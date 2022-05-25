Как поддержать щитовидную железу – вредные и полезные для нее продукты

При проблемах с щитовидкой стоит ограничить сладости, глютен и продукты с лактозой, а поддержат железу рыба, оливковое масло, гречка, темные ягоды и листовые овощи

Поддержать щитовидную железу помогут полезные для не продукты - овощи, ягоды, рыба, гречка / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

При проблемах с щитовидной железой часто организм испытывает дефицит микроэлементов и витаминов и правильное питание – хороший способ помочь щитовидке. Сегодня, 25 мая, Всемирный день щитовидной железы: вместе с экспертами разбираемся, что полезно и что вредно кушать при заболеваниях щитовидной железы.

Какие болезни щитовидной железы возникают чаще всего

Самые распространенные заболевания щитовидной железы в наше время – это аутоиммунный тиреоидит (АИТ) и гипотиреоз. АИТ относится к хроническим эндокринным заболеваниям: при таком состоянии клетки собственной иммунной системы начинают разрушать щитовидную железу.

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Как отмечает эндокринолог, терапевт высшей категории Инна Кохановская, существует ошибочное мнение, что якобы пока функция щитовидной железы не нарушена, то следить за питаем и показателями крови не нужно. Это не так, поскольку при АИТ и других болезнях щитовидки часто возникает дефицит железа (железодефицитная анемия), даже если основные показатели крови (гемоглобин) пока в норме.

При дисфункциях щитовидки нельзя молочку на основе коровьего молока и сладости / Фото: Сегодня

При АИТ организм испытывает недостаток витамина D, а его дефицит влечет за собой вымывание кальция из костей (развивается остеопороз, снижение костной плотности). А еще повышаются риски образования камней в почках и желчном пузыре, замедляется метаболизм. И в таком случае, как бы вы не старались, сбросить вес не получится – нужно лечиться.

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.Какие продукты вредны для щитовидки

Как отмечает кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская, сведите к минимуму потребление сладкого. Также при нарушениях функций щитовидки стоит отказаться от подсластителей, ограничить соевые продукты, а из круп – просо.

Потому что просо и соя содержат фитоэстрогены, которые препятствуют переводу гормона щитовидной железы Т4 в Т3. Также ограничьте лактозу – то есть молочные продукты из коровьего молока, глютен (клейковину): он содержится в пшенице, ржи, овсе, ячмене и других злаках. И обязательно принимайте витамины и микроэлементы в качестве добавок, а не только с продуктами.

Полезны для щитовидной железы и овощи, особенно брокколи, руккола и другие листовые / Фото: istockphoto.com

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Щитовидка "любит" здоровую пищу – рыбу, рис, гречку, киноа и другие безглютеновые крупы, оливковое масло, ягоды темного цвета. Полезны для железы и овощи, особенно брокколи, руккола и другие листовые.

Но при проблемах со щитовидкой стоит избегать пасленовых – особенно баклажанов, картошки, перца болгарского. Важную роль в поддержке здоровья щитовидки играет кишечник, то есть его нормальная работа. И конечно же на гормональный фон влияет наша активность, качество сна, поэтому важно спать не менее 7-8 часов и больше двигаться.

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