11 днів до прем'єри: нові подробиці грандіозного шоу "Маска"
Зіркові детективи обіцяють проявити всі свої таланти, щоб вгадати, хто ховається за масками
Включайте логіку і запасайтесь терпінням! До прем'єри шоу "Маска" залишаються лічені дні. Вже 16 січня грандіозна прем'єра, яку чекала вся Україна. Найяскравіші зірки української естради, актори, спортсмени та політики – за масштабними костюмами можуть ховатися несподівані персони. Чого чекати від шоу – далі в матеріалі.
І величезний Дракон, і безстрашний Лев, і навіть сліпуче Сонце! Якими б потужними і сильними не були герої "Маски", всі вони цілодобово під охороною! Артем Ушенко і Владислав Івченко ніякі папараці не підпустять до героїв шоу і самі ніяких секретів не розкривають.
Охоронці супроводжують "Маски" і на сцені, і за лаштунками. Кажуть, що примхливих учасників немає. Але хто там ховається в дивовижних яскравих костюмах і самі не знають.
Цікаво, що і самі зірки не здогадуються, з ким змагаються в шоу.
За словами шеф-редактора шоу "Маска" Оксани Болкун, на сцені одна маска підтримує іншу, подає ручку, але, люди, які спілкуються під масками – не знають, хто там ховається. Іноді на сцені маски обіймаються з тими, з ким не дуже добре спілкуються в реальному житті.
Щоб впізнати хоча б когось, зіркові детективи обіцяють проявити всі свої таланти: і розум, і уважність, і навіть хитрість!
"Це, мабуть, буде перший в історії "Маски" проєкт в Україні, в якому судді нікого жодного разу не вгадали. Ми або дурні, або сліпі – я не знаю. Або наші зірки так вміло можуть замаскуватися, тому що не зрозуміло, хто там сидить", – розповідає зірковий детектив Оля Полякова.
Крім основних шістнадцяти учасників, шоу відвідають і зіркові гості – теж в масках!
За словами режисера-постановника шоу "Маска" Костянтина Томільченко, це такий бонус-трек, бонус, який надає шоу більше яскравості і загадковості. Тому що хочеться ці загадки відгадувати.
Підказку для глядачів: хто ж ховається за масками, дає музичний продюсер телеканалу "Україна" Геннадій Вітер.
"Артисти під масками – це все суперстар, дуже цікаві персонажі, особистості, які отримують величезне задоволення, перебуваючи саме під маскою. Тому, що якщо особа "А" має певний статус, звання, регалії, і в побуті не може розслабитися, то одягаючи маску, їй стає дозволено все", – каже продюсер.
На глядачів чекає і нове звучання знайомих пісень, і божевільні і видовищні номери, і несподівані викриття зірок. Уже шістнадцятого січня на телеканалі Україна! Неймовірні емоції гарантовані!
Раніше телеканал "Україна" представив наймилішого учасника шоу "Маска" – Циклопа.
Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска
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