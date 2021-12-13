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4 ошибки при правильном питании, которые часто допускают – как сбалансировать рацион

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
13 декабря, 13:00
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Лучше есть 5 раз в день, завтракать овсянкой, избегать жиров или вообще питаться "раздельно" – основные мифы о правильном питании. Почему так – в материале
Ошибки в питании, которые часто допускают – это завтрак овсянкой и раздельное питание, что мешает сбалансировать рацион
Ошибки в питании, которые часто допускают – это завтрак овсянкой и раздельное питание, что мешает сбалансировать рацион / Фото: Коллаж: Сегодня

Йогурт на завтрак, фрукты на ужин, а перекус из батончика с фруктозой: если человек считает это правильным питанием, то он ошибается. А раздельное питание – и вовсе не полезно, а псевдонаучно! Как избежать основных ошибок в питании и сбалансировать рацион, рассказала гастроэнтеролог Ксения Белинская.

Евгения Белинская
Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Типичные ошибки при правильном питании

Все мы знаем, что нужно питаться сбалансированно. Только на практике каждый вкладывает свой смысл в это слово. И вовсе не значит, что бургер из Макдональдса нужно заедать салатом и все будет ок или заменить обычное молоко на миндальное и 5 чашек латте, тогда ваш рацион автоматически принесет пользу. Это не так, давайте развеем мифы.

Одна из частых ошибок основана на мифе, что полноценно есть обязательно нужно 5 раз в день. А вот и нет. Если вы здоровы, то 3 раза будет вполне достаточно (в случае необходимости можно добавить перекус). При наличии проблем с органами пищеварения поможет гастроэнтеролог и даст индивидуальные рекомендации, а не листик с диетой № 5.

Второй миф, что овсянка утром полезна для желудочно-кишечного такта (ЖКТ). А вот ни разу. Овсянка обладает высоким гликемическим индексом, что ведет к резкому подъему глюкозы и, соответственно, инсулина, а затем к быстрому снижению. В итоге – через несколько часов Вы уже голодны и в результате сделаете за день гораздо больше калорий. А тут уже и набор веса не за горами.

Сладкий йогурт на завтрак – далеко не лучшее решение, утренняя еда должна содержать и углеводы, и жиры, и белки
Сладкий йогурт на завтрак – далеко не лучшее решение, утренняя еда должна содержать и углеводы, и жиры, и белки / Фото: freepik.com

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Завтрак такой же прием пищи, как и остальные. И в него должны входить белки, жиры и углеводы. Омлет с салатом будет куда лучшим решением, чем овсянка или сладкий йогурт.

Третий миф, что жир – это вредно. На самом деле жиры очень полезны для нашего организма. Благодаря им всасываются жирорастворимые витамины (А, D, E, К), синтезируются гормоны, сокращается желчный пузырь и т.д. Просто отдавайте предпочтении "правильным" жирам: это авокадо, печень трески, рыба и т.д.

А как же раздельное питание – это миф?

До сих пор некоторые люди пытаются питаться "раздельно", думая, что такое питание полезно. Но раздельное питание не имеет ничего общего с рациональным и полезным. В основе этого метода лежит принцип разделения в употреблении белков, жиров и углеводов. Основал его Герберт Шелтон, оне не был врачом и практиковал различные течения альтернативной медицины.

Почему раздельное питание псевдонаучно? Потому что не существует продуктов, которые содержат только белки, жиры или углеводы (действительно, какой-то из этих компонентов может преобладать, но не на 100 %).
Простой пример – это грудное молоко, "уникальная", комбинированная по своему составу пища для младенцев, которая покрывает все потребности в нутриентах для ребенка до 6 месяцев.

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Вместо разделения продуктов важнее выбирать действительно полезные
Вместо разделения продуктов важнее выбирать действительно полезные / Фото: freepik.com

Если начать питаться раздельно, то вы лишите себя нормального процесса всасывания из пищи полезных и жизненно необходимых микронутриентов, поскольку для этого нужны вспомогательные вещества. При "раздельном питании" – это нереально, плюс страдает не только ЖКТ, здоровье в целом, но и нервная система.

Так, процесс пищеварения начинается не в желудке, а еще в ротовой полости, с помощью фермента амилазы, которая содержится в слюне. Органы же ЖКТ выделяют все ферменты одновременно: например, поджелудочная железа, чтобы вы не скушали, все равно выделит трипсин, химотрипсин, панкреатическую амилазу и липазу, что позволит переварить многокомпонентную пищу.

А вот ваша нервная система пострадает однозначно от такой системы питания, так как удовольствия от пищи будет минимум. Как следствие – мало серотонина и депрессивное состояние, которое чревато множеством последствий. Поэтому вместо разделения продуктов важнее выбирать действительно полезные, обращать внимание на их гликемический индекс, состав, калорийность – как и было сказано выше.

Также мы писали, как собрать овощную тарелку.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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