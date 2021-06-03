Самая полезная диета: почему врачи советуют средиземноморскую и DASH

DASH и средиземноморская диета – лучшие для здорового питания. Питаясь так, вы снизите риск развития рака, гипертонии, диабета, уходят лишние килограммы

DASH и средиземноморская диета – одни из лучших в плане здорового питания Фото: unsplash.com

Какой принцип питания выбрать, чтобы защитить себя от заболеваний и укрепить здоровье? Американские учены пришли к выводу, что лучшие для этого – DASH-диета и средиземноморский тип питания. Результаты исследования, которое провели на врачах-добровольцах, опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Что означает DASH-диета и в чем принцип средиземноморского питания?

DASH – это аббревиатура "диетические подходы к остановке гипертонии" ( Dietary Approaches to Stop Hypertension). Такой тип питания помогает уменьшить потребление соли, одновременно увеличив в рационе количество питательных веществ, которые снижают риск развития гипертонии. А именно – калия, магния и кальция. Если соблюдать DASH-диету, то можно снизить кровяное давление, поэтому такой тип питания рекомендован для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Диета DASH отличается от других тем, что не заставляет резко ограничивать какие-либо продукты, но регулирует их количество. С помощью такого принципа питания можно не только укрепить сердце и сосуды, но и похудеть. Потому что человек начинает есть больше здоровой пищи, потребляет меньше соли и сахара. Средиземноморская диета – это тоже не резкое ограничение продуктов, а план правильного питания, когда должно быть достаточно овощей и фруктов, рыбы, морепродуктов, оливкового масла, цельнозерновых продуктов.

Чем еще полезно такое питание и какие продукты стоит добавить в рацион?

Фрукты и овощи, цельное зерно и ненасыщенные жирные кислоты снижают воспалительные процессы в организме, улучшают состояние сосудов, помогают похудеть, укрепляют иммунитет, снижают риски рака и диабета второго типа. Включает ли средиземноморская или DASH-диета пиццу с колбасками и большие порции спагетти? Нет, несмотря на то что строгого списка продуктов в обоих типах питания не существует. Но здоровое питание и так подразумевает минимум переработанных продуктов, консервантов, трансжиров.

Принцип здорового питания – больше полезных продуктов в рационе Фото: freepik.com

Допускается умеренное количество вина, акцент на растительную пищу, уменьшение потребления красного мяса, а сливочное масло заменяется оливковым. Чтобы улучшить вкус блюд, вместо соли используют больше специй и трав.

И, конечно же, для более успешного поддержания здоровья и нормального веса любой тип питания важно сочетать с физической активностью.

Напомним, что резко ограничивать продукты в рационе опасно для здоровья. А прежде чем садиться на диету или начинать интервальное голодание, лучше проконсультироваться с врачом.

Также ранее мы писали про ТОП-10 правил здорового питания.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться