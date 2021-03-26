26 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 26 березня в історії
Яке сьогодні свято, 26 березня? День Національної гвардії України, Фіолетовий день. Никифоров день – у православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Григорій, Христина, Михайло, Никифор, Микола, Терентій.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 26 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 26 березня.
- Фіолетовий день (Purple Day) або День хворих на епілепсію – щорічний міжнародний захід, який проводиться з 2008 року з метою підвищення обізнаності суспільства про це неврологічне захворювання і про першу допомогу, яку можна надати людям.
- День Національної гвардії України – професійне свято, яке до 2000 року відзначалося 4 листопада на честь прийняття в 1991 році закону "Про Національну гвардію України", а з 2015 року свято було перенесено на 26 березня.
- День Незалежності відзначає Бангладеш на честь проголошення незалежності від Пакистану в 1971 році.
- День молоді святкує В'єтнам.
26 березня в православній церкві відзначається перенесення мощей святителя Никифора, патріарха Константинопольського. Також вшановується день пам'яті мученика Савина, мучеників Африкана, Публія і Терентія, мученика Олександра, мучениці Христини Персидської, преподобного Анина, пресвітера.
У народі 26 березня шанувався Никифоров день. За спостереженнями людей, сонце все більше гріє і топить сніг, а весняні води просочуються в барлоги і будять ведмедів. А тому до цього дня ведмеді залишали свої зимові житла і блукали у лісі, що було небезпечно. Зате рибалка в цей день була хорошою. Також на Никифора чекали прильоту гусей і судили про погоду.
Прикмети на 26 березня
- в Никифоров день краще не ходити в ліс, щоб не зустрітися з ведмедем;
- якщо на Никифора прилетіли гуси – до врожайного року;
- гуси починали плескатися у воді – скоро потеплішає;
- якщо першим прилітав зяблик – до холодної погоди;
- жайворонок прилетів раніше – до тепла;
- туман на Никифора передбачав дощове літо.
- 1828 – Франц Шуберт дав свій єдиний публічний концерт.
- 1845 – в Америці запатентований медичний пластир.
- 1917 – в Україні із заслання повернувся історик і політик Михайло Грушевський.
- 1960 – засновано футбольний турнір Кубок володарів Кубків європейських країн.
- 1989 – в СРСР вперше пройшли вибори народних депутатів на альтернативній основі.
- 1849 – Арман Пежо, французький автопромисловець, засновник фірми Peugeot.
- 1880 – Олександр Богомазов, український радянський художник-авангардист.
- 1904 – Джозеф Кемпбелл, американський дослідник древніх міфів, за книгою якого була створена кіносага "Зоряні війни".
- 1944 – Дайана Росс, американська співачка, автор пісень, актриса, музичний продюсер.
- 1948 – Стівен Тайлер, американський музикант, вокаліст, лідер рок-групи Aerosmith.
- 1949 – Патрік Зюскінд, німецький письменник, кіносценарист.
- 1950 – Алан Сільвестрі, американський композитор, автор музики для кіно.
- 1960 – Дженніфер Грей, американська теле- і кіноактриса.
- 1973 – Ларрі Пейдж, американський програміст, розробник і співзасновник пошукової системи Google.
- 1976 – Емі Смарт, американська актриса, колишня фотомодель.
- 1985 – Кіра Найтлі, англійська актриса кіно, телебачення і озвучування.
- 1993 – Анастасія Кожевникова, українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра".
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