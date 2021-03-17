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Як почистити праску в домашніх умовах: перевірені способи

Сьогодні, 18:14

Дізнайтеся, як можна позбутися нагару на підошві праски

Якщо праска під час прасування почала прилипати до речей або залишати на них сліди, цілком можливо її час почистити. Не варто шкребти і дряпати підошву щіткою і ножем – так можна зіпсувати гладку поверхню. Існує кілька простих і доступних способів очищення праски.

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  • Лайфхак 1. Як почистити праску сіллю

Для цього потрібно помістити на прасувальну дошку бавовняну тканину, яку вам буде не шкода пустити у використання. Насипте на неї столову ложку крупної солі – підійде кухонна або морська. Розігрійте праску і кілька разів пропрасуйте посипану сіллю тканину, не надто сильно притискаючи. Нагар з підошви прилипне до солі, а поверхня праски поступово стане чистою.

  • Лайфхак 2. Як прибрати нагар з праски оцтом

Візьміть однакову кількість солі та оцту, нагрійте до розчинення солі, але не кип'ятіть. Остудіть до теплого стану, умочіть серветку і протріть засобом підошву. Потім витріть підошву праски змоченою в оцті тканиною. Увімкніть праску і пропрасуйте непотрібний рушник, щоб повністю очистити підошву.

  • Лайфхак 3. Як чистити праску содою

Для цього візьміть чайну ложку соди, додайте трохи води, щоб вийшла паста. Умочіть в цю масу серветку і протріть гладку поверхню праски. А потім чистою серветкою зніміть залишки соди з підошви.

  • Лайфхак 4. Чистити праску можна зубною пастою

Ще один підручний засіб для очищення підошви праски – це звичайна зубна паста, яка є в кожному будинку. Нанесіть трохи пасти на забруднені місця підошви і ненадовго залиште. Потім витріть пасту серветкою, включіть праску і пропрасуйте непотрібний рушник, щоб прибрати залишки пасти.

  • Лайфхак 5. Як відновити шорстку підошву праски

Якщо на підошві праски ви помітили шорсткості, виправити це можна за допомогою парафіну. Шматочок парафінової свічки потріть на дрібній тертці і змішайте зі щіпкою солі. Насипте цю суміш на папір, накрийте серветкою, розігрійте праску і кілька разів попрасуйте. Підошва праски стане більш гладкою.

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