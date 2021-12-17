Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина в Лиге наций - кто соперники 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции

Праздники в Украине

Гид по подаркам 2022

Лучшие актеры 2021

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Подарки на Николая – чем заменить сладости, чтобы с пользой для здоровья

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
17 декабря, 09:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В праздники мы объедаемся конфетами, "достается" и годовалым малышам, хотя до 2-х лет сахар давать не стоит. Есть ли полезная альтернатива сладкому – в материале
Подарки на Николая – в основном сладости, их можно с пользой для здоровья заменить пастилой или фруктами
Подарки на Николая – в основном сладости, их можно с пользой для здоровья заменить пастилой или фруктами / Фото: Коллаж: Сегодня

Впереди – почти 3 недели новогодних праздников, после которых мы замечаем лишние кило, а у детей "внезапно" начинают болеть зубы. Ведь в эти дни мы разрешаем детям бесконтрольно есть сладости: почему так не стоит делать и чем заменить конфеты и печенье в подарках – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Почему детям нельзя сладкое

Сладости – самая распространенная причина развития кариеса зубов. Поимо того, что дети в праздники едят много сладостей, они забывают (порой и не хотят вовсе) чистить зубы, ведь родители заняты подготовкой к Новому году и им бывает не до чистки детских зубов.

Реклама

Сладости – самая распространенная причина развития кариеса зубов у детей
Сладости – самая распространенная причина развития кариеса зубов у детей / Фото: unsplash.com

Среди продуктов, ассоциирующихся у нас со здоровым питанием, часто немало таких, что содержат сахар. Это йогурты, соки в пакетах, сладкие творожки.

Поэтому обращайте внимание на рацион ребенка всегда, не стоит делать уступок, оправдав все праздниками. И постарайтесь снизить "свободный" сахар в рационе – то есть меньше кладите его в чай, кофе и т.д.

Реклама

Именно поэтому мы чаще всего набираем вес. Также сахар способствует нарушению обменных процессов, развитию диабета, заболеваний сердца и сосудов.

Чем же заменить сладости ребенку?

Малышам до 2-х лет американская кардиологическая ассоциации вообще не рекомендует давать сахар, а детям от 2-х и подросткам до 18-ти лет ежедневно можно употреблять не более 25 г сахара.

Если все же будете дарить ребенку сладости, выбирайте с минимальным содержанием сахара
Если все же будете дарить ребенку сладости, выбирайте с минимальным содержанием сахара / Фото: freepik.com

Реклама

Если все же будете дарить сладости или угощать ребенка за праздничным столом, то убедитесь, что в них содержится небольшой процент сахара, так:

  • шоколад можно заменить пастилой из натурального сока, без содержания сахара
  • сахарные леденцы можно заменить сухофруктами, но не "обваленными" в сахаре.
  • вместо сладкой газировки или пакета сока лучше сварить узвар, ягодный морс или фруктово-ягодный чай
  • по возможности избегайте покупок пончиков, пирожков, вафель и другой обработанной, жареной выпечки и продуктов.

Лучше порадуйте детей фруктами — свежими яблоками, мандаринами, хурмой или замороженными в соке, консервированными фруктами.

Также мы писали, как сбалансировать рацион.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Style X-File
Создаем современный гардероб
Советы Даши Савиной
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
13 - 19 декабря
Читать гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять