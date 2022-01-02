Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🤖 Техника будущего 🇺🇦 Что думает Украина? 🎙 Слушаем звуки зимы 🎄 Что изменилось с 1 января

Песни года

Один дома

Итоги года

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Новогоднее объедание – как не винить себя за съеденное и настроиться на правильное питание

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 января, 09:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Впереди еще Рождество, а талия уже "трещит по швам"? Как перестать садиться на диету "с понедельника" и мотивировать себя есть более полезную пищу – в материале
В праздники перестаньте винить себя за съеденное и попробуйте настроиться на правильное питание
В праздники перестаньте винить себя за съеденное и попробуйте настроиться на правильное питание / Фото: Коллаж: Сегодня

Новогоднее разносольное меню, шашлык, колбаса, салат с майонезом, шампанское, десерты… Не стоит себя винить и давать обещание завтра "закрыть рот на замок" – ведь впереди еще праздники. Как не винить себя за съеденную еду и суметь начать питаться более рационально, рассказала диетолог Олеся Добрянская.

Олеся Добрянская
Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

Реклама

Как отказаться от вредной пищи

Вместо того чтобы тихо (по доброму) завидовать подруге, которая ест торты с эклерами и худенькая, подумайте о том, что вы не теряете, а получаете, отказавшись от вредной пищи. Такие "потери", как шашлык, чизкейк, пончик, кока-кола, пицца раз, пицца два... нужно игнорировать. Со временем по состоянию своего здоровья и появившейся энергии вы осознаете, что это не потери вовсе.

Шашлык, чизкейк, пончик, кока-кола, пицца – таких продуктов в рационе должно быть как можно меньше
Шашлык, чизкейк, пончик, кока-кола, пицца – таких продуктов в рационе должно быть как можно меньше / Фото: freepik.com

Посмотрите вокруг, для многих людей еда стала заменителем счастья и одновременно накопителем килограммов и болезней. И вы реально этому завидуете? За красивой одеждой, мейкапом и даже телом иногда стоит больной организм с высоким холестерином, жировой болезнью печени, толерантностью к углеводам (инсулинорезистентность) и разнообразными дефицитами из-за бедности качественного рациона.

Реклама

Как настроиться на правильное питание

Вообще о том, как на здоровье влияет некачественная еда, переедание, избыточный вес, мы знаем: некоторые, к сожалению, даже по себе. Но где взять силу воли для перемен?

Чтобы начать питаться правильно, важно изменить подход и стратегию, сесть и проанализировать свой рацион
Чтобы начать питаться правильно, важно изменить подход и стратегию, сесть и проанализировать свой рацион / Фото: freepik.com

Работайте с мозгом, а не только тарелкой. Как вы думаете, можно поправить одну часть, то есть тело, ​​если нет контакта с другой частью, то есть мозгом, которая этим процессом управляет?

Реклама

В очередной раз пытаясь "зашить рот" или "сесть на диету", вспомните, чем это закончилось в предыдущем. И дело не в силе воли, правда? Мы просто подходим к проблеме не с той стороны. Необходимо изменить подход и стратегию, сесть и проанализировать свой рацион:

  • сколько раз в день едим
  • как едим (с телефоном, за столом)
  • что пьем
  • какие процессы термообработки используем
  • чего нет в рационе (овощи, каши, бобовые и т.д.). Ошибка – исключать быстрые углеводы, но не включать рыбу, овощи, цельнозерновые продукты.

Также контролируйте, всегда ли дома есть овощи, разнообразные каши, оливковое масло к салату; специи, приправы для улучшения вкуса и т.д.

Когда мы учимся видеть возможности через изменение качества мышления, мы можем избавиться от любой вредной привычки, перестать себя винить и начать формировать полезную.

Также читайте, "На чем худеть – вредные и полезные продукты".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#человек_сего_дня
2 января. Платон Симиренко. 201 год назад родился человек уникальной судьбы, прошедший путь от крепостного крестьянина до мультимиллионера. Предприниматель, меценат, украинский патриот… А еще в честь него назван знаменитый сорт яблок - Ренет Симиренко.
На встречу с героем!
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
Личный опыт
Зачем вакцинироваться от COVID-19
Честный отзыв
Рейтинг The New York Times
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Лучшие фотозоны столицы
Хочу обновить Instgram
Альтернатива игристому
Надоело шампанское?
Хочу экспериментов
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 декабря - 2 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять