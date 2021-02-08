8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 8 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 8 лютого? Міжнародний день боротьби з епілепсією. День Федора Студита – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Іларіон, Йосип, Климент, Марія, Петро, Семен, Федір, Пилип.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 8 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 8 лютого.

8 лютого: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день боротьби з епілепсією (International Epilepsy Day) щорічно проводиться з 2015 року у другій понеділок лютого з ініціативи Міжнародного бюро епілепсії та Міжнародної ліги проти епілепсії з метою висвітлення проблем людей з епілепсією в усьому світі і покращення інформування про це захворювання.

щорічно проводиться з 2015 року у другій понеділок лютого з ініціативи Міжнародного бюро епілепсії та Міжнародної ліги проти епілепсії з метою висвітлення проблем людей з епілепсією в усьому світі і покращення інформування про це захворювання. День Служби виконання покарань у Польщі – відзначається з 2011 року, оскільки цього дня польська служба пройшла один з етапів реформування і приурочений до дня указу 1919 року про організацію директорів районних в'язниць.

– відзначається з 2011 року, оскільки цього дня польська служба пройшла один з етапів реформування і приурочений до дня указу 1919 року про організацію директорів районних в'язниць. День Прешерна – це національний день словенської культури, що відзначається в країні у пам'ять про словенського поета Франце Прешерна, основоположника літературної словенської мови.

Яке сьогодні свято

8 лютого в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна, преподобного Ксенофонта Робейського, Мучеників Ананії, пресвітера, Петра, сторожа в'язниці, з ними сім воїнів, преподобного Симеона Старого. Перенесення мощей преподобного Федора, ігумена Студійського, святителя Йосипа, архієпископа Солунського, благовірного Давида ІІІ Відновителя, царя Іверії і Абхазії.

У народі 8 лютого шанувався Федір Студіт або Федір-поминальник. У своїх молитвах люди просили святого Федора про захист від пожеж, від нападу диких звірів, а ще зцілення від болю у грудях і шлунку. Вірили, що цього дня померлі тужать за своїми рідними і ходять по землі. Також цей день називали гороховим, тому що по гороху намагалися визначити, якою буде погода.

Прикмети на 8 лютого

Федір Студіт землю студить;

яка погода цього дня, такою буде весна;

якщо сухі горошини дзвінко катаються по блюду – чекати на сильні морози;

а якщо горох катається безшумно – будуть тихі снігопади;

людям, народженим у цей день, належало їсти горохову кашу, щоб вона дала їм сил на весь рік.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 лютого

1879 – в Канаді Сендфорд Флемінг вперше запропонував ідею про введення всесвітнього часу.

1919 – опублікований декрет РНК РРФСР "Про введення відліку часу за міжнародною системою".

1921 – РНК УСРР ухвалив декрет про заповідник "Асканія-Нова".

1943 – Друга світова війна: в ході Харківської наступальної операції від німецьких загарбників звільнено місто Курськ.

1956 – в Лондоні введено в експлуатацію двоповерховий автобус "Рутмастер", що став згодом символом Лондона.

1960 – на голлівудській "Алеї слави" встановлені перші 8 зірок.

1994 – Україна підписала рамковий документ програми НАТО "Партнерство заради миру".

Хто народився 8 лютого

1828 – Жюль Верн, французький письменник, основоположник наукової фантастики.

1834 – Дмитро Менделєєв, російський хімік, вчений-енциклопедист, автор періодичної системи хімічних елементів.

1920 – Лана Тернер, американська кіноактриса.

1925 – Джек Леммон, американський актор.

1928 – В'ячеслав Тихонов, радянський і російський кіноактор.

1930 – Діана Петриненко, українська, радянська співачка.

1931 – Джеймс Дін, американський кіноактор.

1932 – Джон Вільямс, американський композитор і диригент.

1969 – Мері Маккормак, американська актриса театру, кіно і телебачення.

1969 – Сергій Сивохо, український актор кіно і телебачення, теле- і радіоведучий, продюсер, співак, шоумен, пародист.

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