Гороскоп на сьогодні на картах Таро для всіх знаків зодіаку
Точний прогноз на 24 травня 2021 року на картах Таро: Раки і Діви, не вдавайтеся в тугу
Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2021 року, на картах Таро каже, що Ракам не варто боятися минулого, а Дівам важливо ввімкнути проникливість. Читайте гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку в нашій статті.
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Овен – карта дня Таро "Дурень"
День пройде легко і вдало, будь-які справи будуть просуватися вільно, а проблеми вирішаться самі собою. Вам важливо вибрати правильне рішення, від якого залежить ваша доля.
Телець – карта дня Таро "П'ятірка кубків"
Це не найкращий день для вас. Великий ризик розчарування у важливих речах або дорогих вам людях. Ваші надії не здійсняться. Але не варто надто все драматизувати. Все можна виправити.
Близнята – карта дня Таро "Лицар пентаклів"
Будьте готові до приємних новин і фінансових надходжень. Але ваш успіх багато в чому буде залежати від колективу і вашого оточення. Намагайтеся заручитися їхньою підтримкою.
Рак – карта дня Таро "Шістка кубків" (у перевернутому положенні)
Вас може вибити з колії подія, пов'язана з вашим минулим. Це може бути як звістка від старого знайомого, так і ваші давні борги. Не бійтеся озирнутися у вчорашній день.
Лев – карта дня Таро "Повішений" (у перевернутому положенні)
День, сповнений святкової ліні. Вам складно щось робити, і ви всіляко будете відмовлятися від вирішення проблем, які залежать тільки від вас. Але ніщо саме не вирішується.
Діва – карта дня Таро "Лицар пентаклів" (у перевернутому положенні)
День готує неприємну подію, яке зачепить матеріальну сферу. Будьте готові до підступів конкурентів. Не варто їх недооцінювати, краще діяти на випередження.
Терези – карта дня Таро "Сила"
Цей день може здатися вам непростим, але ви зможете будь-яку подію повернути на свою користь. Вас начебто тестують на міцність, і ви успішно складете цей іспит.
Скорпіон – карта дня Таро "Десятка пентаклів"
Можете сподіватися на приємні новини і події від близьких людей. Між вами повна гармонія і взаєморозуміння. Поговоріть щиро.
Стрілець – карта дня Таро "Королева жезлів"
Хороший день, коли вдалі будь-які ваші починання. Ваша робота і кар'єра складаються якомога успішніше. А гроші самі пливуть до вас у руки, тільки встигайте їх ловити.
Козоріг – карта дня Таро "Десятка пентаклів" (у перевернутому положенні)
Цей день може принести не надто приємні новини від ваших близьких. Це можуть бути фінансові втрати, відмова в допомозі, конфлікти через майно.
Водолій – карта дня Таро "Король мечів"
Доля готова дати вам шанс, щоб ви позбулися проблеми, яка хвилювала вас. Ситуація складається на вашу користь, тому труднощі будуть вирішуватися легко і без особливих зусиль з вашого боку.
Риби – карта дня Таро "Колісниця"
Ви повністю контролюєте ситуацію і здатні нею керувати. Вам до снаги будь-яка справа – лише розпочніть. І все завдяки дисципліні й організованості.
Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.
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