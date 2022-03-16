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Розтягнення зв'язок – як надати першу допомогу і чого не можна робити

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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16 березня, 10:02
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Розтягнення легко отримати, втікаючи від небезпеки: різкий місцевий біль, набряк і синець під шкірою – ознаки такої травми. Що робити при розтягненні зв'язок – у матеріалі
При розтягуванні зв'язок важливо надати першу допомогу правильно: покласти холод, накласти тугу пов'язку на пошкоджений суглоб
При розтягуванні зв'язок важливо надати першу допомогу правильно: покласти холод, накласти тугу пов'язку на пошкоджений суглоб / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Через постійні обстріли військами росії люди отримують забої і поранення, навіть розтягнення зв'язок: ця травма одна з найчастіших. Як зрозуміти, що ви розтягнули зв'язки та яку долікарську допомогу потрібно надати при розтягненні – розповіли в центрі громадського здоров'я МОЗ.

Які симптоми при розтягненні зв'язок

Невдале падіння на руку чи ногу, підвернута під час бігу, нога – в результаті людина отримує розтягнення зв'язок, при якому страждають суглоби гомілкостопу, а також колінні, променезап'ясткові, плечові.

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При розтягуванні зв'язок треба накласти тугу пов'язку на пошкоджений суглоб, але вона не повинна порушувати нормальний кровообіг і чутливість шкіри на місці травми
При розтягуванні зв'язок треба накласти тугу пов'язку на пошкоджений суглоб, але вона не повинна порушувати нормальний кровообіг і чутливість шкіри на місці травми / Фото: istockphoto.com

При розтягненні зв'язок людина відчуває різкий місцевий біль, з'являється набряк та синець (гематома) під шкірою, порушення опори, рухів. При серйозній травмі набрякає не лише область суглоба, а й області навколо. На дотик травмована ділянка гаряча.

Як надати першу допомогу при розтягненні правильно

При розтягненні зв'язок потрібно :

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  • прикласти лід чи холод (але не на голе тіло) до місця травми протягом першої доби
  • накласти тугу пов'язку на ушкоджений суглоб. Але пов'язка не повинна порушувати нормальний кровообіг і чутливість шкіри на місці пошкодженої руки або ноги.
  • помістіть травмовану руку або ногу на невелике піднесення, наприклад, за допомогою валика (щоб була вище рівня серця). Так вдасться зменшити приплив крові, і таким чином зменшити набряклість.

Чого не можна робити при розтягненні зв'язок

Якщо людина розтягнула зв'язки, то категорично не можна робити будь-які теплові процедури, також заборонено робити масаж та пити алкоголь. Якщо сильно болить, можна прийняти парацетамол, ібупрофен або інший нестероїдний протизапальний засіб.

ВАЖЛИВО! Якщо постраждалий відчуває дуже сильний біль або травмоване місце дуже розпухло, слід звернутися за кваліфікованою медичною допомогою.

Також важливо вміти розпізнати перелом, читайте: "Перша допомога при переломах – як зрозуміти, що зламана кістка і що робити".

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Якщо ви не вмієте обробляти рани, читайте: "Як обробити рани після обстрілу чи падіння – покрокова інструкція".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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