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Разгрузочный день после праздников – как его провести без вреда для здоровья

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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5 января, 13:00
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За несколько дней новогодних застолий организм легко набирает 3-5 лишних кило. Чтобы не появлялся новый лишний вес, начните следить за питанием уже сейчас
Провести разгрузочный день после праздников без вреда для здоровья помогут полезные продукты
Провести разгрузочный день после праздников без вреда для здоровья помогут полезные продукты / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на советы диетологов не переедать за новогодним столом, мы не можем остановиться, поглощая майонезные салаты, жирные и жареные блюда, алкоголь. Сегодня, 5 января, в Международный разгрузочный день вместе с диетологом, психологом, консультантом по здоровому питанию Ксенией Рэн разберемся, как перестать объедаться и перейти на рационально составленный рацион.

Ксения Рэн
Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

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С чего начать разгрузочный день, голодать?

Тем, кто ведет достаточно активный образ жизни и в остальное время питается рационально, эти килограммы не страшны, они "уходят" за неделю после праздников. Но большинство офисных работников или тех, кто ведет сидячий образ жизни и не придерживаются здорового рациона, становятся тяжелее надолго, порой навсегда.

Главные правила Международного разгрузочного дня – это соблюдать баланс белков, жиров, углеводов и расходовать больше калорий чем потребляешь. Собственно, это основные принципы для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы и удержать вес в норме.

И для этого не нужно голодать, сесть на жесткую диету или переходить на моно-питание как краткосрочно, так и длительно.

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Длительное голодание приведет лишь к кратковременной потере веса
Длительное голодание приведет лишь к кратковременной потере веса / Фото: unsplash.com
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Если вы будете голодать постоянно – то до проблем с внутренними органами рукой подать. Задача физиологического похудения, в котором лишний вес не возвращается, наоборот – разогнать замедленный обмен веществ.

Как начать меньше есть после праздников?

Постарайтесь в первую очередь свести к минимуму быстрые углеводы – это сладости, выпечку, сладкие фрукты, жирную пищу (фастфуд). Быстрые углеводы ведут к нестабильности сахара в крови, перепадам настроения и вызывают еще большую тягу к еде, когда на самом деле никакой необходимости принять пищу нет.

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Налегайте на овощи, а не на фрукты. Высокое содержание фруктозы в цитрусах и фруктах, (особенно бананах, винограде, грушах и других фруктах с высоким гликемическим индексом), организм переварит в сахар и отложит в виде жировых запасов. Поэтому фрукты едим умеренно и в первой половине дня.

Не забывайте пить достаточно жидкости, а именно, чистую питьевую воду. Не обязательно пресловутые 2 литра, но помните, что чай, кофе, соки не заменяют воду, пить нужно много, это важно для похудения и здоровья в целом.

Какие продукты помогут похудеть

Не забывайте полноценно завтракать – лучше выбирать белковые завтраки. Такой утренний прием пищи поможет длительнее чувствовать себя сытым, а значит – не переедать за обедом. Сыр или творожные сырники, запеканка, яйца (омлет, глазунья, яйца пашот), салаты из свежих овощей или овощное рагу, запеченные овощи. Первая половина дня – отличное время для приема фруктов.

Яйца (омлет, глазунья, яйца пашот) – отличный продукт для завтрака
Яйца (омлет, глазунья, яйца пашот) – отличный продукт для завтрака / Фото: unsplash.com

Вообще старайтесь есть чаще, но более мелкими порциями. Сильного голода также не следует допускать, иначе потом рискуете переесть. Принимая пищу, важно ее тщательно пережевывать и не спешить. На обед, когда система пищеварения наиболее активна, хорошо съесть мясо, рыбу, сложные углеводы – цельнозерновые крупы (варите каши), снова овощи.

В конце обеда можно съесть небольшой фрукт, тогда вечером будет меньше тянуть на сладкое. На ужин не следует нагружаться тяжелой сытной пищей, как и ложиться спать голодным. Не наедайтесь перед тем, как лечь в кровать – поужинайте за 1,5 -2 часа до сна.

А какую активность для похудения выбрать?

Конечно же правильно составленный рацион – это первый залог успеха. Но в комплексе с правильно подобранными физическими нагрузками прийти в форму станет легче и быстрее. Спорт помогает ускорить метаболизм, укрепить мышцы, держать тонус кожи.

Если вы вообще не активны, то для начала начните больше ходить пешком
Если вы вообще не активны, то для начала начните больше ходить пешком / Фото: freepik.com

Если вы вообще не активны, то для начала начните больше ходить пешком, подниматься по лестнице вместо лифта, делайте разминки – это тоже активности, которые помогут похудеть.

Также читайте : "Как облегчить похмелье".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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