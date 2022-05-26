Сіль – чим шкідлива чи корисна і як її замінити, 3 альтернативні продукти

Сіль збуджує апетит і викликає залежність, а також сприяє розвитку гіпертонії. У яких продуктах "ховається" сіль та як знизити її вживання – у матеріалі

Сіль шкідлива, якщо їсти її більше 5 грамів на день, а замінити її можна спеціями та іншими продуктами

В Україні розпочався дефіцит солі , але відсутність її у вашому раціоні не нашкодить здоров'ю, а навпаки. Чому сіль шкідлива, скільки можна її їсти вдень і чим взагалі замінити сіль – розбираємося з експертами.

Чому сіль не корисна – скільки її можна їсти на день

Сіль, якою ми звикли солити їжу, для багатьох з нас є основним джерелом натрію. У той же час більшість людей споживають дуже багато солі: в середньому 9-12 грамів на день (а норма – не більше 5 грамів на день), це вдвічі більше за рекомендований максимальний рівень споживання.

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Сіль сприяє затримці рідини в організмі, що призводить до ожиріння

У результаті ризики розвитку гіпертонії та інших захворювань серця та судин різко збільшуються, до того ж сіль сприяє затримці рідини в організмі, що призводить до ожиріння. Це підвищує навантаження на серце та нирки.

До того ж так звана схована сіль міститься ще в хлібобулочних виробах, крупах, готових м'ясних (ковбаса, сосиски) та молочних продуктах. Міститься сіль у майонезах, кетчупах, консервах та інших продуктах переробки, які самі собою не корисні.

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Скорочення солі в раціоні знижує артеріальний тиск та покращує стан при інших хронічних хворобах

Тому світова медична спільнота, тобто держави-члени ВООЗ домовилися до 2025 року зменшити глобальне споживання солі населенням на 30%. Адже скорочення її у раціоні знижує артеріальний тиск та покращує стан при інших хронічних хворобах. Але як це зробити?

Чим замінити сіль і чи є корисна?

Важливо не тільки класти менше солі в страви, а й знизити споживання продуктів із доданою сіллю. Той же майонез можна приготувати вдома, не кладучи сіль. Або запекти в духовці шматок несолоного м'яса, відмовившись від ковбаси або сосисок. Так, технолог та кухар mama_kuhar.ua пропонує замінити сіль:

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Соєвим соусом – це продукт бродіння соєвих бобів. Він містить безліч амінокислот, вітамінів та мінералів. Можемо додавати в салат, тушковані страви. Але не потрібно захоплюватися, соєвий соус – відомий алерген: 10-15 мл на добу – норма. Спеціями, у складі яких є сіль. Зараз на полицях магазинів досить багатокомпонентних приправ, які можна застосувати. Часником, сушеними овочами, оскільки в процесі вилучення вологи з овочів вони стають більш солоними. Гарні в такому разі селера, морква, помідори, перець.

Якщо ви зовсім не можете без солі, то намагайтеся вибирати морську, із вмістом мінералів або йодовану

Висушити овочі можна в духовці: змастіть їх олією та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Але виникає цілком логічне питання щодо консервування домашніх продуктів на зиму. Тут можна спокійно обійтися без солі , інше питання, що ми звикли до солі і така консервація здасться менш смачною. Зате корисніше буде точно.

Якщо ви зовсім не можете обійтися без солі, то намагайтеся вибирати морську, із вмістом мінералів або йодовану . Але навіть корисну сіль треба також вживати помірно. Правильне споживання солі допоможе підтримати водно-сольовий баланс та забезпечить життєвими силами.

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