Невероятно, но факт: в США изобрели жвачку от коронавируса со вкусом корицы

Ученые Университета Пенсильвании в США разработали жевательную резинку, которая может сдерживать передачу вируса SARS-CoV-2. Она препятствует его попаданию в организм через слюну. Тем временем не забудьте ознакомиться с новыми ограничения карантина, которые вступают в силу в Киеве.
Жвачка с добавлением растительного белка работает как "ловушкой" для вируса, снижая его нагрузку в слюне и потенциально сдерживая передачу. Об этом сообщают CNBC.
SARS-CoV-2 реплицируется в слюнных железах, и мы знаем, что когда кто-то чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может быть передана другим. Эта жевательная резинка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, что является простым способом сократить источник передачи болезни.
— рассказал исследователь Генри Даниэлл из Пенсильванского университета.
Далее по теме
Для тестирования нового открытия в лабораторных условиях, команда получила растительный белок ACE2 в сочетании с другим соединением, которое позволяет белку преодолевать барьеры слизистой оболочки, затем добавила полученный материал в жевательную резинку со вкусом корицы.
Пока группа ученых получает разрешение на проведение клинических испытаний, чтобы понять, насколько этот подход является безопасным и эффективным для людей, инфицированных SARS-CoV-2.
Читайте также:
- Есть ли в Украине опасный штамм "Омикрон"? Ответ Минздрава
- "Омикрон" приближается к Украине. Рассказываем все об опасном штамме