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Заявлена дата старту "Виходьте без дзвінка-4": чим дивуватиме новий сезон

Сьогодні, 17:59

Героїв чекає запекла боротьба за життя і особисте щастя

1 лютого о 17:00 на телеканалі "Україна" стартує прем'єра четвертого сезону 40-серійного детективного серіалу "Виходьте без дзвінка", знятого на замовлення телеканалу "Україна" кінокомпанією "Три-Я-Да Продакшн". У нових серіях колишній таксист Богдан продовжить разом з друзями розкривати витончені злочини, а його кохана і колега Надія боротиметься за життя сина.

"Виходьте без дзвінка – 4"
"Виходьте без дзвінка – 4"
Фото: прес-служба

Четвертий сезон серіалу "Виходьте без дзвінка" порадує глядача улюбленим героями і новими персонажами. У продовженні історії Богдан наважиться на зміну професії та сімейного стану. Надя дізнається, що її синові загрожує смертельна небезпека. Генка та Аліна будуть радіти першому досвіду батьківства. Петрович отримає компенсацію за невдале весілля, а Сашка буде чекати, поки Тарас виправить помилку молодості.

"Виходьте без дзвінка-4"
"Виходьте без дзвінка-4"
Фото: прес-служба

"У четвертому сезоні ми хочемо врятувати викрадену дитину Надії. Кинемо всі сили поліції, зв’язки Богдана, щоб повернути хлопчика додому на батьківщину. Ще з'являться нові герої, які будуть допомагати в розслідуваннях і, зокрема, сину Надії. Нові серії ще більше насичені детективними історіями. Будуть перестрілки, поранення, які зачеплять також і мого персонажа. Глядач стане свідком гострих конфліктів і розслідувань", – ділиться виконавець головної ролі Богдана актор Роман Семисал.

Криміналістична лабораторія, кімната для допитів, жива шиншила на прізвисько Конфуцій і багато інших сюрпризів зроблять історію ще більш атмосферною і глибше розкриють сюжет.

"Виходьте без дзвінка-4"
"Виходьте без дзвінка-4"
Фото: прес-служба

"У четвертому сезоні завдяки новим прийомам зйомки дійство стане більш динамічним. Багато екшна, каскадери, погоні на авто, сцени боротьби, які, до речі, ми продумували разом з актором Романом Семисалом. Він дуже ініціативний і досвідчений у цьому питанні, тому сам виконує багато трюків", – розповідає режисер серіалу Віталій Кукса.

Чи затримається Богдан надовго в приватних детективах? Навіщо прийшла до відділу нова прибиральниця, чи тільки для порядку? Хто переможе в змаганні за серце Тараса – кохана Сашка або дружина? Для чого Петровичу доведеться згадати бурхливу юність? Хто викраде сина Наді, і в якій новій ролі спробує себе Генка – на ці та інші питання глядач отримає відповідь у продовженні серіалу "Виходьте без дзвінка" на каналі "Україна".

"Виходьте без дзвінка-4"
"Виходьте без дзвінка-4"
Фото: прес-служба

Режисери-постановники – Віталій Кукса, Олексій Даруга.

Оператори-постановники – Максим Мельник, Ярослав Ярославський.

У головних ролях: Роман Семисал, Світлана Шекера, Василь Баша, Дмитро Сова, Ігор Пазич, Денис Роднянський, Марія Смолякова, Володимир Філатов, Світлана Прус, Сергій Сафрончик.

Продюсери проекту: Наталя Стрибук, Вікторія Корогод, Ігор Волков, Сергій Баранов.

Прем'єра нового сезону серіалу "Виходьте без дзвінка" відбудеться 1 лютого о 17:00 на телеканалі "Україна".

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