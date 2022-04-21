Книга о здоровом питании и меню с рецептами на неделю – как купить и помочь ВСУ

Авторы издания предлагают потратить любую сумму денег, чтобы получить pdf-версию. Половина суммы, собранной за реализацию книги, будет направлена на поддержку защитников Украины

Как правильно питаться без диет и при этом худеть / Фото: Коллаж: Сегодня

Диетолог Светлана Фус опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказала, как можно получить ее книгу за любую сумму. Издание под названием "Пам‘ятка здорового харчування", а также меню с рецептами на неделю, которое было разработано специалистом совместно с кулинарным экспертом Татьяной Литвиновой.

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Зачем вам эта книга

В издании вы сможете прочесть, как похудеть с удовольствием (да, это возможно) и с пользой для здоровья. Книга подойдет для тех, кто не любит сидеть на диетах, так как вес после них все-равно возвращается, запутались в потоке информации о питании, просто хотите нормально и вкусно есть и одновременно худеть.

В издании вы найдете:

Рецепты полезных блюд, среди которых первые, основные и перекусы, а также десерты и соусы.

Узнаете все о полезных перекусах.

Поймете, как сохранить витамины, когда готовите блюда и как сделать еду менее калорийной.

Как правильно распределять продукты на протяжении дня.

Как заказать книгу

Чтобы купить книгу и план питания на неделю, достаточно перечислить авторам любую сумму денег, связавшись с ними в Instagram-аккаунте. 50% от заработанных средств будут перечислены на пошив термобелья для защитников Украины.

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