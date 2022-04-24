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Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить питательный хлеб из овсянки

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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24 апреля, 09:00
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Полезный и сытный хлеб без дрожжей можно приготовить из овсяных хлопьев. Это быстро, вкусно и полезно, ведь овсянка богата клетчаткой, витаминами и микроэлементами
Приготовить питательный хлеб из овсянки по рецепту Евгения Клопотенко можно легко и быстро
Приготовить питательный хлеб из овсянки по рецепту Евгения Клопотенко можно легко и быстро / Фото: instagram.com/klopotenko

Хлеб из овсянки получается вкусным, а еще он содержит питательные вещества: в период войны с Россией нам так важно найти способ питаться сытно. Известный украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенкоподелился рецептом полезного овсяного хлеба в своем инстаграме.

В овсяной крупе и цельнозерновых хлопьях содержатся важнейшие для здоровья компоненты — магний, калий, кальций, фосфор и др.
В овсяной крупе и цельнозерновых хлопьях содержатся важнейшие для здоровья компоненты — магний, калий, кальций, фосфор и др. / Фото: instagram.com/likushka_food/

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Благодаря высокому содержанию клетчатки в своем составе, овсянка помогает не только нормализовать работу кишечника, но и понизить уровень сахара и холестерина в крови. Также в овсяной крупе и цельнозерновых хлопьях содержатся важнейшие для здоровья компоненты — магний, калий, кальций, фосфор, железо, цинк. И еще целый микс полезных веществ, которые отвечают за формирование и развитие костей и мышечной ткани.

Будем готовить хлеб из овсянки, без дрожжей и складных техник,- пишет Евгений Клопотенко в своем инстаграме,- Просто смешали хлопья, выпекли и едите, также можно делаете себе из такого хлеба бутерброды. Хлеб с овсянкой получается наполненным вкусом и разными питательными штуками, что вообще прекрасно.

Итак:

  • смешиваете 200г овсяных хлопьев, 200г пшеничной муки, 10 г разрыхлителя и щепотку соли.
  • отдельно совмещаете 3 яйца с 250 мл теплой воды, 1 ст. л. сахара и немного взбиваете, чтобы образовалась однородная структура, но не старайтесь слишком.
  • добавляете мучную овсяную смесь в яйца и наливаете 4 ст. л. растительного масла. Если есть только подсолнечное, то тоже нормально. Перемешивать все и настаивать тесто 15-20 минут (обязательно).

Затем выливаете тесто в форму, смазанную растительным маслом и если есть, то посыпаете семенами льна. Печете час при 180 градусах. Готово.

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Ранее мы публиковали лайфхак от Евгения Клопотенко – как сделать сытный и полезный хумус из зеленого горошка.

Также мы писали, как не перегрузить желудок и выйти из поста на Пасху правильно.

Светлана Евсеева
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