 3. Пятно уйдет от соли с маслом.

Как убрать с мебели пятна Фото: Pinterest

Если пятно возникло от пролитой жидкости, сработает принцип от обратного. Посыпьте его солью, смажьте растительным маслом и потрите губкой. Оставьте смесь на два часа, а затем хорошенько протрите сухой тряпкой. Обработайте место пятна мебельным воском или вазелином.

Ранее мы публиковали проверенные лайфхаки, как отстирать красное вино.

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