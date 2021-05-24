Гороскоп на сьогодні на картах Таро для всіх знаків зодіаку

Точний прогноз на 24 травня 2021 року на картах Таро: Раки і Діви, не вдавайтеся в тугу

Гороскоп по картам Таро Фото: Pixabay

Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, на картах Таро каже, що Ракам не варто боятися минулого, а Дівам важливо ввімкнути проникливість. Читайте гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку в нашій статті.

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Овен – карта дня Таро "Дурень"

Дурень

День пройде легко і вдало, будь-які справи будуть просуватися вільно, а проблеми вирішаться самі собою. Вам важливо вибрати правильне рішення, від якого залежить ваша доля.

Телець – карта дня Таро "П'ятірка кубків"

П'ятірка кубків

Це не найкращий день для вас. Великий ризик розчарування у важливих речах або дорогих вам людях. Ваші надії не здійсняться. Але не варто надто все драматизувати. Все можна виправити.

Близнята – карта дня Таро "Лицар пентаклів"

Лицар пентаклів

Будьте готові до приємних новин і фінансових надходжень. Але ваш успіх багато в чому буде залежати від колективу і вашого оточення. Намагайтеся заручитися їхньою підтримкою.

Рак – карта дня Таро "Шістка кубків" (у перевернутому положенні)

Шістка кубків – перевернута

Вас може вибити з колії подія, пов'язана з вашим минулим. Це може бути як звістка від старого знайомого, так і ваші давні борги. Не бійтеся озирнутися у вчорашній день.

Лев – карта дня Таро "Повішений" (у перевернутому положенні)

Повішений – перевернута

День, сповнений святкової ліні. Вам складно щось робити, і ви всіляко будете відмовлятися від вирішення проблем, які залежать тільки від вас. Але ніщо саме не вирішується.

Діва – карта дня Таро "Лицар пентаклів" (у перевернутому положенні)

П'ятірка жезлів

День готує неприємну подію, яке зачепить матеріальну сферу. Будьте готові до підступів конкурентів. Не варто їх недооцінювати, краще діяти на випередження.

Терези – карта дня Таро "Сила"

Сила

Цей день може здатися вам непростим, але ви зможете будь-яку подію повернути на свою користь. Вас начебто тестують на міцність, і ви успішно складете цей іспит.

Скорпіон – карта дня Таро "Десятка пентаклів"

Десятка пентаклів

Можете сподіватися на приємні новини і події від близьких людей. Між вами повна гармонія і взаєморозуміння. Поговоріть щиро.

Стрілець – карта дня Таро "Королева жезлів"

Королева жезлів

Хороший день, коли вдалі будь-які ваші починання. Ваша робота і кар'єра складаються якомога успішніше. А гроші самі пливуть до вас у руки, тільки встигайте їх ловити.

Козоріг – карта дня Таро "Десятка пентаклів" (у перевернутому положенні)

Десятка пентаклів – перевернута

Цей день може принести не надто приємні новини від ваших близьких. Це можуть бути фінансові втрати, відмова в допомозі, конфлікти через майно.

Водолій – карта дня Таро "Король мечів"

Король мечів

Доля готова дати вам шанс, щоб ви позбулися проблеми, яка хвилювала вас. Ситуація складається на вашу користь, тому труднощі будуть вирішуватися легко і без особливих зусиль з вашого боку.

Риби – карта дня Таро "Колісниця"

Колісниця

Ви повністю контролюєте ситуацію і здатні нею керувати. Вам до снаги будь-яка справа – лише розпочніть. І все завдяки дисципліні й організованості.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

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