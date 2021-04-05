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Швидко і красиво скласти речі, як в магазині: відеолайфхак

Сьогодні, 20:00

Дізнайтеся, як не витрачати час на складання речей, а робити це миттєво

Акуратність забирає у вас занадто багато часу? І зовсім немає бажання витрачати його на складання речей, а тим більше на прасування? Але при цьому ви хочете швидше розправитися з горою одягу після прання?

Спеціально для такого випадку ми знайшли чудовий спосіб, як красиво і акуратно скласти футболки лише за дві секунди. Дивіться і повторюйте наш лайфхак. Спойлер: розповідати довше, ніж робити.

Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

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Як швидко і красиво скласти речі: покрокова інструкція:

  1. Розкладіть футболку на столі горловиною в сторону лівої руки.
  2. Подумки проведіть лінію від плеча вниз вздовж бокового шва.
  3. Посередині цієї лінії також подумки поставте крапку.
  4. Лівою рукою візьміть футболку за початок цієї лінії на плечі, а правою – за точку в центрі лінії.
  5. Лівою рукою також візьміться за нижню точку лінії, не відпускаючи плече.
  6. Підніміть і струсіть футболку – вона сама складеться у вас в руках.
  7. Опустіть її на стіл і перегніть навпіл.

Дивіться відео і складайте футболки, як професіонал:

Раніше ми розповідали, як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї .

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