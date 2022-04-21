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Книга о здоровом питании и меню с рецептами на неделю – как купить и помочь ВСУ

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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21 апреля, 09:00
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Авторы издания предлагают потратить любую сумму денег, чтобы получить pdf-версию. Половина суммы, собранной за реализацию книги, будет направлена на поддержку защитников Украины
Как правильно питаться без диет и при этом худеть
Как правильно питаться без диет и при этом худеть / Фото: Коллаж: Сегодня

Диетолог Светлана Фус опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказала, как можно получить ее книгу за любую сумму. Издание под названием "Пам‘ятка здорового харчування", а также меню с рецептами на неделю, которое было разработано специалистом совместно с кулинарным экспертом Татьяной Литвиновой.

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Зачем вам эта книга

В издании вы сможете прочесть, как похудеть с удовольствием (да, это возможно) и с пользой для здоровья. Книга подойдет для тех, кто не любит сидеть на диетах, так как вес после них все-равно возвращается, запутались в потоке информации о питании, просто хотите нормально и вкусно есть и одновременно худеть.

В издании вы найдете:

  • Рецепты полезных блюд, среди которых первые, основные и перекусы, а также десерты и соусы.
  • Узнаете все о полезных перекусах.
  • Поймете, как сохранить витамины, когда готовите блюда и как сделать еду менее калорийной.
  • Как правильно распределять продукты на протяжении дня.

Как заказать книгу

Чтобы купить книгу и план питания на неделю, достаточно перечислить авторам любую сумму денег, связавшись с ними в Instagram-аккаунте. 50% от заработанных средств будут перечислены на пошив термобелья для защитников Украины.

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Ранее мы рассказывали, как вода с чиа поможет похудеть.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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