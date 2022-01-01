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Как облегчить похмелье на Новый год и Рождество – домашние лайфхаки

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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1 января, 08:00
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Огуречный рассол, аспирин или спиртное после бурного алкогольного возлияния не помогут, наоборот – могут навредить. Что делать, если перепил алкоголя – в статье
Облегчить похмелье на Новый год и Рождество поможет чистая вода, а не рассол
Облегчить похмелье на Новый год и Рождество поможет чистая вода, а не рассол / Фото: Коллаж: Сегодня

Утро после новогодней вечеринки может начаться с головной боли, тошноты, сухости во рту – это признаки похмелья. Как справиться с похмельем без вреда для здоровья – разбиваемся с экспертами.

Почему не работают рассол от похмелья и другие методы

Огуречный или капустный рассол – известный народный способ "лечения" похмелья. Но это средство не поможет восстановить потерю жидкости и помочь обезвоживанию, которое возникает при похмелье, пишет МОЗ Украины.

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В рассолах из-под маринованных овощей много соли, а соль еще больше способствует отекам, также приводит к вздутию живота, изжоге, которые усиливаются после похмелья. Если у вас к тому же повышенное давление, то от рассола тем более стоит отказаться поскольку в нем большая концентрация натрия. Также не похмеляйтесь рассолом при проблемах с пищеварением, язвенной болезни и т.д.

Не следует похмеляться алкоголем на утро после вечеринки, , потому что похмелье е еще больше затянется
Не следует похмеляться алкоголем на утро после вечеринки, , потому что похмелье е еще больше затянется / Фото: freepik.com

Осторожнее будьте также с анальгетиками: так, чтобы снять головную боль, вызванную похмельем, некоторые пью аспирин или парацетамол. Однако принимать парацетамол с алкоголем или сразу после категорически не рекомендовано, так как оба имеют токсическое воздействие на печень. Как отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская, такой "коктейль" при неблагоприятном стечении обстоятельств грозит развитием токсического гепатита.

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Не следует похмеляться алкоголем на утро после вечеринки, потому что похмелье так еще больше затянется. Воздержитесь пару суток от алкоголя вообще, если накануне перебрали.

Что же делать, если перепил алкоголя?

Похмельный синдром возникает из-за обезвоживания организма, поэтому нам так часто хочется в туалет. Вместе с жидкостью организм покидают полезные минералы – электролиты, в итоге человек чувствует сильную жажду. Также чувство жажды вызывает повышение уровня сахара в крови из-за употребления алкогольных напитков.

Чтобы избежать обезвоживания организма после употребления алкоголя, больше пейте чистую питьевую воду
Чтобы избежать обезвоживания организма после употребления алкоголя, больше пейте чистую питьевую воду / Фото: unsplash.com

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Чтобы избежать обезвоживания организма после употребления алкоголя, больше пейте, но не рассол – а чистую питьевую воду. Это помогает снизить интоксикацию организма.

Также помогут быстрее вывести алкоголь прогулка на свежем воздухе, поскольку выводится спиртное из организма, помимо мочи, еще и с дыханием. Окончательное облегчение придет, когда организм полностью выведет токсичные продукты метаболизма алкоголя, восстановится уровень жидкости, мозговая активность.

Не стоит налегать на кофе, поскольку кофе – сильное мочегонное и может еще больше усилить обезвоживание. Также не голодайте при похмелье: жирную пищу сейчас сесть не стоит, кушайте понемногу кисломолочные продукты, овсянку, яблоки. Помните, что единственный способ избежать похмелья – это пить меньше алкоголя и не забывать при этом о чистой воде, а сладкую газировку наоборот, следует снизить или исключить.

Также читайте, "Как пережить застолье на Рождество".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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