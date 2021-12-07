Невероятно, но факт: в США изобрели жвачку от коронавируса со вкусом корицы

Она не допускает передачу вируса через слюну. Подробности читайте в материале

Ученые в США изобрели жвачку от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Ученые Университета Пенсильвании в США разработали жевательную резинку, которая может сдерживать передачу вируса SARS-CoV-2. Она препятствует его попаданию в организм через слюну. Тем временем не забудьте ознакомиться с новыми ограничения карантина, которые вступают в силу в Киеве.

Жвачка с добавлением растительного белка работает как "ловушкой" для вируса, снижая его нагрузку в слюне и потенциально сдерживая передачу. Об этом сообщают CNBC.

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SARS-CoV-2 реплицируется в слюнных железах, и мы знаем, что когда кто-то чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может быть передана другим. Эта жевательная резинка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, что является простым способом сократить источник передачи болезни.

— рассказал исследователь Генри Даниэлл из Пенсильванского университета.

Для тестирования нового открытия в лабораторных условиях, команда получила растительный белок ACE2 в сочетании с другим соединением, которое позволяет белку преодолевать барьеры слизистой оболочки, затем добавила полученный материал в жевательную резинку со вкусом корицы.

Пока группа ученых получает разрешение на проведение клинических испытаний, чтобы понять, насколько этот подход является безопасным и эффективным для людей, инфицированных SARS-CoV-2.

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