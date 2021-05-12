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12 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Международный день медицинской сестры – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 12 мая

12 мая: какой сегодня праздник
12 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 12 мая? Международный день медицинской сестры, День экологического образования. Девять мучеников Кизицких – в православном календаре. Девять целителей – в народном календаре. Именины празднуют Арсений, Артем, Василий, Иван, Федот, Фома.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 12 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 мая.

  • Международный день медицинской сестры (International Nurses Day) – профессиональный праздник работниц одной из самых гуманных специальностей проводится под эгидой Международного Совета медсестер в честь дня рождения Флоренс Найтингейл, основательницы службы сестер милосердия.
  • День экологического образования – празднуется во многих постсоветских странах с 1991 года с целью актуализации экологических знаний во всех науках и сферах человеческой деятельности.
  • Международный день предотвращения синдрома хронической усталости (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day) – учрежден в 1992 году с целью привлечь внимание общественности к данной проблеме.
  • День святого апостола Андрея Первозванного – государственный праздник и официальный выходной в Грузии.

Какой сегодня праздник

12 мая в православной церкви чтится память девяти мучеников Кизицких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артем, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона, преподобного Амфилохия Почаевского, преподобного Мемнона, чудотворца, мучеников Диодора и Родопиана, диакона, святителя Василия, епископа Захолмского, мученика Иоанна Валаха.

В народе почитались Девять целителей, которые, по верованию, помогали при телесных болезнях и эпидемиях. В этот день произносили заговор от девяти напастей: "Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили, чтобы человек был от земли чист, от воды светел".

Приметы на 12 мая

  • на Девять мучеников нельзя начинать работу в поле без молитвы;
  • Девять мучеников – самый благоприятный день для лечения тяжелобольных;
  • если в полдень подставить лицо теплому ветру, здоровья на целый год прибавится;
  • на Девять мучеников снятся вещие сны.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 мая

  • 996 – в Киеве освящена Десятинная церковь, первый каменный храм.
  • 1929 – во Львове создана западно-украинская организация писателей "Гроно".
  • 1954 – Украинская ССР стала постоянным членом ЮНЕСКО.
  • 1980 – на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа "Экипаж" режиссера Александра Митта.
  • 2007 – Андрей Данилко в образе Верки Сердючки занял ІІ место на конкурсе "Евровидение-2007".

Кто родился 12 мая

  • 1820 – Флоренс Найтингейл, основательница службы сестер милосердия.
  • 1907 – Кэтрин Хепберн, американская киноактриса.
  • 1924 – Федор Моргун, украинский государственный деятель, агроном.
  • 1933 – Андрей Вознесенский, советский поэт, художник.
  • 1966 – Стивен Болдуин, американский актер.
  • 1981 – Рами Малек, американский актер египетского происхождения.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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