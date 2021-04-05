Швидко і красиво скласти речі, як в магазині: відеолайфхак
Дізнайтеся, як не витрачати час на складання речей, а робити це миттєво
Акуратність забирає у вас занадто багато часу? І зовсім немає бажання витрачати його на складання речей, а тим більше на прасування? Але при цьому ви хочете швидше розправитися з горою одягу після прання?
Спеціально для такого випадку ми знайшли чудовий спосіб, як красиво і акуратно скласти футболки лише за дві секунди. Дивіться і повторюйте наш лайфхак. Спойлер: розповідати довше, ніж робити.
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- Розкладіть футболку на столі горловиною в сторону лівої руки.
- Подумки проведіть лінію від плеча вниз вздовж бокового шва.
- Посередині цієї лінії також подумки поставте крапку.
- Лівою рукою візьміть футболку за початок цієї лінії на плечі, а правою – за точку в центрі лінії.
- Лівою рукою також візьміться за нижню точку лінії, не відпускаючи плече.
- Підніміть і струсіть футболку – вона сама складеться у вас в руках.
- Опустіть її на стіл і перегніть навпіл.
Дивіться відео і складайте футболки, як професіонал:
Раніше ми розповідали, як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї .
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