Як прибрати відбитки пальців з меблів: народні методи

Як почистити меблі від плям, якщо не допомагають поліролі

На меблях залишаються відбитки пальців та інші плями? А поліроль не допомагає. Та й хімією зловживати не дуже хочеться. Спробуйте методи, які користуються популярністю в народі – можливо щось із них допоможе саме у вашому випадку.

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Лайфхак 1. Мило

Теплий розчин мила або шампуню з водою – це, мабуть, найпростіший і найбільш популярний спосіб позбутися жирних плям і залапаних місць на меблях, особливо біля ручок. Змочіть серветку і обробіть забруднене місце. А потім протріть цю ділянку клаптиком фетру.

Лайфхак 2. Олія

Рослинна олія здатна прибрати забруднення з меблів. Для цього змочіть олією ватний тампон і протріть пляму. Попередньо плями можна посипати борошном. А надлишки олії потім гарненько зітріть паперовою серветкою.

Лайфхак 3. Сіль

Звичайна сіль також може допомогти прибрати небажані плями з меблів. Змочіть тампон у суміші солі з олією і потріть пляму – вона повинна зникнути.

Лайфхак 4. Картопля

Народний метод очищення від плям – це шматочок сирої картоплини. Свіжим зрізом коренеплоду потрібно натерти проблемне місце.

Лайфхак 5. Оцет

Вважається, що 9%-й оцет добре допомагає побороти стійкі плями на меблях. Розчин потрібно трохи підігріти, нанести на серветку і обробити проблемну зону. А додати блиску поверхні можна за допомогою прозорого крему для взуття.

Лайфхак 6. Розсіл

Аналогічне народний засіб – це розсіл квашеної капусти, ферменти якої здатні усунути забруднення на полірованих меблях. А якщо ви хочете додати площині блиску, використовуйте для нанесення розсолу шматочок натуральної шкіри.

І ще один важливий лайфхак. Який би засіб ви не взяли для чищення меблів, важливо також правильно вибрати серветку. Занадто жорсткий матеріал з твердим краєм може не допомогти, а навпаки – нашкодити, подряпавши лаковану поверхню. Тож, якщо вже ви купили дорогі меблі, не економте на якісних серветках.

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