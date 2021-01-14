Фантастичні герої шоу "Маска" прийшли в студію "Ранку з Україною" з щедрівками

Сонце, Буйвол і Коза стали гостями ранкового шоу

У суботу, 16 січня, о 21:00 глядачі телеканалу "Україна" побачать перший випуск гіпершоу "Маска". Напередодні прем'єри три героя неймовірного проєкту відвідали студію "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна" з щедрівками. Ведучі ранкового шоу Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч оцінили костюми героїв і спробували здогадатися, хто ховається під масками.

У прямому ефірі "Ранку з Україною" з'явилися герої оригінального шоу "Маска" телеканалу "Україна". Сонце, Буйвол і Коза стали гостями ведучих Лілії Ребрик та Анатолія Анатоліча в святковий день, щоб привітати українців і налаштувати всіх глядачів на яскравий і видовищний рік.

"Шановні друзі, поки ми всі в очікуванні гіпершоу "Маска", яке стартує в цю суботу, можемо побачити цих героїв. Зізнаюся, я не очікував, що вони мають такий нереальний вигляд!" – коментує Анатолій Анатоліч.

Герої шоу "Маска" прийшли в студію "Ранку з Україною" з щедрівками Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Крім того, ведучі телеканалу "Україна" зробили свої припущення, хто може ховатися за масками Кози, Сонця і Буйвола. Лілія Ребрик довго вагалася, хто б міг бути під маскою Кози, тому вирішила засипати її питаннями, з чого з'ясувала, що це дівчина. Анатолій Анатоліч побачив в герої Буйвола популярного співака – народного артиста України Павла Зіброва. А ось до Сонця телеведучий звернувся, як до своєї колеги – Марії Мельник. Однак це лише здогадки ведучих. А хто ховається під фантастичними масками, стане відомо зовсім скоро.

"Ми дуже заінтриговані! Дуже цікаво дізнатися, хто ж ховається під цими красивими костюмами. Ви, наші глядачі, і зоряні детективи зможете викрити їх вже в цю суботу о 21:00! Вас чекають інтриги, емоції, найяскравіші враження цієї зими, тому не пропустіть!" – зазначила Лілія Ребрик в ефірі телеканалу "Україна".

Учасники шоу "Маска" в студії "Ранку з Україною" – дивіться відео:

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