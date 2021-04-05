Швидко і красиво скласти речі, як в магазині: відеолайфхак

Дізнайтеся, як не витрачати час на складання речей, а робити це миттєво

Акуратність забирає у вас занадто багато часу? І зовсім немає бажання витрачати його на складання речей, а тим більше на прасування? Але при цьому ви хочете швидше розправитися з горою одягу після прання?

Спеціально для такого випадку ми знайшли чудовий спосіб, як красиво і акуратно скласти футболки лише за дві секунди. Дивіться і повторюйте наш лайфхак. Спойлер: розповідати довше, ніж робити.

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Як швидко і красиво скласти речі: покрокова інструкція:

Розкладіть футболку на столі горловиною в сторону лівої руки. Подумки проведіть лінію від плеча вниз вздовж бокового шва. Посередині цієї лінії також подумки поставте крапку. Лівою рукою візьміть футболку за початок цієї лінії на плечі, а правою – за точку в центрі лінії. Лівою рукою також візьміться за нижню точку лінії, не відпускаючи плече. Підніміть і струсіть футболку – вона сама складеться у вас в руках. Опустіть її на стіл і перегніть навпіл.

Дивіться відео і складайте футболки, як професіонал:

Раніше ми розповідали, як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї .

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