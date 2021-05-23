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Гороскоп на тиждень 23-29 травня: всі знаки зодіаку

Сьогодні, 06:40

Астрологічний прогноз на 23-29 травня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень
Фото: Unsplash

Початок тижня відрізнятиметься перепадами настрою, підвищеною емоційністю, критичністю і бажанням щось змінити в своєму житті.

Але з середини тижня напруженість поступиться місцем почуттю відповідальності, хоча поряд з ним з'явиться і якась байдужість до оточуючих.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята травня.

Гороскоп на тиждень 23-29 травня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Фото: Сьогодні

Овни з самого початку наступного тижня знаходитимуться в центрі бурхливих подій. Вам більше, ніж вашому оточенню, доведеться відстоювати свою точку зору і боротися не тільки за себе, але й за весь колектив. Будьте готові до перемог і поразок. Початок тижня не дуже сприятливий для поїздок.

Гороскоп на тиждень 23-29 травня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня)
Фото: Сьогодні

Тельцям наступного тижня корисно тримати язик за зубами. У вівторок, перш ніж щось сказати, кілька разів зважте і обдумайте свої слова – ваша відвертість може вам серйозно нашкодити. Почекайте з далекими поїздками і серйозними покупками – вони будуть невдалими. Будьте обережними на дорозі.

Гороскоп на тиждень 23-29 травня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Фото: Сьогодні

Наступний тиждень для Близнят – не найкращий час для спілкування зі старими друзями, а також для нових знайомств. У п'ятницю будьте готові прийти на допомогу, якщо тільки вас про неї попросять. Зате це хороший період, щоб присвятити його виключно собі. Займіться улюбленими заняттями і просто відпочиньте.

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Гороскоп на тиждень 23-29 травня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня)
Фото: Сьогодні

Раки повинні підготуватися до складного тижня. Проблеми можуть підстерігати вас на роботі, хтось із колег явно прагне вам нашкодити, так що боротьби і конфронтації не уникнути. Якщо в четвер ви докладете зусиль, то зможете вийти переможцем. Також знайдіть час, щоб зайнятися здоров'ям.

Гороскоп на тиждень 23-29 травня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня)
Фото: Сьогодні

Левів наступного тижня чекають можливі проблеми в юридичній сфері, а також під час отримання нових знань. У п'ятницю постарайтеся знизити свою активність на роботі, не втручатися в суспільні справи – там обійдуться без вас. А ось вам корисно буде зайнятися собою і гарненько відпочити.

Гороскоп на тиждень 23-29 травня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Фото: Сьогодні

Наступний тиждень принесе в життя Дів значні зміни, а в який бік – залежить від вас. Тактика поведінки в критичних ситуаціях буде неоднозначною: або відхід від проблем і конфліктів, або ж активна боротьба за свою точку зору. Бережіться травм. Середовище – вдалий час для запланованої поїздки.

Гороскоп на тиждень 23-29 травня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня Терезів підстерігають проблеми в багатьох сферах: на роботі, вдома і в особистому житті. Будьте готові до того, що давні партнерські відносини зависнуть на межі конфлікту і подальшого розриву. У середу займіться справою, яка приносить задоволення – так буде легше відволіктися від неприємностей.

Гороскоп на тиждень 23-29 травня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Фото: Сьогодні

У Скорпіонів наступного тижня великий ризик неприємностей в багатолюдних місцях, особливо в понеділок, тому їх краще уникати. Від поїздок також краще на якийсь час відмовитися. Постарайтеся знайти час для повноцінного відпочинку і профілактики, яка потрібна в цей період вашому організму.

Гороскоп на тиждень 23-29 травня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Фото: Сьогодні

Для Стрільців наступний тиждень пов'язаний з авантюрами в багатьох сферах життя, тому намагайтеся уникати подорожей, серйозних угод у бізнесі, активного відпочинку, азартних ігор і навіть спілкування з друзями. Краще присвятіть цей період наведенню порядку на робочому місці, в будинку, в думках і в стосунках.

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Гороскоп на тиждень 23-29 травня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Фото: Сьогодні

Козорогів чекає досить напружений тиждень. Проблеми можуть виникнути в основних сферах вашого життя. Доведеться сперечатися, доводити і відстоювати свою точку зору як з колегами, так і з чоловіком. У четвер утримайтеся від угод з нерухомістю. Відновити сили допоможе активний відпочинок на вихідні.

Гороскоп на тиждень 23-29 травня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Фото: Сьогодні

Водоліям наступного тижня важливо остерігатися на дорогах і в транспорті, щоб уникнути неприємностей. У вівторок рішення серйозних питань, пов'язаних з роботою чи навчанням, краще відкласти на більш сприятливий час. Можливі сварки з сусідами, зате в сім'ї спостерігається повне взаєморозуміння.

Гороскоп на тиждень 23-29 травня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня)
Фото: Сьогодні

У Риб наступного тижня очікуються фінансові проблеми, а також матеріальні збитки. У середу краще відмовтеся від серйозних покупок, тому що вони не принесуть очікуваної користі. Приділіть увагу своїй зовнішності – зміни в іміджі відродять бажання привертати увагу протилежної статі.

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