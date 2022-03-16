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Растяжение связок – как оказать первую помощь и чего нельзя делать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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16 марта, 10:02
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Растяжение легко получить, убегая от опасности: резкая местная боль, отек и синяк под кожей – признаки такой травмы. Что делать при растяжении связок – в материале
При растяжении связок важно оказать первую помощь правильно: положить холод, наложить тугую повязку на поврежденный сустав
При растяжении связок важно оказать первую помощь правильно: положить холод, наложить тугую повязку на поврежденный сустав / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Из-за постоянных обстрелов войсками рф люди получают ушибы и ранения, а также растяжения связок: эта травма одна из наиболее частых. Как понять, что вы растянули связки и какую доврачебную помощь нужно оказать при растяжении – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

Какие симптомы при растяжении связок

Неудачное падение на руку или ногу, подвернутая во время бега нога – в итоге человек получает растяжение связок, при котором страдают суставы голеностопа, а также коленные, лучезапястные, плечевые.

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При растяжении связок надо наложить тугую повязку на поврежденный сустав, но она не должна нарушать обычное кровообращение и чувствительность кожи на месте травмы
При растяжении связок надо наложить тугую повязку на поврежденный сустав, но она не должна нарушать обычное кровообращение и чувствительность кожи на месте травмы / Фото: istockphoto.com

При растяжении связок человек чувствует резкую местную боль, появляется отек и синяк (гематома) под кожей, нарушение опоры, движений. При серьезной травме отекает не только область сустава, но и близлежащие области. На ощупь травмированный участок горячий.

Как оказать первую помощь при растяжении правильно

При растяжении связок нужно:

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  • приложить лед или холод (но не на голое тело) к месту травмы в течение первых суток
  • наложить тугую повязку на поврежденный сустав. Но повязка не должна нарушать обычное кровообращение и чувствительность кожи на месте поврежденной руки или ноги
  • поместите травмированную руку или ногу на небольшое возвышение, например, с помощью валика (чтобы находилась выше уровня сердца). Так получится уменьшить приток крови, и таким образом уменьшиться отечность.

Чего нельзя делать при растяжении связок

Если человек растянул связки, то категорически нельзя делать любые тепловые процедуры, также запрещено делать массаж и пить алкоголь. Если сильно болит, то можно принять парацетамол, ибупрофен или другое нестероидное противовоспалительное средство.

ВАЖНО! Если пострадавший чувствует очень сильную боль или травмированное место очень распухло, нужно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Также важно уметь распознать перелом, читайте: "Первая помощь при переломах – как понять, что сломана кость и что делать".

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Если вы не умеете обрабатывать раны, читайте: "Как обработать раны после обстрела или падения – пошаговая инструкция".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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