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11 днів до прем'єри: нові подробиці грандіозного шоу "Маска"

Вчора, 11:25

Зіркові детективи обіцяють проявити всі свої таланти, щоб вгадати, хто ховається за масками

Включайте логіку і запасайтесь терпінням! До прем'єри шоу "Маска" залишаються лічені дні. Вже 16 січня грандіозна прем'єра, яку чекала вся Україна. Найяскравіші зірки української естради, актори, спортсмени та політики – за масштабними костюмами можуть ховатися несподівані персони. Чого чекати від шоу – далі в матеріалі.

Сюжет Юрія Хоменко
Відео: Сьогодні

І величезний Дракон, і безстрашний Лев, і навіть сліпуче Сонце! Якими б потужними і сильними не були герої "Маски", всі вони цілодобово під охороною! Артем Ушенко і Владислав Івченко ніякі папараці не підпустять до героїв шоу і самі ніяких секретів не розкривають.

Охоронці супроводжують "Маски" і на сцені, і за лаштунками. Кажуть, що примхливих учасників немає. Але хто там ховається в дивовижних яскравих костюмах і самі не знають.

Цікаво, що і самі зірки не здогадуються, з ким змагаються в шоу.

Костюм для шоу "Маска"
Костюм для шоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За словами шеф-редактора шоу "Маска" Оксани Болкун, на сцені одна маска підтримує іншу, подає ручку, але, люди, які спілкуються під масками – не знають, хто там ховається. Іноді на сцені маски обіймаються з тими, з ким не дуже добре спілкуються в реальному житті.

Щоб впізнати хоча б когось, зіркові детективи обіцяють проявити всі свої таланти: і розум, і уважність, і навіть хитрість!

"Це, мабуть, буде перший в історії "Маски" проєкт в Україні, в якому судді нікого жодного разу не вгадали. Ми або дурні, або сліпі – я не знаю. Або наші зірки так вміло можуть замаскуватися, тому що не зрозуміло, хто там сидить", – розповідає зірковий детектив Оля Полякова.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Крім основних шістнадцяти учасників, шоу відвідають і зіркові гості – теж в масках!

За словами режисера-постановника шоу "Маска" Костянтина Томільченко, це такий бонус-трек, бонус, який надає шоу більше яскравості і загадковості. Тому що хочеться ці загадки відгадувати.

Підказку для глядачів: хто ж ховається за масками, дає музичний продюсер телеканалу "Україна" Геннадій Вітер.

Костюм для шоу "Маска"
Костюм для шоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Артисти під масками – це все суперстар, дуже цікаві персонажі, особистості, які отримують величезне задоволення, перебуваючи саме під маскою. Тому, що якщо особа "А" має певний статус, звання, регалії, і в побуті не може розслабитися, то одягаючи маску, їй стає дозволено все", – каже продюсер.

На глядачів чекає і нове звучання знайомих пісень, і божевільні і видовищні номери, і несподівані викриття зірок. Уже шістнадцятого січня на телеканалі Україна! Неймовірні емоції гарантовані!

Раніше телеканал "Україна" представив наймилішого учасника шоу "Маска" – Циклопа.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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телеканал Україна шоу Маска
Джерело: Сьогодні
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