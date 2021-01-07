Ексклюзивні прикольні антіковідні колядки від Сегодня.Lifestyle

Як прогнати вірус антіковіднимі колядками: читайте наші прикольні вірші

Настали Святки – діставайте колядки! А оскільки цьогоріч період Святок в Україні припадає саме на час локдауна, то і колядки повинні бути не простими, а захисними від всяких хвороб, вірусів і від поганого настрою.

Сегодня.Lifestyle підготували для вас оригінальні колядки на сучасний лад. Нехай вони зарядять вас гумором і бадьорістю, подарують здоров'я й оптимізм!

Антиковідна колядка-шантажист

Карантинна колядка на Святки

Добра колядка від Колядуна

Противірусна колядка, яка допомагає

Коляд-коляд, колядун

Більше прикольних колядок, а також смішних щедрівок і веселих посівалок читайте за посиланням .

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