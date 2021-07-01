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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Гороскоп на сьогодні 1 липня для всіх знаків зодіаку: Раки будуть запальничками!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
1 липня, 06:55
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Астрологічний прогноз на 1 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 1 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 1 липня для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на четвер, 1 липня 2021 року. День обіцяє бути приємним і дуже насиченим. Намагайтеся робити тільки те, що приносить вам задоволення, і буде вам щастя.

Не забувайте також про ретроградні планети і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета, – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні для Овна
Гороскоп на сьогодні для Овна / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2021 року, для Овна

Сьогодні протипоказано метушитися і поспішати – можете допустити багато помилок. Але не витрачайте час даремно. Кращим рішенням стане для вас план! Із самого ранку розпишіть всі необхідні завдання і виділіть пріоритет. До вечора ви будете задоволені собою!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні для Тельця
Гороскоп на сьогодні для Тельця / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2021 року, для Тільця

День вдало буде провести у спокійній обстановці. Обов'язково знайдіть час на відпочинок, щоб не бути до вечора вичавленим лимоном. На всі негаразди реагуйте спокійно!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні для Близнят
Гороскоп на сьогодні для Близнят / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2021 року, для Близнюків

Сьогодні важливо дотримуватися своїх принципів, але не нав'язувати їх іншим людям. Намагайтеся прожити день в мирі з оточуючими, проявляйте тактовність. Ухвалення важливого рішення краще перенести на інший день.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні для Рака
Гороскоп на сьогодні для Рака / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2021 року, для Рака

Ви будете сьогодні сповнені сил і енергії, а це значить, що зможете дозволити зробити багато всього. Не лінуйтеся, а реально направте сили в правильне русло. До вечора ви будете задоволені собою і своєю продуктивністю.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні для Лева
Гороскоп на сьогодні для Лева / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2021 року, для Лева

Сьогоднішній день можна по праву назвати найвдалішим у цьому місяці. Ви легко зможете втілити в життя будь-яке своє бажання, тому не бійтеся проявляти ініціативу.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні для Діви
Гороскоп на сьогодні для Діви / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2021 року, для Діви

Сьогодні не можна бути егоїстом, якщо ви, звісно, не хочете потім з'ясовувати стосунки з оточуючими. Свою енергію і сили важливо розподіляти правильно, щоб встигнути все, що ви собі запланували.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні для Терезів
Гороскоп на сьогодні для Терезів / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2021 року, для Терезів

Нелегко вам буде знайти спільну мову з оточуючими, тому важливо тримати емоції під контролем. Уникайте суперечок, з'ясування відносин і конфлікти вам не загрожують. Вечір проведіть у романтичній обстановці, щоб заповнити сили.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні для Скорпіона
Гороскоп на сьогодні для Скорпіона / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2021 року, для Скорпіона

Краще не займатися сьогодні справами, пов'язаними з грошима, якщо не хочете залишитися з порожнім гаманцем до кінця місяця. Будьте спокійні і намагайтеся контролювати емоції, щоб не нашкодити собі насамперед.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні для Стрільця
Гороскоп на сьогодні для Стрільця / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2021 року, для Стрільця

Не варто гвалтувати себе справами, які не приносять вам задоволення. Робіть тільки те, що хочеться і робить вас щасливими. Ідеальний час для будь-яких покупок і фінансових операцій.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні для Козорога
Гороскоп на сьогодні для Козорога / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2021 року, для Козерога

Важливо провести цей день у тиші і спокої. Намагайтеся відновити витрачені сили способом, який ви любите. Хороший день для налагодження взаємин.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні для Водолія
Гороскоп на сьогодні для Водолія / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2021 року, для Водолія

Сьогодні ви повинні бути максимально спокійними і врівноваженими, щоб уникнути будь-яких конфліктів. Намагайтеся бути більш розбірливими і не кидати слова на вітер – потім з вас спитають.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні для Риб
Гороскоп на сьогодні для Риб / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 1 липня 2021 року, для Риб

Якщо виникнуть проблеми або спірні питання, то важливо постаратися вирішити всі одразу ж, не затягуючи. Проведіть цей день активно і сміливо беріться за будь-які справи, які приносять задоволення і здаються вам перспективними.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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