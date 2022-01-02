Новогоднее объедание – как не винить себя за съеденное и настроиться на правильное питание

Впереди еще Рождество, а талия уже "трещит по швам"? Как перестать садиться на диету "с понедельника" и мотивировать себя есть более полезную пищу – в материале

В праздники перестаньте винить себя за съеденное и попробуйте настроиться на правильное питание / Фото: Коллаж: Сегодня

Новогоднее разносольное меню, шашлык, колбаса, салат с майонезом, шампанское, десерты… Не стоит себя винить и давать обещание завтра "закрыть рот на замок" – ведь впереди еще праздники. Как не винить себя за съеденную еду и суметь начать питаться более рационально, рассказала диетолог Олеся Добрянская.

Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

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Как отказаться от вредной пищи

Вместо того чтобы тихо (по доброму) завидовать подруге, которая ест торты с эклерами и худенькая, подумайте о том, что вы не теряете, а получаете, отказавшись от вредной пищи. Такие "потери", как шашлык, чизкейк, пончик, кока-кола, пицца раз, пицца два... нужно игнорировать. Со временем по состоянию своего здоровья и появившейся энергии вы осознаете, что это не потери вовсе.

Шашлык, чизкейк, пончик, кока-кола, пицца – таких продуктов в рационе должно быть как можно меньше / Фото: freepik.com

Посмотрите вокруг, для многих людей еда стала заменителем счастья и одновременно накопителем килограммов и болезней. И вы реально этому завидуете? За красивой одеждой, мейкапом и даже телом иногда стоит больной организм с высоким холестерином, жировой болезнью печени, толерантностью к углеводам (инсулинорезистентность) и разнообразными дефицитами из-за бедности качественного рациона.

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Как настроиться на правильное питание

Вообще о том, как на здоровье влияет некачественная еда, переедание, избыточный вес, мы знаем: некоторые, к сожалению, даже по себе. Но где взять силу воли для перемен?

Чтобы начать питаться правильно, важно изменить подход и стратегию, сесть и проанализировать свой рацион / Фото: freepik.com

Работайте с мозгом, а не только тарелкой. Как вы думаете, можно поправить одну часть, то есть тело, ​​если нет контакта с другой частью, то есть мозгом, которая этим процессом управляет?

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В очередной раз пытаясь "зашить рот" или "сесть на диету", вспомните, чем это закончилось в предыдущем. И дело не в силе воли, правда? Мы просто подходим к проблеме не с той стороны. Необходимо изменить подход и стратегию, сесть и проанализировать свой рацион:

сколько раз в день едим

как едим (с телефоном, за столом)

что пьем

какие процессы термообработки используем

чего нет в рационе (овощи, каши, бобовые и т.д.). Ошибка – исключать быстрые углеводы, но не включать рыбу, овощи, цельнозерновые продукты.

Также контролируйте, всегда ли дома есть овощи, разнообразные каши, оливковое масло к салату; специи, приправы для улучшения вкуса и т.д.

Когда мы учимся видеть возможности через изменение качества мышления, мы можем избавиться от любой вредной привычки, перестать себя винить и начать формировать полезную.

Также читайте, "На чем худеть – вредные и полезные продукты".