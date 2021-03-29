Такой важный витамин Д: как понять, что у вас его дефицит и как пополнить запасы
Витамин Д – это еще важнейший гормон, без которого наш организм страдает
Постоянная усталость, сонливость, частые простуды и раздражительность могут быть следствием дефицита в организме витамина Д. Чем же так важен для нас витамин Д, почему бывает дефицит этого витамина, как распознать его недостаток и как насытить организм витамином Д, мы спросили у кандидата медицинских наук, акушера-гинеколога, эндокринолога Анны Шаргородской.
Нехватка этого важнейшего для организма элемента может быть даже в весеннее и летнее время. Без витамина Д множество процессов, важных для нормального развития и функционирования нашего организма были бы невозможны:
- Витамин Д помогает иммунной системе бороться с инфекцией, поэтому для поддержания иммунитета нельзя допускать недостатка этого витамина в организме,
- Этот витамин очень важен для мужчин, поскольку помогает производить главный мужской половой гормон – тестостерон. От этого гормона зависит качество и производство сперматозоидов,
- Витамин Д помогает раннему процессу развития эмбриона,
- Также этот элемент тормозит рост развития раковых клеток, контролирует деление здоровых клеток в организме,
- Без витамина Д невозможен нормальный процесс отложения кальция в костных тканях, то есть крепостью зубов и костей мы обязаны именно этому элементу,
- Также витамин Д регулирует обменные процессы: у людей со склонностью к полноте чаще всего наблюдается недостаток этого элемента,
- А еще витамин Д помогает нормальному функционированию щитовидной железы и обеспечивает правильный уровень свертываемости крови.
Дефицит этого элемента может наступить не только из-за снижения поступления витамина Д в организм. Различные хронические заболевания и расстройства мешают этому элементу усваиваться. Например, при болезнях печени, почек, эндокринных проблемах, особенно заболеваниях "щитовидки", приеме некоторых препаратов может произойти нехватка витамина Д.
Дефицит витамина Д можно заподозрить по следующим симптомам:
- человек становится сонливым, постоянно уставшим, раздражительным, пропадает жизненная энергия,
- часто болеет простудой,
- у женщин снижается качество яйцеклеток, у мужчин нарушается качество спермы (не получается зачать ребенка, забеременеть),
- ногти, зубы и волосы становятся хрупкими и ломкими, волосы начинают сильно выпадать,
- мучает бессонница, нарушения сна.
Наверняка узнать, есть у вас дефицит витамина Д или нет, поможет специальный анализ крови. А пополнить запасы этого элемента в организме помогут продукты и специальные препараты:
- витамином Д богаты морская рыба, особенно морской окунь, яйца, икра, авокадо и другие продукты, содержащие этот элемент,
- препараты, содержащие витамин D3.
Напомним также, что ранее мы писали о то, что витамин Д помогает в профилактике коронавируса.
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