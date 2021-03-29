Такой важный витамин Д: как понять, что у вас его дефицит и как пополнить запасы

Витамин Д – это еще важнейший гормон, без которого наш организм страдает

Постоянная усталость, сонливость, частые простуды и раздражительность могут быть следствием дефицита в организме витамина Д. Чем же так важен для нас витамин Д, почему бывает дефицит этого витамина, как распознать его недостаток и как насытить организм витамином Д, мы спросили у кандидата медицинских наук, акушера-гинеколога, эндокринолога Анны Шаргородской.

Выпадение волос может "говорить" о дефиците витамина Д Фото: Depositphotos

Чем "управляет" витамин Д в организме?

Нехватка этого важнейшего для организма элемента может быть даже в весеннее и летнее время. Без витамина Д множество процессов, важных для нормального развития и функционирования нашего организма были бы невозможны:

Витамин Д помогает иммунной системе бороться с инфекцией, поэтому для поддержания иммунитета нельзя допускать недостатка этого витамина в организме, Этот витамин очень важен для мужчин, поскольку помогает производить главный мужской половой гормон – тестостерон. От этого гормона зависит качество и производство сперматозоидов, Витамин Д помогает раннему процессу развития эмбриона, Также этот элемент тормозит рост развития раковых клеток, контролирует деление здоровых клеток в организме, Без витамина Д невозможен нормальный процесс отложения кальция в костных тканях, то есть крепостью зубов и костей мы обязаны именно этому элементу, Также витамин Д регулирует обменные процессы: у людей со склонностью к полноте чаще всего наблюдается недостаток этого элемента, А еще витамин Д помогает нормальному функционированию щитовидной железы и обеспечивает правильный уровень свертываемости крови.

Почему нам может не хватать витамина Д

Дефицит этого элемента может наступить не только из-за снижения поступления витамина Д в организм. Различные хронические заболевания и расстройства мешают этому элементу усваиваться. Например, при болезнях печени, почек, эндокринных проблемах, особенно заболеваниях "щитовидки", приеме некоторых препаратов может произойти нехватка витамина Д.

Как понять, что организму не хватает витамина Д?

Дефицит витамина Д можно заподозрить по следующим симптомам:

человек становится сонливым, постоянно уставшим, раздражительным, пропадает жизненная энергия,

часто болеет простудой,

у женщин снижается качество яйцеклеток, у мужчин нарушается качество спермы (не получается зачать ребенка, забеременеть),

ногти, зубы и волосы становятся хрупкими и ломкими, волосы начинают сильно выпадать,

мучает бессонница, нарушения сна.

Что же делать: как поднять уровень витамина Д?

Наверняка узнать, есть у вас дефицит витамина Д или нет, поможет специальный анализ крови. А пополнить запасы этого элемента в организме помогут продукты и специальные препараты:

витамином Д богаты морская рыба, особенно морской окунь, яйца, икра, авокадо и другие продукты, содержащие этот элемент,

препараты, содержащие витамин D3.

Важно! Не занимайтесь самолечением, чтобы не навредить здоровью: препарат и дозировка подбираются строго под контролем врача-эндокринолога!

Напомним также, что ранее мы писали о то, что витамин Д помогает в профилактике коронавируса.

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