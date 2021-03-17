Як почистити праску в домашніх умовах: перевірені способи

Дізнайтеся, як можна позбутися нагару на підошві праски

Якщо праска під час прасування почала прилипати до речей або залишати на них сліди, цілком можливо її час почистити. Не варто шкребти і дряпати підошву щіткою і ножем – так можна зіпсувати гладку поверхню. Існує кілька простих і доступних способів очищення праски.

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Лайфхак 1. Як почистити праску сіллю

Для цього потрібно помістити на прасувальну дошку бавовняну тканину, яку вам буде не шкода пустити у використання. Насипте на неї столову ложку крупної солі – підійде кухонна або морська. Розігрійте праску і кілька разів пропрасуйте посипану сіллю тканину, не надто сильно притискаючи. Нагар з підошви прилипне до солі, а поверхня праски поступово стане чистою.

Лайфхак 2. Як прибрати нагар з праски оцтом

Візьміть однакову кількість солі та оцту, нагрійте до розчинення солі, але не кип'ятіть. Остудіть до теплого стану, умочіть серветку і протріть засобом підошву. Потім витріть підошву праски змоченою в оцті тканиною. Увімкніть праску і пропрасуйте непотрібний рушник, щоб повністю очистити підошву.

Лайфхак 3. Як чистити праску содою

Для цього візьміть чайну ложку соди, додайте трохи води, щоб вийшла паста. Умочіть в цю масу серветку і протріть гладку поверхню праски. А потім чистою серветкою зніміть залишки соди з підошви.

Лайфхак 4. Чистити праску можна зубною пастою

Ще один підручний засіб для очищення підошви праски – це звичайна зубна паста, яка є в кожному будинку. Нанесіть трохи пасти на забруднені місця підошви і ненадовго залиште. Потім витріть пасту серветкою, включіть праску і пропрасуйте непотрібний рушник, щоб прибрати залишки пасти.

Лайфхак 5. Як відновити шорстку підошву праски

Якщо на підошві праски ви помітили шорсткості, виправити це можна за допомогою парафіну. Шматочок парафінової свічки потріть на дрібній тертці і змішайте зі щіпкою солі. Насипте цю суміш на папір, накрийте серветкою, розігрійте праску і кілька разів попрасуйте. Підошва праски стане більш гладкою.

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