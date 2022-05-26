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Чем полезна окрошка – рецепт летнего супа на квасе или кефире

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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26 мая, 14:00
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Окрошка на кефире поможет хорошо усвоиться всем продуктам в этом блюде, а на квасе – стимулирует метаболизм. Рецепт вкусной летней окрошки – в материале
Окрошка полезна для пищеварения и охлаждает в жару, рецепты летнего супа есть на квасе или кефире
Окрошка полезна для пищеварения и охлаждает в жару, рецепты летнего супа есть на квасе или кефире / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Окрошка – любимый многими летний суп отлично утоляет голод и хорошо тонизирует в жару. Заменив колбасу мясом, даже куриным, мы получим более полезный рецепт, а заправить окрошку можно кефиром, сывороткой или квасом. Рецептом вкусной и полезной окрошки поделилась в своем инстаграме фудексперт Светлана Левицкая.

Заправив окрошку сывороткой или кефиром, вы получите кисломолочное блюдо, которое насытит организм кальцием и витаминами группы В. Окрошка на квасе поможет поддержать микрофлору кишечника и улучшить его перистальтику.

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При повышенной кислотности, язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника окрошка противопоказана
При повышенной кислотности, язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника окрошка противопоказана / Фото: freepik.com

Правда при повышенной кислотности, язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника окрошку есть не стоит: обилие свежих овощей плюс кислый квас или сыворотка могу вызвать метеоризм, вздутие, изжогу. Для окрошки (из расчета на 10 порций) вам понадобится:

  • куриное филе – 680 гр (отварить)
  • огурец – 210 гр (4 шт)
  • редис – 480 гр
  • картофель – 475 гр (готовить в мундирах)
  • яйца – 10 шт (отварить)
  • зеленый лук – 160 гр
  • укроп – 30
  • сметана – 200 гр (у меня 18%)
  • горчица – 50 гр (можно больше, если любите острее)
  • квас/кефир/сыворотка ~2 литра
  • соль, перец.

Лук шинкуем, разминаем с солью, чтобы он пустил немного сок, все овощи, яичные белки и курицу нарезаем кубиком, редис можно кубиком, а можно слайсами. Яичные желтки растираем со сметаной, горчицей, солью и перцем.

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Чтобы сделать окрошку полезнее, замените колбасу куриным или индюшиным мясом
Чтобы сделать окрошку полезнее, замените колбасу куриным или индюшиным мясом

Все закладываем в кастрюлю, вымешиваем с пастой из желтков. Уже можно есть как салат. "Разводим" окрошку молочной сывороткой, кефиром или хлебным квасом. Густоту соотношения гущи и "юшки" регулируйте на свой вкус. Приятного аппетита!

Также мы писали, что сельдерей – король суперфудов, как приготовить целебный смузи из этого овоща.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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