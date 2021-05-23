Гороскоп на тиждень 23-29 травня: всі знаки зодіаку
Астрологічний прогноз на 23-29 травня для всіх знаків зодіаку
Початок тижня відрізнятиметься перепадами настрою, підвищеною емоційністю, критичністю і бажанням щось змінити в своєму житті.
Але з середини тижня напруженість поступиться місцем почуттю відповідальності, хоча поряд з ним з'явиться і якась байдужість до оточуючих.
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Овни з самого початку наступного тижня знаходитимуться в центрі бурхливих подій. Вам більше, ніж вашому оточенню, доведеться відстоювати свою точку зору і боротися не тільки за себе, але й за весь колектив. Будьте готові до перемог і поразок. Початок тижня не дуже сприятливий для поїздок.
Тельцям наступного тижня корисно тримати язик за зубами. У вівторок, перш ніж щось сказати, кілька разів зважте і обдумайте свої слова – ваша відвертість може вам серйозно нашкодити. Почекайте з далекими поїздками і серйозними покупками – вони будуть невдалими. Будьте обережними на дорозі.
Наступний тиждень для Близнят – не найкращий час для спілкування зі старими друзями, а також для нових знайомств. У п'ятницю будьте готові прийти на допомогу, якщо тільки вас про неї попросять. Зате це хороший період, щоб присвятити його виключно собі. Займіться улюбленими заняттями і просто відпочиньте.
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Раки повинні підготуватися до складного тижня. Проблеми можуть підстерігати вас на роботі, хтось із колег явно прагне вам нашкодити, так що боротьби і конфронтації не уникнути. Якщо в четвер ви докладете зусиль, то зможете вийти переможцем. Також знайдіть час, щоб зайнятися здоров'ям.
Левів наступного тижня чекають можливі проблеми в юридичній сфері, а також під час отримання нових знань. У п'ятницю постарайтеся знизити свою активність на роботі, не втручатися в суспільні справи – там обійдуться без вас. А ось вам корисно буде зайнятися собою і гарненько відпочити.
Наступний тиждень принесе в життя Дів значні зміни, а в який бік – залежить від вас. Тактика поведінки в критичних ситуаціях буде неоднозначною: або відхід від проблем і конфліктів, або ж активна боротьба за свою точку зору. Бережіться травм. Середовище – вдалий час для запланованої поїздки.
Наступного тижня Терезів підстерігають проблеми в багатьох сферах: на роботі, вдома і в особистому житті. Будьте готові до того, що давні партнерські відносини зависнуть на межі конфлікту і подальшого розриву. У середу займіться справою, яка приносить задоволення – так буде легше відволіктися від неприємностей.
У Скорпіонів наступного тижня великий ризик неприємностей в багатолюдних місцях, особливо в понеділок, тому їх краще уникати. Від поїздок також краще на якийсь час відмовитися. Постарайтеся знайти час для повноцінного відпочинку і профілактики, яка потрібна в цей період вашому організму.
Для Стрільців наступний тиждень пов'язаний з авантюрами в багатьох сферах життя, тому намагайтеся уникати подорожей, серйозних угод у бізнесі, активного відпочинку, азартних ігор і навіть спілкування з друзями. Краще присвятіть цей період наведенню порядку на робочому місці, в будинку, в думках і в стосунках.
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Козорогів чекає досить напружений тиждень. Проблеми можуть виникнути в основних сферах вашого життя. Доведеться сперечатися, доводити і відстоювати свою точку зору як з колегами, так і з чоловіком. У четвер утримайтеся від угод з нерухомістю. Відновити сили допоможе активний відпочинок на вихідні.
Водоліям наступного тижня важливо остерігатися на дорогах і в транспорті, щоб уникнути неприємностей. У вівторок рішення серйозних питань, пов'язаних з роботою чи навчанням, краще відкласти на більш сприятливий час. Можливі сварки з сусідами, зате в сім'ї спостерігається повне взаєморозуміння.
У Риб наступного тижня очікуються фінансові проблеми, а також матеріальні збитки. У середу краще відмовтеся від серйозних покупок, тому що вони не принесуть очікуваної користі. Приділіть увагу своїй зовнішності – зміни в іміджі відродять бажання привертати увагу протилежної статі.
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