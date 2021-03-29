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Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Сьогодні, 21:50

Квіткові лайфхаки: дивіться, як з мотлоху зробити красу на присадибній ділянці

Не поспішайте позбуватися мотлоху – подаруйте йому друге життя, а він, у свою чергу, дасть притулок квітам і освіжить декор на вашій дачі або в палісаднику біля будинку. Ми зібрали кілька цікавих ідей, як зробити клумби для рослин із речей, які вам вже не потрібні і готувалися на звалище.

А ще порадувати рідних і друзів ви можете, приготувавши їм приємні сюрпризи та презенти, які знайдете в нашому календарі подарунків на головні весняні свята.

  • Лайфхак 1. Сад у валізі

Оригінальні клумби для квітів
Оригінальні клумби для квітів
Фото: Pinterest

Стара продірявлена валіза ще послужить підставкою для мінісаду, поки не згниє зовсім, але це буде ще нескоро. На дно не забудьте насипати дренаж, потім шар грунту і висадіть квіти – клумба готова.

  • Лайфхак 2. Парасолька змінила кваліфікацію

Оригінальні клумби для квітів
Оригінальні клумби для квітів
Фото: Pinterest

І тепер захищатиме вас не від дощу, а від нудного пейзажу. А вода тепер буде в неї литися зі зворотного боку. Переверніть, наповніть землею, посадіть квіти і вставте на видному місці за вікном.

  • Лайфхак 3. Рояль в кущах зазвучить по-іншому

Оригінальні клумби для квітів
Оригінальні клумби для квітів
Фото: Pinterest

Точніше сказати, не зазвучить, а заграє новими фарбами. Якщо старий інструмент своє вже відіграв, надайте йому шанс служити красі в іншій ролі. Тепер його амплуа – лугові сонати і квіткові фуги.

  • Лайфхак 4. Сон в літню ніч

Оригінальні клумби для квітів
Оригінальні клумби для квітів
Фото: Pinterest

Або безсоння для квіткаря-фантазера. Саме така назва проситься в рамочку під цю композицію на дачній ділянці. Щоб ліжко не вросло в пухкий грунт, його ніжки можна поставити в квіткові горщики – так вони вдало впишуться в загальний декор.

  • Лайфхак 5. Наступна зупинка – квіткова галявина

Оригінальні клумби для квітів
Оригінальні клумби для квітів
Фото: Pinterest

Це ретро-авто відслужило свій строк на дорогах, але ще стане в нагоді у саду. Техніка здатна вдало вписатися в природу і на контрасті підкреслити її красу і первозданність.

Раніше ми розповідали, які рослини садити для любові і багатства.

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