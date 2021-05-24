Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Точный прогноз на 24 мая 2021 года по картам Таро: Раки и Девы, не поддавайтесь унынию

Гороскоп по картам Таро Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что Ракам не стоит бояться прошлого, а Девам важно включить проницательность. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен – карта дня Таро "Дурак"

Дурак

День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами собой. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.

Телец – карта дня Таро "Пятерка кубков"

Пятерка кубков

Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.

Близнецы – карта дня Таро "Рыцарь пентаклей"

Рыцарь пентаклей

Будьте готовы к приятным новостям и финансовым поступлениям. Но ваш успех во многом будет зависеть от коллектива и вашего окружения. Старайтесь заручиться их поддержкой.

Рак – карта дня Таро "Шестерка кубков" (в перевернутом положении)

Шестерка кубков – перевернутая

Вас может выбить из колеи событие, связанное с вашим прошлым. Это может быть как известие от старого знакомого, так и ваши давние долги. Не бойтесь оглянуться во вчерашний день.

Лев – карта дня Таро "Повешенный" (в перевернутом положении)

Повешенный – перевернутая

День, наполненный праздной ленью. Вам сложно что-то делать, и вы всячески будете отрекаться от решения проблем, которые зависят только от вас. Но ничто само не решается.

Дева – карта дня Таро "Рыцарь пентаклей" (в перевернутом положении)

Пятерка жезлов

День готовит неприятное событие, которое заденет материальную сферу. Будьте готовы к проискам конкурентов. Не стоит их недооценивать, лучше действовать на опережение.

Весы – карта дня Таро "Сила"

Сила

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

Скорпион – карта дня Таро "Десятка пентаклей"

Десятка пентаклей

Можете рассчитывать на приятные новости и события, которые вам доставят близкие люди. Между вами полная гармония и взаимопонимание. Поговорите по душам.

Стрелец – карта дня Таро "Королева жезлов"

Королева жезлов

Хороший день, когда сбываются любые ваши начинания. Ваша работа и карьера складываются как нельзя более успешно. А деньги сами стремятся к вам в руки, только успевайте их ловить.

Козерог – карта дня Таро "Десятка пентаклей" (в перевернутом положении)

Десятка пентаклей – перевернутая

Этот день может принести не слишком приятные новости от ваших близких. Это могут быть финансовые потери, отказ в помощи, конфликты из-за имущества.

Водолей – карта дня Таро "Король мечей"

Король мечей

Судьба готова дать вам шанс избавиться от волновавшей вас проблемы. Ситуация складывается в вашу пользу, поэтому трудности будут решаться легко и без особых усилий с вашей стороны.

Рыбы – карта дня Таро "Колесница"

Колесница

Вы полностью контролируете ситуацию и способны ею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться