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Навіщо нам йод плюс тирозин: як запідозрити дефіцит і в яких продуктах шукати

Сьогодні, 18:52

Достатня кількість йоду і тирозину в організмі – запорука здорової щитовидки. А при їх дефіциті відбувається збій в її роботі, набір ваги і долає тривожність

Йодом і тиразином багаті морепродукти, авокадо, молочка
Йодом і тиразином багаті морепродукти, авокадо, молочка
Фото: unsplash.com

Про те, що організму людини важливий і потрібний йод, нас вчать ще зі шкільної лави. Але далеко не всі знають, навіщо: а цей мінерал спільно з амінокислотою L-тирозину необхідні нам для вироблення гормонів щитовидної залози. Чому важливо знати, як працює щитовидка, як запідозрити дефіцит йоду і чим він небезпечний , навіщо нам тирозин і в яких продуктах шукати ці елементи – розповіла акушер-гінеколог Анна Осьмак .

Ганна Осьмак
Ганна Осьмак
Фото: пресслужба

У чому зв'язок між щитовидкою, йодом, тирозином і навіщо нам це знати?

Нашою щитовидною залозою виробляються гормони, які впливають на весь організм. Починаючи з частоти биття серця і закінчуючи швидкістю спалювання калорій – за все це відповідає щитовидка. Якщо вироблення гормонів щитовидної залози відбувається некоректно, тобто в більшій чи меншій кількості, ніж необхідно, настає "збій програми". Це почуття втоми, раптова тривожність і занепокоєння, втрата або набір ваги без видимих причин.

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В результаті порушуються також репродуктивні функції, робота статевих і молочних залоз, обмінні процеси, змінюється настрій, порушується робота мозку, людина відчуває, що енергії мало, а витривалість різко скоротилася. Якщо споживання йоду знижено, щитовидка намагається відшкодувати його дефіцит, щоб компенсувати організм достатосним кількістю гормонів, в результаті функціонування цього найважливішого ендокринного органу порушується.

При підозрі на проблеми з щитовидкою варто пройти УЗД і здати кров
При підозрі на проблеми з щитовидкою варто пройти УЗД і здати кров
Фото: Depositphotos

Щодо тирозину, ця амінокислота крім синтезу гормонів щитовидної залози відповідає за вироблення інших найважливіших для людини речовин. При її нестачі знижується протистояння стресу, погіршується пам'ять, "скаче" настрій, псується зовнішній вигляд шкіри і волосся. Тирозин позбавляє нас від почуття тривожності, нервозності, апатії, допомагає уникнути професійного вигорання. Важливий тирозин і для схуднення, оскільки здатний регулювати апетит, що сприяє зниженню накопиченого жиру.

Тому важливо не допускати дефіциту цих речовин, але на жаль, у деяких людей часто спостерігається дефіцит тирозину, а особливо – нестача йоду.

Хто ж в групі ризику по йододефіциту і кому більше всіх потрібний тирозин?

В першу чергу йододефіцит часто зустрічається у вагітних, а йод дуже важливий як при плануванні вагітності, під час неї, та після при годуванні малюка грудьми. Також важливо не допускати дефіциту йоду у підлітків, в період статевого дозрівання.

Часто брак йоду зустрічається у веганів і вегетаріанців, людей, які уникають йодованої солі в раціоні, а також у жителів Європи, Нової Зеландії та Азії. Недолік як йоду, так тирозину веде до розвитку гіпотиреозу. А ще дефіцит тирозину призводить до нестачі речовин, що відповідають за роботу нервової системи, пам'ять, швидкість реакції, боротьбу зі стресом, пігментацію шкіри, волосся і очей. Тому ця амінокислота потрібна всім нам.

У яких же продуктах шукати йод і тирозин?

Найбільше йоду міститься в морепродуктах, також можна використовувати йодовану сіль замість звичайної (якщо ви вживаєте сіль взагалі). А тирозин наш організм отримує найбільше разом з білками тваринного походження. Тирозином багаті м'ясо, птиця, риба, ті ж морепродукти, натуральні молочні продукти. З рослинних – тирозин є в насінні кунжуту, гарбуза, бананах, мигдальних горіхах, авокадо.

А як напевно зрозуміти, що щитовидці потрібна підтримка?

Для точного визначення роботи гормонів щитовидної залози можна зробити аналіз крові на кілька показників. Це ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ, феритин, загальний аналіз крові, кальцій іонізований (активний), вітамін Д. Чому так багато? Тому що часто недолік в організмі йоду і тирозину впливає на зниження в організмі білка заліза і вітаміну Д, впливає на стан кальцієвого обміну. Тому лікарі рекомендують розглядати це питання тільки комплексно.

Якщо дефіцит виявлений, то важливо отримати консультацію гінеколога-ендокринолога, який детально розпише схему корекції.

Нагадаємо, що раніше ми також писали, як зрозуміти, що щитовидка не в порядку .

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