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Порятунок француза з любовної пастки: що чекає в новому випуску "Говорить Україна"

Сьогодні, 17:06

Героєм програми став француз, який познайомився з українкою на сайті знайомств

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна", який глядачі побачать у четвер, 14 січня, на телеканалі "Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, розкриються подробиці сімейної драми за участю 61-річного француза.

Два роки тому П’єр-Ів познайомився у соціальній мережі з українкою Галиною. Відтоді пара живе на дві країни. Цього разу П’єр-Ів летів чотири доби до Харкова, аби знову побачити кохану. За запрошенням Галини П’єр-Ів зупинився у її будинку. Однак родичі жінки прийом французькому гостю зробили незабутнім.

Телеведущий Олексій Суханов
Телеведущий Олексій Суханов
Фото: пресслужба

Спочатку зять Галини плюнув чоловіку на голову, вдарив у груди, а під ноги кинув петарду. З годом до будинку завітала поліція. Чим француз не вгодив українським родичам його обраниці? Хто кого шантажує інтимними світлинами, та чи не відмовиться П’єр-Ів від коханої, коли дізнається про неї усю правду, стане відомо у студії.

П’єр-Ів, пенсіонер із Франції, раніше працював експертом в області охорони здоров’я та соціальних наук. Із українкою Галиною познайомився в інтернеті. Три місяці вони переписувалися, а потім він запросив її до себе у Францію. Познайомив її зі своєю родиною та культурою. Закохані вирішили продовжити стосунки. Пара живе в Україні у приватному будинку разом з двома онуками, донькою та зятем Галини. Перший місяць вони жили спокійно, а одного разу, за словами француза, зять Галини підстеріг його на сходах і штовхнув плечем у груди. Але це був лише початок.

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Одного ранку П’єр-Ів прокинувся від того, що його двері хтось вибиває. Це був зять Галини. За дверима стояли її донька та двоє поліцейських. Француз подзвонив Галині, і коли вона приїхала, з’ясувалося, що її родичі викликали поліцію, сказавши, що у будинку знаходиться чужа людина, яку вони не знають. Поліція перевірила документи чоловіка та поїхала.

"Я звернувся до посольства Франції. Вони запропонували мене евакуювати. Однак я відмовився. Я не можу залишити тут Галину в такій небезпеці. Я хочу захистити її від її сім’ї, і буду в Україні скільки потрібно", – сказав П’єр-Ів.

Зять Галини заперечує всі звинувачення і має власну версію конфлікту. Навіщо донька та зять Галини встановили у своїй кімнаті приховану камеру? Чи все про українську кохану знає П’єр-Ів, і яке рішення йому доведеться прийняти, стане відомо у студії "Говорить Україна".

Дивіться ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим на телеканалі "Україна" у будні о 20:10!

Раніше була заявлена дата старту "Виходьте без дзвінка-4".

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