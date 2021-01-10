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10 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 10 січня в історії

Яке сьогодні свято, 10 січня? День відкриття першої сесії Генеральної Асамблеї ООН. Водохреще Господнє у західних християн. День пам'яті мучеників 20000, в Нікомидії спалених – у православному календарі. Різдвяний м'ясоїд – в народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Аркадій, Юхим, Ігнатій, Леонід, Никанор, Никодим, Микола, Петро.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 10 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 10 січня.

10 січня: яке сьогодні свято
10 січня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • День відкриття першої сесії Генеральної Асамблеї ООН – головного дорадчого, директивного і представницького органу ООН, заснованого в 1946 році.
  • День Батька Нації Бангабандха вшановує Бангладеш на честь першого президента і прем'єр-міністра.
  • День Вуду відзначає Бенін.

Яке сьогодні свято

10 січня відзначається Водохреще Господнє у західних християн – одне із найбільш древніх свят християн, присвячений Хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.

10 січня в православній церкві шанується день пам'яті праведного Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього, Мучеників 20 000, в Нікомидії спалених: Гликерія пресвітера, Зинона, Феофіла диякона, Дорофея, Мардонія, Мігдонія диякона, Індіса, Горгония, Петра, Євфимія, мучениці Агафії, Домни, Феофіли та інших, преподобного Ігнатія Ломського, Ярославського, апостола від 70 Ніканора.

У народі 10 січня відзначався День домочадців або Різдвяний м'ясоїд. В цей період вже закінчився Різдвяний піст і наставав час забою свійської худоби, Святок, зимових весіль, коли на столах в достатку були присутні м'ясні страви. Вся сім'я збиралася разом, спільно виконували домашню роботу, а потім сідали за стіл. Цього дня особливо цінувалася сімейна згода, а ось сваритися і з'ясовувати стосунки було вкрай небажано. У цей день судили про погоду на літо: якщо на скиртах лежить іній, то літо буде дощовим.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 січня

  • 1920 – на першому в історії засіданні Ліги Націй ратифікований Версальський договір, який закінчив Першу світову війну.
  • 1943 – в ході Другої світової війни почалася операція "Кільце", яка завершила бій Сталінградської битви.
  • 1946 – відбулося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН в Лондоні, на якому представлено 51 державу.
  • 1994 – на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проєкт програми "Партнерство заради миру", до якої в 1998 році приєдналася Україна.

Хто народився 10 січня

  • 1597 – Петро Могила, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі, який домігся незалежності православної церкви.
  • 1747 – Абрахам-Луї Бреге, швейцарсько-французький годинникар-винахідник і вчений-механік.
  • 1934 – Леонід Кравчук, перший президент незалежної України.
  • 1945 – Род Стюарт, британський співак і автор пісень.
  • 1981 – Алан Бадоєв, український кінорежисер, кліпмейкер, телеведучий, продюсер.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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