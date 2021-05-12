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12 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Міжнародний день медичної сестри – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 12 травня

12 травня: яке сьогодні свято
12 травня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 12 травня? Міжнародний день медичної сестри, День екологічної освіти. Дев'ять мучеників Кізіцкіх – в православному календарі. Дев'ять цілителів – у народному календарі. Іменини святкують Арсеній, Артем, Василь, Іван, Федот, Фома.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 12 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 12 травня.

  • Міжнародний день медичної сестри (International Nurses Day) – професійне свято робітниць однієї з найгуманніших спеціальностей проводиться під егідою Міжнародної Ради медсестер на честь дня народження Флоренс Найтінгейл, засновниці служби сестер милосердя.
  • День екологічної освіти – святкується в багатьох пострадянських країнах з 1991 року з метою актуалізації екологічних знань у всіх науках і сферах людської діяльності.
  • Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day) – заснований у 1992 році з метою привернути увагу громадськості до цієї проблеми.
  • День святого апостола Андрія Первозванного – державне свято і офіційний вихідний в Грузії.

Яке сьогодні свято

12 травня в православній церкві шанується пам'ять дев'яти мучеників Кизицьких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія і Филимона, преподобного Амфілохія Почаївського, преподобного Мемнона, чудотворця, мучеників Діодора і Родопіана, диякона, святителя Василія, єпископа Захолмського, мученика Іоана Валаха.

У народі шанувалися Дев'ять цілителів, які, за віруванням, допомагали при тілесних хворобах та епідеміях. У цей день читали замовляння від дев'яти напастей: "Щоб напасті крові не сушили, по жилах не ходили, пухлини не наводили, кісток не ламали, суглобів не воротили, щоб людина була від землі чиста, від води світла".

Прикмети на 12 травня

  • на Дев'ять мучеників не можна починати роботу в полі без молитви;
  • Дев'ять мучеників – найсприятливіший день для лікування важкохворих;
  • якщо опівдні підставити обличчя теплому вітру, здоров'я на цілий рік додасться;
  • на Дев'ять мучеників сняться віщі сни.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 травня

  • 996 – в Києві освячена Десятинна церква, перший кам'яний храм.
  • 1929 – у Львові створено західно-українську організацію письменників "Гроно".
  • 1954 – Українська РСР стала постійним членом ЮНЕСКО.
  • 1980 – на екрани вийшов перший радянський фільм-катастрофа "Екіпаж" режисера Олександра Мітта.
  • 2007 – Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки посів ІІ місце на конкурсі "Євробачення-2007".

Хто народився 12 травня

  • 1820 – Флоренс Найтінгейл, засновниця служби сестер милосердя.
  • 1907 – Кетрін Хепберн, американська кіноактриса.
  • 1924 – Федір Моргун, український державний діяч, агроном.
  • 1933 – Андрій Вознесенський, радянський поет, художник.
  • 1966 – Стівен Болдвін, американський актор.
  • 1981 – Рамі Малек, американський актор єгипетського походження.

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